消息人士称，纳斯达克上市公司StoneX的贵金属部门将在新加坡提供黄金和白银金库服务

他们补充说，该公司正与金库服务提供商洽谈，以在本地储存和履行订单

该公司目前在法兰克福储存贵金属并履行订单，同时在迪拜也设有办事处。 照片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 业内消息人士告诉《商业时报》（The Business Times），纳斯达克上市金融服务提供商StoneX Group的子公司StoneX Bullion，正与新加坡的机构金库服务提供商洽谈，计划在未来几个月内于本地储存和履行贵金属订单。

知情人士补充说，这意味着该公司在世界其他地区的客户将可以选择在新加坡储存其贵金属。

这也意味着StoneX Bullion将处于有利位置，能够抓住市场对实物贵金属日益增长的兴趣以及对储存设施的相应需求。

该公司目前在法兰克福储存贵金属并履行订单，同时在迪拜也设有办事处。

该公司主要是一家线上贵金属批发和零售商。

在回应有关该公司在新加坡扩张计划的提问时，StoneX Bullion的代表表示，公司正在考虑线上贵金属零售以外的其他选项，但“具体形式目前仍在规划阶段”。

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这一进展正值新加坡努力深化其贵金属交易基础设施之际。

副总理Gan Kim Yong在周一（6月15日）宣布，新加坡将在今年年底前提供场外黄金清算和央行金库服务。

行业观察人士指出，新加坡为巩固其黄金交易中心地位所做的努力能否成功，在很大程度上取决于能否吸引到足够的市场流动性，其途径是贵金属的储存与交易。

新加坡目前拥有超过2000吨的商业贵金属金库容量，为贵金属银行、机构投资者和高净值个人等市场参与者提供服务。

除了银行和安保物流服务商，新加坡还有少数贵金属零售商提供金库服务。