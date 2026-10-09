MONEY MATTERS

此类骗局屡屡得手，是因为它们激发了人们的贪念，而这种贪念又被害怕错过机会的心理所放大

最近，52名新加坡人因涉嫌参与南宁传销骗局及相关罪行在中国广西被捕，此事件在新加坡引起了巨大震动。

与大多数骗局一样，它始于一个看似无害的赚钱机会。这次的骗局包括邀请人们参加在新加坡和中国南方广西壮族自治区首府南宁举办的说明会。

虽然前往南宁的机票需要自费，但住宿是免费的；主办方会租下公寓来接待潜在的“新人”。行程还包括在特定地点观光和用餐，旨在将南宁展示为一个不断发展的经济门户。