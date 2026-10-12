新加坡空气质量达不健康水平 足以触发烟霾法 环境局正密切关注局势

触犯该法令者每日可被罚款高达10万新元，总额上限为200万新元

9月4日的烟霾情况已达到启动新加坡反烟霾法的门槛，当时的空气污染指数进入“不健康”范围并持续了至少24小时。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】继连续几年没有烟霾之后，新加坡的空气质量于9月4日首次降至不健康水平。此后，新加坡已遭遇数次烟霾来袭，其严重程度已达到启动《跨境烟霾污染法》的门槛。

当被问及新加坡是否会对造成印尼林火并导致烟霾的公司采取法律行动时，国家环境局 (环境局) 的一名女发言人仅表示，该局“一直在密切关注烟霾情况，收集有关火点、其来源以及对新加坡空气质量影响的信息”。

这项于2014年颁布的法律规定，如果烟霾导致本地的空气质量指标——空气污染指数 (PSI) 在新加坡任何地区连续24小时或以上处于不健康范围，当局将对造成或纵容林火的责任方采取行动。当空气污染指数水平达到101及以上时，空气质量即被视为不健康。

当局会利用卫星信息、风速、风向和气象信息来判断林火产生的烟雾是否可能吹向新加坡。

触犯该法令者每日可被罚款高达10万新元，总额上限为200万新元。

国家环境局的女发言人补充说，亚细安内部的区域合作对于解决跨境烟霾污染问题仍然至关重要。

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她提到了由国家环境局下属新加坡气象局所托管的亚细安气象中心。该中心就当前的火点和烟霾情况提供预警建议和评估。

她表示，这些努力为亚细安成员国的预防和缓解工作提供了支持。

国家环境局女发言人补充说，该局也与设在雅加达的亚细安跨境烟霾污染控制临时协调中心保持联系，该中心负责协调亚细安成员国之间关于区域林火和烟霾情况的信息共享。

亚细安气象中心侧重于预警和火点监测，而新的协调中心则旨在加强亚细安国家的防范能力，并减少区域内土地和森林火灾的影响。该中心还可以调动资源来应对这一问题。

10月10日，永续发展与环境部长 Grace Fu 告诉媒体，在烟霾情况恶化之际，新加坡随时准备提供援助给印度尼西亚。

印度尼西亚官员随后对新加坡和马来西亚提出的援助表示欢迎，一名灾害管理官员表示，地面消防员可能比直升机更有用。

已触及法律门槛

9月4日的烟霾情况已达到启动新加坡反烟霾法的门槛，当时中部地区的空气污染指数于早上7时进入“不健康”范围，并一直持续至9月5日晚上8时。

自那时起，《海峡时报》已统计到至少另外五次空气质量处于不健康水平并持续超过24小时的情况。

新加坡正面临自10月5日开始的最长一轮不健康空气污染；10月9日，空气污染指数一度逼近201及以上的“非常不健康”范围。

10月9日下午6时，新加坡中部的空气污染指数达到192，是2026年至今的最高水平。

烟霾灾害是东南亚一个长期存在的问题。

几十年来，烟霾源于印度尼西亚的森林和土地火灾，包括南苏门答腊和加里曼丹等省份，其主要原因是油棕和纸浆种植等农业企业通过烧芭方式清理土地。

2026年，超强厄尔尼诺现象加剧了年度火灾季节，导致赤道地带的亚细安国家天气更加干热，林火也因此持续更久且更难扑灭。

1997年和2015年等其他厄尔尼诺年份，也曾给新加坡和马来西亚带来严重的烟霾。

该法律是在2013年烟霾危机后推出的，当时浓厚且有毒的烟雾飘至新加坡，将空气污染指数推至401的危险高位。

2014年国会通过该法律时，数名议员坚称，与违规公司的利润规模以及烟霾造成的危害相比，罚款额度过低。

他们还指出，在印度尼西亚复杂且时常重叠的土地所有权背景下，要准确找出为清理农地而放火的罪魁祸首十分困难。

10月5日，环保组织 Greenpeace 表示，他们已锁定约20家制造最多烟霾源头的种植园公司，其中有几家与设在新加坡和马来西亚的商业集团有关联。

Greenpeace 指出，其中一个特许经营区是 Damai Agro Sejahtera，该公司隶属于总部设在新加坡的油棕公司 Bumitama Agri。

截至9月底，印度尼西亚当局已点名138名涉嫌参与林火的个人嫌犯，并查封了68家持有特许经营权的公司。

9月27日，印度尼西亚国家警察表示，正在调查16家企业和43名个人嫌疑人涉嫌参与南苏门答腊林火的案件，并已将他们拘留。

四起2015年案件仍未了结

该法律于2015年首次动用，当时空气污染指数突破300点，达到危险水平。至今尚未有任何罚款被处以。

国家环境局当时确认了与六家印度尼西亚公司有关的种植园（或特许经营地）上的火点，并向它们发出了法律通知。

这些是预防措施通知，要求相关公司灭火、停止任何烧芭活动，并向国家环境局提交灭火或防止火灾复发的计划。

当被问及这些案件的最新进展时，女发言人表示，对四家公司的调查仍在进行中。她补充说：“因此，国家环境局无法透露更多细节。”

这四家公司是纸浆木种植公司：Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、Sebangun Bumi Andalas Woods Industries 和 Rimba Hutani Mas。过往报道显示，它们是 Asia Pulp and Paper 的供应商，该公司在新加坡设有业务。

针对另外两家公司——Bumi Sriwijaya Sentosa 和 Wachyuni Mandira——的案件已经了结。

国家环境局女发言人表示，这些公司已告知该局，在2015年火灾发生前，它们已与受影响的土地无关。她补充说：“经过进一步调查，国家环境局接受了它们的解释，并了结了这些案件。”

法律的价值

受访专家表示，《跨境烟霾污染法》可以对公司起到威慑作用，但在执行上可能具有挑战性。

国际法专家、新加坡国际事务学会主席 Simon Tay 告诉《海峡时报》，即使案件最终未被起诉，该法令依然有效，因为它能引发质询、调查和问责。

但他指出，印度尼西亚对处理林火负有首要责任，当务之急应是政府之间以及与公司合作以控制火势。

他补充说，印度尼西亚对于新加坡通过该法令在其境外执法一直持保留态度。

Tay 说：“首先要对火灾采取行动。待事实更清晰时再确定责任归属。”

新加坡国立大学（国大）亚太环境法中心兼任高级研究员 Sean Tseng 表示，该法律并未解决烧芭和林火的根本原因。

曾参与合著最新版《新加坡环境法》的 Tseng 补充说，另一个挑战是，即使根据该法律成功起诉，它是否会产生任何实际后果。

他说：“该法令可以处以罚款并允许索赔，但这只有在违规实体在新加坡拥有实体资产或子公司时才有意义。而通常情况下，它们可能没有。”

如果新加坡考虑对非新加坡实体提起诉讼，也需要权衡其外交后果。

根据该法令，如果个人或组织能够证明烟霾导致了人身伤害或经济损失——例如，某项体育赛事因此被迫取消——他们就可以追究污染公司的责任。

但 Tseng 表示，到目前为止，尚未有根据该法令提起此类民事诉讼的已知报告。

他说：“我们很可能需要面对这样一个现实，即该法令最好是起到威慑作用。” 《海峡时报》