Anthropic计划进驻新加坡，招聘金融至产品支持等职位

该初创公司的主要财务支持者之一是GIC

随着越来越多企业客户寻求利用人工智能获得竞争优势和提升生产力，Anthropic也开始推进其国际扩张步伐。 图片来源：路透社

【新加坡】热门人工智能（Artificial Intelligence）工具Claude的开发商、总部位于旧金山的Anthropic公司，正计划在新加坡设立业务。

6月4日，其公司官网的招聘页面显示，该公司在新加坡有四个职位开放招聘，涵盖金融、产品支持和经济研究等领域。

在Anthropic进军新加坡之前，OpenAI和Google DeepMind等公司也已采取了类似举措，它们在本地设立了实验室，以支持本地行业采用人工智能（AI），并加速前沿AI模型的开发。

Anthropic官网招聘的职位之一是亚太区会计主管，该职位将负责建立并运营公司的区域企业会计部门。

该新职位将向公司都柏林办公室的国际会计主管汇报。这位在新加坡的负责人将组建并领导一个区域会计与财务运营团队，业务范围将覆盖亚太地区多个地点。

Anthropic的主要财务支持者之一是新加坡主权财富基金GIC。该公司还发布了两个产品支持专员的招聘职位。任职者需要精通Anthropic的产品系列，并为用户提供支持。

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该公司还希望招聘一名区域研究经济学家，负责与政府、学术界和行业伙伴合作，以衡量和理解人工智能对经济的影响，并探索由研究驱动的政策干预措施。

此人必须拥有经济学博士学位，并在实证研究方面有出色的记录，尤其是在结合新颖数据源和经济理论的研究，或是在因果推断和机器学习领域应用前沿方法方面。该候选人还必须具备技术技能，包括精通Python编程。

Anthropic在其招聘页面上表示，成功获聘的申请者预计年薪将在307,200新元至331,200新元之间，其中包括销售佣金。

其他三个职位的薪资信息未予披露。根据招聘信息，所有在新加坡招聘的职位都要求员工至少有25%的时间在公司办公室工作。

当被问及时，Anthropic拒绝对其在新加坡开设办公室和详细的招聘计划发表评论。

随着越来越多企业客户寻求利用人工智能获得竞争优势和提升生产力，Anthropic也开始推进其国际扩张。自2021年成立以来，这家初创公司已在全球设立了12个办事处，包括日本、韩国、印度和澳大利亚。

GIC于2025年9月首次投资Anthropic，这是由私募投资者进行的一轮130亿美元（166亿新元）融资的一部分。

2026年2月，GIC领投了300亿美元的G轮融资。紧随其后的是H轮融资，此轮融资后公司估值达到9650亿美元，超过其主要竞争对手OpenAI最近8520亿美元的估值。

今年4月，有关Anthropic的Claude Mythos预览模型的消息引发了全球关注，因其宣称能够自主发现现有软件中的漏洞，并生成利用这些漏洞的代码。

该公司并未公开发布该模型，而是通过一项名为“Glasswing项目”（Project Glasswing）的倡议，与一个由约50家科技公司（包括Microsoft、Google和Apple）组成的严格受控小组分享了该模型。

Anthropic声称，该模型已在所有主流操作系统和网络浏览器中发现了漏洞。

此事件发生后，出于对该模型可能对金融机构（financial institutions）所用系统构成威胁的担忧，美国财政部长Scott Bessent和时任美联储主席Jerome Powell召集华尔街领袖召开了一次紧急会议。

在新加坡，主要金融机构的首席执行官们也与新加坡金融管理局会面，商讨采取集体行动，以应对先进人工智能模型构成的网络威胁。当局也敦促所有公司加强网络安全措施，作为一种保障。

Anthropic与美国国防部的分歧也在2月份成为头条新闻，起因是该公司拒绝让政府机构无条件地将其技术用于军事目的。其技术随后被指定为“供应链风险”，政府承包商也被禁止在为美国军方进行的工作中使用Anthropic的技术。《海峡时报》