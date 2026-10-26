贝莱德：尽管退休需求日益增长，决策疲劳和复杂性仍阻碍人们投资

其新加坡财富主管补充道，本地富裕投资者正转向结果导向的策略。

贝莱德的Dennis Quah表示，专业技能固然重要，但适应能力、同理心和长期价值将是成功的财富管理专业人士真正的基石。 图片来源：海峡时报

【新加坡】贝莱德 (BlackRock) 新加坡财富主管Dennis Quah表示，复杂的投资选择和决策疲劳正让投资者持观望态度。尽管退休规划已成为日益紧迫的优先事项，但这可能使他们错失股市的长期回报。

在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时，Dennis Quah指出，投资的技术性和情绪偏见是阻碍个人进行投资的最大障碍之一。他补充说：“人们不投资的一个关键原因是……投资既复杂又专业，所以人们往往对……资产配置感到排斥。当我说到股票、债券时，人们会有些担心。”

在新加坡，这一挑战尤为突出，因为人口老龄化问题正让退休保障备受关注。

新加坡已正式成为一个超老龄化社会，其公民人口中65岁及以上者占比超过21%，而2025年这一比例为20.7%，十年前为13.7%。

Dennis Quah解释说，在这一背景下，富裕投资者正从单个投资产品转向关注长期财务成果的策略。

他表示：“早期的财富管理更多是以产品为导向。现在的结构性变化是，许多投资者正试图了解……他们是否应该……采取更系统化的方法来达成特定目标。”

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转向结果导向的投资

Dennis Quah指出，这一转变为财富管理经理与其客户之间的沟通带来了改变，现在更加强调资产配置、投资组合构建和风险管理。

他说，一种日益受到关注的解决方案是目标日期投资，即投资组合会随着退休日期的临近而自动转向更保守的资产。这类解决方案可以将投资过程融入一个与特定目标挂钩的长期计划中，从而解决投资者的担忧。

Dennis Quah指出，如此一来，投资者便可以专注于长期储蓄和退休里程碑，而不是个别的市场风险敞口。

他补充道，当面向大批投资者实施时，这些方案还能实现规模经济，从而降低投资和运营成本。

即将于2028年推出的公积金 (CPF) 生命周期投资计划是另一项受到Dennis Quah欢迎的进展。

该计划将允许公积金成员将其储蓄投资于多元化的生命周期投资组合，其中包括股票，且资产配置会随着他们临近退休而进行调整。

他补充说，这些计划有助于投资者以低成本进行长期储蓄，并且相对容易参与和理解。

科技重塑投资组合管理

科技也正在重塑机构和散户投资组合的管理方式。

今年5月，贝莱德推出了其BlackRock Systematic Asia Pacific Equity High Income Strategy。Dennis Quah表示，该策略利用系统化平台、人工智能和机器学习来识别能够提供强劲回报和获取收益的优质公司。

他补充说，该策略还结合了备兑看涨期权，以有效利用基础投资组合的波动性来创造收益。

Dennis Quah表示，人工智能和机器学习工具使资产管理公司能够处理非传统数据集——例如购物中心人流量、GPS指标和物流配送指标——从而为投资组合的仓位决策提供更敏锐的信号。

他也对亚洲股市持乐观态度，并指出该资产类别仍处于低配状态。“亚洲股市实际上是一个被低配的资产类别。这很讽刺，因为十年前它曾是成长型投资者最重要的资产类别之一，而近年来却不那么受青睐了。”

随着人工智能主题在亚洲更广泛、更深入地扎根，以及机构投资者开始增加配置，Dennis Quah认为这些趋势对该板块总体上是利好的。

财富管理经理面临的新要求

这种技术和结构上的转型也正在改变对财富管理专业人士的技能要求。

他指出，由于退休投资组合是长达数十年的承诺，其设计旨在持续运作20年、30年甚至40年，因此以往的策略已经不再适用。

Dennis Quah说：“如今对销售人员素质的要求，不一定是让他们预知未来20年的情况，这几乎是不可能的。他们需要具备的是求知欲。他们需要能够理解挑战，在与客户交谈时有同理心，并能准确地提炼问题……因为客户有时很难清晰地表达他们所面临的挑战。”

他解释说，财富管理行业最终需要的是能够解决问题和具有批判性思维的人才，他们可以利用强大的技术平台来应对未来退休人员不断变化的复杂需求。

他补充说，虽然专业技能依然重要，但适应能力、同理心和长期价值将是未来几年成功的财富管理专业人士真正的基石。

Dennis Quah说：“我们需要能够解决问题和发现问题的人。我们需要能够应对未来可能出现的各种挑战，并能在长期内保持适应性、敏捷性和价值的人。”