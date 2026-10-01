我能在经济上为生儿育女做好准备吗？

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[新加坡] 随着我逐渐接近谈婚论嫁、生儿育女的年龄，我发现自己开始怀疑，我是否真的养得起一个孩子。

最近，一位朋友也表达了同样的担忧，而她母亲的建议很简单：“别想太多。”

这个建议在我看来有些草率。然而，其他朋友也说他们的父母也是这么说的：你永远不会觉得自己完全准备好了，所以先生了孩子，钱的事情以后再解决。

这种方式对他们那一代或许行得通。但如今，人工智能威胁着就业保障，生活成本不断攀升，推迟生育——或者干脆不生——在经济上或许让人觉得更安全。

于是，我深入研究了育儿成本，并与一些关系顾问和人生导师进行了交流，他们曾帮助过许多被同样问题困扰的人。

养育子女的成本

孩子出生前，开销就已经开始了，包括产前护理、医生咨询和检查等。

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根据卫生部的数据，对于顺产分娩，住院费用从大约2600新元到16000新元不等，具体取决于病房等级和医院。

之后，你还需要支付食物、尿布、医疗保健和托儿费用。再往后，还有学费和高等教育费用需要考虑。

考虑到新加坡教育体系的激烈竞争，我想还应该加上补习费。根据政策研究所 (Institute of Policy Studies) 2026年的一项研究，如今的父母每月在私人补习上花费约500新元，在兴趣班上花费260新元。

总而言之，根据网上的各种估算，在新加坡养育一个孩子的成本在25万至100万新元之间，具体取决于生活方式选择和教育路径等因素。

毫无疑问，养育一个孩子成本不菲。

虽然政府为家庭提供了更多的财务支持——包括新的“新加坡子女养育配套”（SG Child Support Package），为每位符合条件的新加坡儿童提供高达62000新元的补助——加上助学金和政府津贴确实有助于抵消部分成本，但它们显然无法覆盖所有开销。

犹豫不决情有可原

在为预购组屋 (Build-To-Order flat) 存钱和应付日常开销之间，对于我的许多朋友来说，在20多岁甚至30出头的年纪组建家庭，似乎遥不可及。

一位朋友告诉我，她还没有实现自己当前的目标，比如去海外工作一段时间、去旅行，或者哪怕只是毫无负罪感地花钱买演唱会门票。

当她还在努力为自己打造想要的生活时，很难想象再把另一个人加入她的预算中。因此，目前组建家庭只能暂时搁置。

The Relationship Room 的创始人兼辅导总监 Theresa Pong 表示，许多年轻夫妇希望首先在事业上站稳脚跟，赚取更多收入，以便给孩子一个良好的人生开端，而不是让他们在经济拮据的环境中成长。

我在一些同龄人身上也看到了这一点。他们并非完全抗拒为人父母，而是更愿意花更多时间做准备，以便为孩子提供他们所能给予的最好生活。

对我以及与我交谈过的人来说，为人父母似乎是一个需要我们成为最好版本的自己才能达成的里程碑。

何时才算准备就绪？

Just2Hearts Counselling 的首席夫妻治疗师 Winny Lu Aldridge 说：“并不存在一个神奇的薪水数额或银行存款，能让人突然觉得‘好了，现在我准备好当父母了’。”

她补充说，任何等待财务状况完全确定的人都可能会发现，这个目标似乎总是在不断变化。

人生导师及 Rainmakers Coaching International 创始人 Rainy Rainmaker 表示，经济上的准备就绪对不同的人来说往往意味着不同的事情。

她补充说，何为“足够”是由我们的成长背景、经历、价值观、优先事项和生活方式期望所决定的。财务保障也并非绝对，因为失业或疾病等意外情况可能会在一夜之间改变我们的处境。

然而，Rainmaker 表示，人们可以做的是为那些可以预见的事情做好规划。这包括分娩费用、日常必需品和住房等开销，同时为意外情况建立缓冲资金。

此外，夫妻在决定要孩子之前，讨论以下几个方面也会有所帮助：

他们对财务安全的期望

他们承担育儿责任的能力

他们共同应对挑战的信心

他们愿意做出的生活方式改变

他们最初想要孩子的初衷

仍在计算得失

对成本有了粗略的了解后，我仍未下定决心踏上为人父母的道路。

我宁愿花更长的时间，努力为我假想中的孩子提供一个稳定的生活，也不愿想当然地认为孩子出生后一切问题都能迎刃而解。

但我开始明白，如果非要等到能负担得起他们所有可能的未来，我可能要无限期地等下去了。

我还没准备好采纳我朋友母亲的建议。但至少，我现在对所涉及的成本有了更清晰的认识，也有时间去思考我希望给孩子什么，以及为了实现这一切我愿意放弃什么。

在此之前，我还有更紧迫的障碍需要克服，比如买得起房和找到合适的伴侣。