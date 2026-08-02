外汇波动异常加剧，投资者应如何管理投资组合中的货币风险？

《商业时报》访问专家，探讨哪些货币将保持韧性，哪些货币波动较大

【新加坡】过去12个月，由于投资者争相保护其投资组合免受剧烈的市场波动影响，各种货币呈现出比以往更明显的分化趋势。

美元在2025年末大幅走弱，美元指数滑落至多年低点。这主要归因于美国联邦储备局（简称美联储）的大举降息和劳动力市场的疲软，导致美元兑新元汇率在今年早些时候一度跌至1.26的低位。

然而，在强劲的股市和科技市场以及具有韧性的经济前景的支撑下，美元扭转了走势，到6月时已飙升至一年多来的最高水平。

与此同时，日元的走势也极为动荡。在美联储降息以及日本央行将逐步收紧政策的预期推动下，日元在2025年中期短暂升值，但事实证明这只是昙花一现。到6月时，日元已抹去所有涨幅，兑美元汇率跌至40年来的新低。

另一方面，马来西亚令吉在经历了几十年的普遍贬值后，出现了历史性的复苏。继2025年11月突破13个月高点后，令吉去年表现优于所有亚洲货币，兑美元升值了7%。

根据彭博社的数据，一项衡量主要货币未来一个月预期波动的指标在最近几周小幅走高。

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在走势分化和波动加剧的背景下，积极管理和分散跨境投资组合的货币风险至关重要。《商业时报》（The Business Times）访问专家，探讨哪些货币将保持韧性，哪些货币波动较大，以及今年下半年如何最好地对冲货币投资组合。

货币集中的风险

投资者面临的一个主要风险通常是货币集中，在货币市场动荡时期尤其如此。

华侨银行外汇策略师 Christopher Wong 表示：“一个投资组合可能看起来在不同的股票、债券或基金之间进行了多元化配置，但如果这些资产大多以同一种货币计价，那么就存在共同的货币风险。”

这意味着，当把投资回报换成本国货币时，任何货币的大幅贬值都可能削弱，甚至抹去原本可观的投资回报。

Wong 表示，这种货币集中也可能使投资者更容易受到一个国家的经济周期、利率政策和国内风险的影响。

值得关注的主要货币

专家告诉《商业时报》，今年全球货币将走出“日益分化”的走势。

新加坡元和瑞士法郎被认为更具韧性，而印尼盾和日元等新兴市场货币的波动性则可能更大。

这是因为货币走势受到货币政策、财政信誉、外部差额和国内增长前景等差异的驱动。

马来亚银行证券外汇研究主管 Saktiandi Supaat 表示，然而，投资者的目标不应是找出一种“制胜”货币，而应是在具有不同经济驱动因素的货币之间分散其投资组合。

例如，投资者不应只关注美元的走向，还应关注政策信誉、利率差异和国内基本面。

他在一封电子邮件中告诉《商业时报》：“一个均衡的投资组合应将相对防御性的货币与选择性配置的周期性货币相结合，后者的估值和基本面仍然具有吸引力。”

话虽如此，长期和短期投资者的策略也会有所不同。

Supaat 说，长期投资者不需要对冲每一次短期货币波动，而短期投资者或有明确负债的投资者可能需要更积极的货币管理。

他补充说：“定期的投资组合再平衡也有助于防止随着时间的推移，意外的货币集中风险逐渐累积。”

货币对冲的具体方式

货币期权是一种常见的风险管理工具，尤其是在利率、地缘政治和贸易政策不确定性加剧的时期。

Supaat 说：“它们的主要优势在于灵活性。与锁定汇率的远期合约不同，期权在提供不利货币波动保护的同时，也让投资者能在汇率朝有利方向变动时从中获益。”

话虽如此，期权并非没有成本，因为在市场波动加剧时，其保费会更高，如果最终不需要对冲，这会降低基础投资的整体回报。

这些工具的使用方式和程度也因投资者而异，因为这在很大程度上取决于每个投资组合的最终目标。

Supaat 表示，例如，债券投资者通常优先考虑收入稳定性和资本保值。这意味着货币波动可以“轻易地压过”债券本身产生的收益，因为债券回报通常比股票回报要温和。

他补充说：“例如，5%的年化债券回报可能会被基础货币同等幅度的贬值所抵消。”

这位马来亚银行分析师表示，因此，债券投资者通常会对其大部分甚至全部的外汇风险敞口进行对冲，以保持回报的可预测性。

然而，股票投资者的目标不同。他们通常投资期限较长，寻求资本增值，这意味着他们可能只对冲部分货币风险敞口，甚至不进行对冲。

Supaat 解释说：“尤其是在他们预期基础货币会随着时间升值，或者对冲成本相对较高的情况下。”

华侨银行的 Wong 表示，归根结底，在对冲货币时最好要有“选择性”。

他建议：“（从根本上说），目标不是消除所有货币风险，而是确保没有任何单一货币对投资组合产生过大的影响。”