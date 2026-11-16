致力于帮助使命驱动型企业扩大规模，并增强社会和金融韧性

星展基金会董事总经理兼主管 Karen Ngui 表示，慈善事业的目的应该是创造“为子孙后代创造一个更好的循环”。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 星展基金会于2014年成立时，其宗旨十分明确：支持社会企业。

随着时间的推移，其职责范围已扩大到帮助使命驱动型企业扩大规模，以及与社区伙伴合作，更有针对性地建立韧性。

星展基金会董事总经理兼主管 Karen Ngui 在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，这是为了应对社会的人口结构变化，即人们的寿命正在延长。

“这些影响力双引擎是本基金会的独特之处，”她说。“慈善事业不仅仅是提供资金。它必须是以为子孙后代创造一个更好的循环为明确目的的资助。”

该基金会旨在通过更全面地审视“所有生命阶段”和健康问题来应对人口结构变化，涵盖身体健康、心理健康、社会健康和财务健康等多个方面。

十二年前，星展基金会最初承诺投入5000万新元以支持社会创业。2022年，由于社区“更大的需求”，基金会追加承诺1亿新元用于各项社区计划。而在2024年，基金会承诺在未来十年内投入高达10亿新元。

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支持社会企业

星展银行 (DBS) 对社会企业的支持早于基金会的成立。该行于2008年首次推出社会企业银行配套服务，提供费用减免和优惠利率。Ngui 指出， 星展银行 是本地第一家提供此类配套服务的银行。

“社会企业常常被误解。有时人们认为它们是慈善机构或普通企业，但事实是它们是使命驱动型企业。因此才有了‘社会企业’这个术语，”她补充道。

Ngui 曾执掌该银行集团营销与传讯部门长达二十年，从基金会成立初期就深度参与其中。

在那些年里，基金会专注于发展和培育社会企业领域。Ngui 指出，许多社会企业缺乏资金渠道，这使得它们难以发展业务。

“在我们看来，社会企业是实现最终目的的手段，”她说。“过去，人们有一种观念，认为企业赚钱，而慈善机构创造社会影响力，两者处于天平的两端。”

然而，她补充说，“两者都应该向中间靠拢，即企业开始变得更具使命驱动性，而慈善机构为了能够可持续地行善，也需要找到一种方法来为它们的项目持续提供资金”。

星展基金会在其运营的市场中，向提供基本需求或促进普惠金融的使命驱动型企业提供高达25万新元的补助金和高达100万新元的奖金。

基金会还根据企业的需求提供能力建设计划，并由员工志愿者举办工作坊。

Ngui 解释说：“我们与创造影响力的企业合作——无论是社会企业还是中小型企业——帮助它们成长和扩大规模，尤其是创新型企业。这关乎如何以创新的方式解决当今社会的问题。”

例如，2025年星展基金会“超越明天影响力”补助金的获得者 Neurowyzr 表示，获得这笔资金是一个“重要的里程碑”。

这家总部位于新加坡的健康科技公司旨在通过普及大脑健康筛查，使大脑保健大众化。它使用经过临床验证的工具来监测早期的认知能力下降。

Neurowyzr 的联合创始人兼首席执行官 Pang Sze Yunn 表示：“在星展基金会的支持下，我们正在为新加坡的社区护理组织赋能和提供培训，以覆盖弱势群体，并启动一项基于社区的验证研究。早期检测对于满足亚洲老龄化人口的大脑健康需求至关重要。”

这家总部位于新加坡的健康科技公司旨在通过普及大脑健康筛查，使大脑保健大众化。它使用经过临床验证的工具来监测早期的认知能力下降。

Neurowyzr 的联合创始人兼首席执行官 Pang Sze Yunn 表示：“在星展基金会的支持下，我们正在为新加坡的社区护理组织赋能和提供培训，以覆盖弱势群体，并启动一项基于社区的验证研究。早期检测对于满足亚洲老龄化人口的大脑健康需求至关重要。”

Ngui 指出，许多星展基金会支持过的企业已经成为重复获得资助的对象，或已发展成为项目合作伙伴。

“看到我们如何帮助培育了这个生态系统，我感到非常满足，”她说。“根据我们提供的补助金总额，这些企业自行筹集的资金总额是我们资助额的10倍。”

建立社区韧性

Ngui 表示，冠病疫情是基金会的一个转折点，因为它决定“加倍努力”支持社区。

基金会开始与社区伙伴共同创建项目，以提供基本需求，并培养金融和数字素养。这些技能为受益者提供了更好的就业途径。

“提供基本需求对于增强社会韧性非常重要，但仅凭这一点并不能帮助（受益者）摆脱弱势循环。这就是普惠金融和金融韧性发挥作用的地方，”她说，并补充说基金会希望从“救济走向韧性”。

今年，Ngui 决定全身心投入领导星展基金会的工作。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

Ngui 指出，应对人口结构变化不仅是帮助老龄化社区，也是帮助年轻一代在数字和财务方面做好更充分的准备。

例如，由星展基金会和 Dicoding Indonesia 合作举办的“编程训练营”(Coding Camp) 是一个技术培训项目，旨在扩大大学生和职业高中生获得技术教育和金融知识的机会。

Dicoding Indonesia 首席执行官 Narenda Wicaksono 表示：“随着人工智能和自动化重塑印尼的科技行业，许多职业学校的学生在进入职场时可能不具备雇主现在所要求的技术、职场和财务技能。”

迄今为止，“编程训练营”已惠及22.9万名受益者，其中大部分来自印尼的二三线城市。

星展基金会现已迈入第二个十年，即 Ngui 所说的“基金会2.0”阶段，其重点是解决不平等和人口结构变化问题。

今年，她决定全身心投入领导基金会的工作。“我曾有幸参与创建星展基金会，所以这对我来说是一个非常自然的过渡，”她说。“随着基金会拥有更雄厚的资金来创造社会影响力，我认为它需要更集中的领导。”