永明金融推出一体化私人财富平台，为高净值家庭提供支持

该平台将协助那些资产和需求日益全球化，并跨越多个司法管辖区的客户。

【新加坡】永明金融 (Sun Life) 推出了一个一体化财富平台，以满足正在应对财富代际传承挑战的高净值 (HNW) 及超高净值个人、家庭和顾问的需求。

该平台名为“永明金融私人财富”(Sun Life Private Wealth)，致力于统一永明金融在新加坡、香港和百慕大三地核保中心的体验，以协助那些资产和需求日益全球化、并跨越多个司法管辖区的客户。

永明金融私人财富首席执行官 Sujoy Ghosh 表示：“我们现在能做的，本质上是为客户提供一种统一的体验，无论是在我们的核保与运营、保单处理周期，还是在登记与付款流程方面，都采用统一的全球标准。”

“这确实是为分销商和客户理顺了整个客户流程。”

该平台实现了单一的受理和核保流程，以及统一的流程和表格等。

Ghosh 说：“这样做的结果是，我们的全球业务联系更紧密，能够为分销合作伙伴及其客户提供无缝体验，而驾驭不同市场的复杂性则由我们承担，而非他们。”

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永明金融一直是高净值保险领域的先驱，自1996年在百慕大设立专门的高净值业务以来，它便成为首家涉足该领域的人寿保险公司。此后，该公司又相继在香港和新加坡建立了高净值业务。

咨询公司 Capgemini 的报告指出，2025年全球高净值个人的财富增长了8.7%，达到98.3万亿美元，其中亚太地区以10.5%的增幅领先。

永明金融在2025年进行的传承规划研究发现，新加坡67%和香港44%的高净值受访者担心，他们的财富可能无法传承超过下一代。

在新加坡和香港，分别约有89%和91%的受访者曾为传承规划寻求过专业建议，或希望未来能这样做。

慕尼黑再保险 (Munich Re) 发现，在过去七年中，新加坡、香港和百慕大的保障型保险市场规模翻了一番，承保总额达到340亿美元。

高净值保险正日益成为促进代际财富传承的工具。

Ghosh 表示：“高净值保险的功能已超越纯粹的保障，因为它能提供流动性和治理方面的确定性。此外，鉴于当前的宏观环境，财务规划也需要更具韧性。”

截至2026年3月，永明金融管理的总资产达1.58万亿美元。加拿大永明人寿保险公司 (Sun Life Assurance Company of Canada) 获得了标普 (S&P) 授予的“AA”财务实力评级。