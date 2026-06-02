工人党干部将于6月28日开会，讨论党魁Pritam Singh是否适合继续担任领导人
该党约有100名干部，他们构成党的核心圈子并负责选举领导层
- 通知指出，如果他选择不辞职，将面临一次干部秘密投票，以决定他是否应继续留任该职位。 照片：海峡时报档案
本文由AI辅助翻译
【新加坡】工人党（WP）的核心圈子将于6月28日开会，讨论党魁Pritam Singh是否仍适合继续担任秘书长一职。
据中文报章《联合早报》6月1日报道，这次会议将在一次特别干部大会期间举行，该党已通过书面通知宣布了此事。
通知的议程共有三项。
首先，Pritam Singh被要求就其向国会委员会撒谎的两项定罪，向干部们作出解释。
第二项议程是要求Pritam Singh因违反工人党党章第30条而辞去党魁职务。该条款要求任何担任公职的党提名人“在与党和新加坡人民的所有交往中都必须诚实坦率”。
通知指出，如果他不辞职，将面临干部的秘密投票，以决定他是否应继续留任。自2018年起担任党魁的Pritam Singh，目前是其第四届阿裕尼集选区国会议员任期。
工人党约有100名干部，他们构成党的核心圈子并负责选举领导层。
会议定于6月28日中午举行，将由工人党政策研究主管、阿裕尼集选区议员Gerald Giam主持。
在高等法庭于2025年2月维持对Pritam Singh的定罪后，一群资深干部于同年12月要求召开这次特别干部大会。
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工人党党章规定，此类大会可随时由党主席、中央执行委员会（CEC），或由10%的干部或至少20名干部（以较高者为准）要求召开。
通知还指出，该党将于同日下午3点举行常规干部会议和领导层选举。这些选举每两年举行一次，由干部们决定党的最高领导层，包括秘书长、主席和中央执行委员会的其他成员。
自2018年4月从长期担任党魁的Low Thia Khiang手中接棒以来，Pritam Singh在历次选举中竞选党内最高职位时都未曾遇到挑战。
召开此次特别干部大会之前，工人党的最高领导机构——中央执行委员会（CEC）已于2026年4月就Pritam Singh的定罪向他发出了一封申斥信。
中央执行委员会采纳了一个纪律小组的调查结果。该小组由盛港集选区议员He Ting Ru和Jamus Lim，以及前后港区议员Png Eng Huat组成，其调查发现Pritam Singh违反了党章的两项条款。
这两项条款是第20(1)条和第30条。
工人党表示，中央执行委员会另外考虑到，“在所有关键时刻，Pritam Singh并无意图以违背党的原则、宗旨或目标，或损害党的利益的方式行事”。
该党补充说，他的行为最终反映的是他当时必须做出的判断。
该党在声明中表示：“在考虑对Pritam Singh可能采取的一系列行动时，中央执行委员会评估了整体情况，并已向他发出正式的申斥信。”
工人党随后在回应询问时表示，“目前没有任何限制阻止Pritam Singh竞选职位”，即在定于2026年或之前举行（通常在年中）的下一次党内选举中寻求连任。
分析人士当时表示，这一结果表明了党内领导层对Pritam Singh的支持，而他作为领导人的最终命运将掌握在干部们的手中。《海峡时报》
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