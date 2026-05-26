Engie Factory Asia-Pacific被新西兰风险投资公司Pacific Channel收购

该风险投资公司自2020年中以来，一直通过Engie Factory投资气候科技初创企业。

Pacific Channel的Brent Ogilvie表示，此次收购标志着该公司在亚太地区的气候科技投资平台的“一次重大扩张”。 图片来源：PACIFIC CHANNEL

【新加坡】Engie Factory Asia-Pacific（简称EFAP）及其持有的七家早期气候科技初创企业的证券投资组合，已被总部位于新西兰的风险投资（VC）公司Pacific Channel收购。

该公司在周二（5月26日）回应《商业时报》（The Business Times）的询问时表示，交易价值和合同的商业条款仍属机密。然而，新加坡会计与企业管制局（ACRA）的BizFile查询显示，EFAP的实缴资本为3780万新元。

Pacific Channel的一位发言人补充说，该公司自2020年中期以来一直通过EFAP投资于气候科技初创企业，并指出此举将进一步推动该风投公司在东南亚地区的气候科技投资扩张。

EFAP的早期初创企业投资组合包括：

Amplicity

Billion Bricks Homes

GetSolar

PHNXX

Polar Cold

Qatalyst

Verta Bioenergy

这些公司专注于不同领域，例如太阳能解决方案、冷却技术、气候市场、可持续住房、生物能源和数据中心效率。

这家总部位于新西兰的公司专注于深度科技、风险投资和另类投资，在新西兰和澳大利亚拥有79家投资组合公司。

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其投资组合中已实现11次成功退出，其中包括农业科技公司Regen和生物传感器开发商SciTOX等。

在其现有的东南亚投资组合公司方面，Pacific Channel投资了总部位于新加坡的Transparently.AI。这是全球首个用于早期检测上市公司和私营公司（包括绿色欺詐）会计操纵和欺诈的人工智能解决方案。

Engie早在一月份就已开始出售其在新加坡及该地区的初创公司股份。

《商业时报》看到的一封电子邮件显示，该公司已向其合作伙伴投资者发出要约，提议其收购Engie通过EFAP持有的所有初创公司权益。另一个备选方案是该集团完全剥离EFAP。

观察人士此前向《商业时报》透露，利润受限和资本利润率收紧可能是该风险投资部门计划进行资产剥离的原因。

此次收购后，Pacific Channel的新加坡平台将以“Pacific Channel Climate Ventures”的名义运营，并接管该投资组合的投资管理，同时为公司在新加坡和东南亚建立基地。

作为交易的一部分，Engie Innovation——这家跨国公司的研发部门——将在相关情况下，通过其更广泛的创新生态系统，继续为这些初创企业提供企业支持。

Pacific Channel的管理合伙人Brent Ogilvie表示：“这标志着Pacific Channel的气候科技投资平台在亚太地区的一次重大扩张，将我们的业务版图和积极的早期投资模式从澳大利亚和新西兰扩展到了东南亚。”

该风险投资公司将保留部分EFAP驻新加坡的员工，包括前EFAP副总裁Tim van Vliet，他将加入Pacific Channel担任董事兼东南亚区域经理。

Pacific Channel表示，与其他EFAP团队成员的讨论仍在进行中，公司预计下个月将敲定最终结果。

《商业时报》已就此事向EFAP和Engie东南亚公司发出进一步询问。