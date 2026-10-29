摩根资产管理将推动亚太地区业务扩张

首席执行官 Dan Watkins 表示，“有利的顺风因素”包括经济改善以及政府对资本市场的支持

摩根资产管理 (JPMAM) 亚太区首席执行官 Dan Watkins 预计，该地区的每个市场，尤其是中国、澳大利亚和日本，都将为公司的增长做出贡献。 图片来源：摩根资产管理

【新加坡】摩根资产管理 (JPMAM) 亚太区首席执行官 Dan Watkins 表示，公司正朝着在2030年前将其在该地区的管理资产规模翻倍至6000亿美元的目标迈进，目前已“完成了三分之一”。

他是在周二（10月27日）公司举办的亚太媒体峰会上，与摩根资产管理全球市场策略师 Raisah Rasid 进行炉边谈话时发表上述言论的。

Watkins 指出，亚太地区受益于“许多有利的顺风因素”，例如经济和储蓄率的改善、退休制度的发展以及政府对资本市场的支持。

他补充道：“我预计，在未来五年内，我们运营的每个市场都将为我们的增长做出贡献。”

主要的增长引擎预计将是中国和澳大利亚。在中国，摩根资产管理最近获批了一只主动型交易所交易基金（ETF）；而澳大利亚的养老金体系和不断增长的私人财富市场则提供了机遇。

日本预计将成为第三个增长引擎，这得益于其公司治理改革举措以及政府对资产管理公司的支持。

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“此外，利率和收益率也正在转为正值，”Watkins 说。“我认为日本是一个绝佳的机会。”

他指出，在资产管理行业，2021年至2025年间，亚太地区占全球净资金流入的一半。“其中一个最重要的统计数据是，亚太地区有17%的资产由外部管理，而欧洲这一比例为40%，美国则接近60%。”

该公司管理的总资产达4.8万亿美元。他表示，赢得更多亚太地区业务将是一个“大奖”。

财富领域仍持有“大量现金”

摩根资产管理的产品线，尤其是在主动型ETF市场的先发优势，预计将推动其业务扩张。公司最近在其“J系列”下推出了常青私募市场基金，目前该系列已包括私募股权和私募信贷基金。

Watkins 说：“在财富领域，仍有大量现金，以及（潜在的）大量资金有待投资。客户正在寻求不同方面的收入。散户投资者正通过数字生态系统进入市场，并且对ETF抱有浓厚兴趣。”

机构投资者对另类资产的配置比例在22%至25%之间，但在私人财富账户中仅为4%。

截至2025年底，该公司是全球最大的主动型ETF管理公司；其在该领域管理着约3230亿美元的资产。其旗舰基金——摩根大通主动股票保费收入ETF (Jepi)，资产规模近460亿美元。

Watkins 表示，就资金流而言，ETF不太可能从共同基金手中抢占市场份额。

“我们在机构领域通过ETF取得了巨大成功，机构将ETF视为一种流动性选择或资产配置工具。在零售领域，越来越多的投资者像购买股票一样自行购买ETF。这是一个全新的增长引擎。”

当被 Rasid 问及他是否认为私募资产基金是“为经验不足的投资者重新包装机构风险”时，他回答说，最终需要“回归本源”。

“（私人客户的）流动性心态是什么？他们的风险状况和目标是什么？这绝不是将机构产品带到财富市场那么简单。你必须考虑得更周全。”

Watkins 表示，尽管私募市场的准入门槛有所改善（这些市场通常仅限于成熟投资者），但这“并不等同于流动性”。

“资产和财富管理公司负有真正的责任，类似于受托人，需要周全考虑产品的适合性、赎回窗口和最低门槛。”

他认为，在基金管理行业，要在激烈的竞争中成功赢得资产，取决于三个因素：管理公司的运营模式、分销策略以及对人工智能的应用。

他认为规模是一个优势，因为这涉及到对技术和研究的持续大量投资。但提供差异化产品的管理公司也有发展空间。

“业绩绝对是关键，但它不能保证资金流入。你需要一个明智的分销策略……人工智能将改变这种差异。能够更好地利用其专有数据、带来独到见解并良好治理人工智能的资产管理公司将会脱颖而出。”