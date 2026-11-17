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投资者应为利率将维持高位做好部署，并密切关注能源价格下降何时传导至消费篮子。

布伦特原油价格已从10月份的约每桶115美元跌至11月17日的约90美元，创下8月下旬以来的最低水平。 照片来源：路透社

在美国联邦储备局（简称美联储）10月联邦公开市场委员会（FOMC）会议召开前，市场关注的问题是美联储会多快跟进9月份的加息举措。但它最终选择按兵不动。

美联储将联邦基金利率维持在3.75%至4%的区间，但投票结果为10比2。理事Lisa Cook和克利夫兰联储行长Beth Hammack都倾向于立即加息。

10月份通胀报告发布后，市场目前认为12月加息的可能性很大。

一些投资者会将此次暂停加息解读为周期顶部，并将近期油价下跌视为佐证。但这两种解读都为时过早。

会议以来，招聘活动大幅反弹，10月份的通胀报告显示，核心价格连续第三个月上涨0.3%。能源方面的情况有所改善，但这种改善是真实的，其影响范围却有限。

这种影响的扩散程度，对投资组合而言，将比12月的加息决策本身更为重要。

此后发生了哪些变化

美联储在10月份按兵不动的理由很直接。当时的通胀水平令人不安：截至9月的一年里，消费者价格同比上涨3.7%，高于此前的3.4%，而汽油价格的上涨贡献了月度涨幅的一半以上。

但招聘活动已陷入停滞，初步报告的就业人数仅增加29,000人。美联储主席Kevin Warsh称此次维持利率不变是一个评估形势的机会。

此后劳动力市场的表现让当时的谨慎显得多余。10月份经济新增165,000个就业岗位，远高于预期的65,000个，同时8月和9月的数据也合计上修了84,000个。失业率回落至4.1%。

当时为按兵不动提供理由的经济疲软期，已在很大程度上被修正数据所抹去。

能源方面的情况有所改善。随着旨在结束中东冲突的外交努力加快步伐，布伦特原油价格已从会议期间的每桶约115美元，跌至周二（11月17日）的约90美元，创下8月下旬以来的最低水平。

10月份的通胀数据初现端倪。继9月份飙升9.1%之后，10月汽油价格环比仅上涨1%。但这种缓解依赖于外交斡旋而非新增供应，而且目前的汽油价格仍比一年前高出37%。

剔除食品和能源的核心通胀是需要保持谨慎的原因。10月份核心通胀上涨0.3%，已是连续第三个月保持该增速。食品、医疗保健和家居用品价格均在上涨，表明通胀压力范围广泛。

美联储理事Christopher Waller此后表示，“应考虑”加息半个百分点。

在数据减少的情况下判断通胀形势

美联储现在必须在信息比平时少的情况下判断通胀形势。由于2025年10月的政府停摆妨碍了当月价格数据的收集，10月份的报告未能提供整体或核心价格的年度通胀率。克利夫兰联储估计总体通胀率约为3.8%。

会议日程也在发生变化。从2027年起，美联储每年八次会议中的一次将专门用于讨论长期战略，不附带利率决议，到2028年将增加到两次。这意味着明年将有七次利率决议，后年则有六次。

决策节点的减少意味着每一次会议都分量更重，也为市场在会前会后出现波动留下了更大空间。

这对投资组合意味着什么

在固定收益领域，投资组合应以短期债券为主，但可以开始配置一些期限更长的债券。短期债券能更快地收回本金，且受长期收益率波动的影响较小。

通胀报告将10年期美国国债收益率推回到4.99%左右，目前两年期和十年期国债的收益率差距已不足0.25个百分点，因此延长债券久期所牺牲的收益非常有限。

将债券配置的5%至10%转移到7至10年期政府债券是一种稳健的入市方式，其较高的初始收益率可以缓冲利率进一步上升带来的影响。

在股票方面，应青睐那些能更快实现利润的公司，因为高利率会降低未来盈利的现值。

油价下跌是青睐亚洲市场的第二个原因。新加坡、中国、日本和韩国的大部分能源依赖进口，因此原油价格下降可以降低它们的投入成本，并缓解区域通胀，这是美国无法以同样方式享有的好处。

在盈利增长相当的情况下，亚洲市场的估值较美国市场有明显折让。在该地区内，有三个领域值得关注。

亚洲半导体制造商的估值仍低于美国同行，它们拥有强健的资产负债表，且需求受到多年期合同的支撑。

中国科技行业与人工智能相关的需求正逐步体现在其财报盈利中。

对于新加坡市场，派息股能够提供即时收入，在利率维持高位的环境下，这类股票往往会受到市场青睐。

在美国市场，有两个主题值得关注。一是互联网公司（大型盈利企业），它们的估值已压缩至历史平均水平以下，而盈利能力依然坚挺。

第二是美国芯片制造商，它们已经从人工智能需求中获利，而不是仍在等待需求兑现。

哪些因素可能改变前景

有两大动向可能会挑战“利率将在更长时间内保持高位”的观点。首先是海湾地区谈判破裂。当前油价的改善是外交层面的，而非结构性的，因此原油价格可能在几周内回吐跌幅，从而为收紧货币政策提供充分理由。

第二个动向则恰恰相反——能源价格下降的利好传导至经济，同时核心通胀降温。核心通胀必须打破连续三个月0.3%的增幅才能产生实质性影响。如果真的如此，12月的加息可能成为本轮周期的最后一次，长期债券届时将表现出色。

投资者应关注定于12月10日发布的11月通胀报告，该报告将恢复年度数据的公布。在此之前，月度核心通胀数据的权重比平时更大；如果连续第四个月录得0.3%的增幅，将强化采取更大幅度加息行动的理由。

Kevin Warsh在10月份曾表示，货币政策的药效“开始显现一些作用”，但尚无定论。一个月过去了，这个判断似乎依然准确。

能源价格已开始回落，但基础通胀尚未松动。12月加息的可能性依然很大，抗击通胀的战役尚未结束。

投资者应为利率将维持高位做好部署，同时密切关注能源价格下降传导至消费篮子中其他商品的时间点。

作者是iFast Financial旗下B2C部门FSM Global全球固定收益团队的研究分析师