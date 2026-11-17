COMMENTARY

中小企业从发现机遇、做出决策到采取行动的层级通常较少

在F1世界里，拥有最好的设备固然重要，但懂得如何使用它同样关键。 图片来源：路透社

在F1世界里，最快的赛车至关重要。但比赛的胜利并不仅仅取决于马力。决胜之地也可能在维修站，那里的准备工作、正确决策和精准执行能在毫秒之间决定胜负。

我在新加坡住过五年，这座城市自2008年以来每年都举办F1大奖赛。每次重返此地，我都会想起这里的人们从发现问题到解决问题的速度之快。在人工智能时代，这种能力或许是一种竞争优势。

传统观念认为，人工智能对大公司更有利。它们拥有更多的数据、更雄厚的资本和更多的工程师。这些优势确实存在。但人工智能正在为各种规模的企业提供先进的功能，这可能会改变竞争的要素。

现在，规模较小的企业也能够获得许多相同的功能，而且它们从发现机遇、做出决策到采取行动的层级通常更少。

在新加坡，中小型企业（SMEs）占企业总数的约99%，并贡献了约70%的劳动力。它们利用人工智能的能力对整体经济至关重要。

这股势头正在整个区域内不断增强。国际数据公司（IDC）预测，在2024年至2029年间，亚太及日本地区中小企业在人工智能平台上的支出将以56.6%的年增长率增长，为全球各区域之首。

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随着人工智能工具变得越来越普及且价格亲民，小企业有更多机会将这项投资转化为竞争优势。

我认为有三大优势。

首先，它们从需要解决的问题出发，而不是从技术本身出发。一些最有用的应用始于一个简单的问题：是什么阻碍了人们发挥出最佳工作表现？

通常，这些障碍是一些日常任务，例如准备提案、跟进发票、管理客户问题或在不同系统中查找分散的信息。

以广祥泰（Kwong Cheong Thye）为例，这是一家生产酱油超过一个世纪的新加坡家族企业。该公司将人工智能和自动化应用于销售分析和采购规划等日常任务，据报这些活动的效率提高了一倍。这让员工能够更专注于客户和业务增长。

对于规模较小的组织而言，这样的效率提升可能尤为重要。在这些公司，了解客户、管理流程和授权变更的可能是同一个人，这使得发现问题、测试解决方案和衡量结果变得更加容易。

其次，它们利用人工智能实现了“以小博大”的竞争。传统上，高级分析需要专家团队，而国际扩张则需要对人员和基础设施进行大量投资。人工智能正在改变这一格局。

以新加坡吊扇公司Crestar为例。Copilot帮助其处理文件起草、会议纪要和研究工作，将花在电子邮件、报告和文档上的时间减少了约60%。

通过使用Microsoft 365 Copilot，每位用户每周可节省约四小时，Crestar估计这相当于每年创造了10万至13万新元的价值，约等于两名全职员工的生产力。

专业的人工智能代理可以承担特定的工作流程，例如自动化销售佣金提交，每月可节省约35小时；或者将客户房间的照片转换成安装了新风扇的逼真实景模型。

Crestar的方法为所有中小企业提供了有益的借鉴：从业务问题出发，重新思考工作方式，然后再应用技术。

对新加坡的中小企业而言，这可能会改变区域扩张的经济模式。长期以来，增长要求这里的企业将目光投向相对较小的国内市场之外。但进入泰国或越南市场，意味着在赚取第一笔收入之前，就必须在市场研究、语言能力和本地运营方面进行投资。

人工智能不会取代本地专业知识或对法规的了解。但它可以在企业投入大量资源之前，帮助它们评估需求、调整材料以及跨语言服务客户。这使得企业能够更早地测试新市场，并更有计划地进行扩张，而无需从一开始就具备大公司的基础设施。

规模依然重要。但企业规模正逐渐成为一个不那么可靠的指标，来预测一家企业能取得何种成就。

第三，它们需要推倒重来的东西通常更少。

大公司花费了数十年时间来构建支持其规模的系统和流程。这些基础设施大部分是必要的，但也可能使变革变得困难。引入人工智能可能意味着需要连接零散的系统、应对复杂的审批流程并重新思考既定的工作流程。

而小企业在进行变革时可能有更大的自由度，无需重新设计整个企业架构。

当最接近问题的人也能决定如何解决问题时，新的能力就能更快地转化为行动。

正是在这一点上，规模小可能出人意料地成为一种优势：不是因为小公司拥有更多资源，而是因为在想法与执行之间，它们的阻碍可能更少。

这只是一个机遇，而非必然的成功。许多中小企业在技术专长、资源和员工技能方面面临着实际的限制。如果将人工智能应用于零散的系统、低质量的数据或薄弱的安全实践之上，可能会弊大于利。

从Microsoft的《2026年工作趋势指数》研究中，我们继续看到差距所在。在新加坡，78%的人工智能用户表示他们必须迅速适应，但只有24%的人认为领导层在人工智能方面有明确一致的方针。企业需要给予员工时间、技能和支持，以适应新的工作方式。

两年前，许多Crestar的员工仅将Copilot视为另一个需要学习的工具，采用率仅在30%到40%之间。通过内部人工智能倡导者、使用员工自身工作案例的展示分享会以及养成分享的习惯，如今采用率已提升至90%左右。

获益最大的企业，将是那些在速度与规范之间取得平衡、投资于员工、保护数据并审慎选择人工智能价值创造点的企业。

目标不是不惜任何代价追求速度，而是为增长奠定基础，同时避免引入不必要的成本、冗余或复杂性。

为此，中小企业必须规划、控制和优化其支出。在扩大规模之前进行预测和预算。设置防护栏、限额和警报，以确保不超出计划。并且要进行优化。利用已有的经验来决定哪些方面需要扩展、调整或停止。

新加坡的中小企业并非孤军奋战。很少有地方能像新加坡这样，为其小企业建立了如此强大的“维修团队”。

2024年，Microsoft、新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）和新加坡人工智能核心（AI Singapore）联合推出了“中小企业Copilot计划”，为符合条件的公司提供半价许可，并与本地合作伙伴共同举办实践工作坊，帮助数千家企业开启人工智能之旅。

今年，在资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority）和大华银行（UOB）的支持下，“AI QuickStart”计划帮助更多数字化成熟的企业在三个月内将实用的人工智能解决方案投入使用，成本上限为2万新元，并提供资金支持。

政府、银行和技术合作伙伴分别消除了不同的障碍：成本、风险或技能。

这又让我想起了F1。拥有最好的设备固然重要，但懂得如何使用它同样关键。对中小企业而言，人工智能创造了一个机会，让它们能够在没有大公司那种可能拖慢速度的组织复杂性的情况下，运用先进的功能。

我的建议很简单。不要等待一个完美的人工智能计划。找到一个日常痛点，解决它，衡量变化，然后解决下一个。当这种方法开始奏效时，再问一个更大的问题：还有什么变得可能？

在人工智能时代，优势将不仅仅属于资源最雄厚的公司。有时，它属于那些前进道路上阻碍更少的公司。

作者是Microsoft中小企业与渠道业务总裁