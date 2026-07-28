The Business Times
business-time-50

永明金融推出一体化私人财富平台，为高净值家庭提供支持

该平台将协助那些资产和需求日益全球化，并跨越多个司法管辖区的客户。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Tue, Jul 28, 2026 · 06:25 PM
    • 永明金融私人财富首席执行官 Sujoy Ghosh 表示，新平台旨在为分销合作伙伴及其客户提供无缝体验。
    • 永明金融私人财富首席执行官 Sujoy Ghosh 表示，新平台旨在为分销合作伙伴及其客户提供无缝体验。 图片来源：SUN LIFE

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】永明金融 (Sun Life) 推出了一个一体化财富平台，以满足正在应对财富代际传承挑战的高净值 (HNW) 及超高净值个人、家庭和顾问的需求。

    该平台名为“永明金融私人财富”(Sun Life Private Wealth)，致力于统一永明金融在新加坡、香港和百慕大三地核保中心的体验，以协助那些资产和需求日益全球化、并跨越多个司法管辖区的客户。

    永明金融私人财富首席执行官 Sujoy Ghosh 表示：“我们现在能做的，本质上是为客户提供一种统一的体验，无论是在我们的核保与运营、保单处理周期，还是在登记与付款流程方面，都采用统一的全球标准。”

    “这确实是为分销商和客户理顺了整个客户流程。”

    该平台实现了单一的受理和核保流程，以及统一的流程和表格等。

    Ghosh 说：“这样做的结果是，我们的全球业务联系更紧密，能够为分销合作伙伴及其客户提供无缝体验，而驾驭不同市场的复杂性则由我们承担，而非他们。”

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    永明金融一直是高净值保险领域的先驱，自1996年在百慕大设立专门的高净值业务以来，它便成为首家涉足该领域的人寿保险公司。此后，该公司又相继在香港和新加坡建立了高净值业务。

    咨询公司 Capgemini 的报告指出，2025年全球高净值个人的财富增长了8.7%，达到98.3万亿美元，其中亚太地区以10.5%的增幅领先。

    永明金融在2025年进行的传承规划研究发现，新加坡67%和香港44%的高净值受访者担心，他们的财富可能无法传承超过下一代。

    在新加坡和香港，分别约有89%和91%的受访者曾为传承规划寻求过专业建议，或希望未来能这样做。

    慕尼黑再保险 (Munich Re) 发现，在过去七年中，新加坡、香港和百慕大的保障型保险市场规模翻了一番，承保总额达到340亿美元。

    高净值保险正日益成为促进代际财富传承的工具。

    Ghosh 表示：“高净值保险的功能已超越纯粹的保障，因为它能提供流动性和治理方面的确定性。此外，鉴于当前的宏观环境，财务规划也需要更具韧性。”

    截至2026年3月，永明金融管理的总资产达1.58万亿美元。加拿大永明人寿保险公司 (Sun Life Assurance Company of Canada) 获得了标普 (S&P) 授予的“AA”财务实力评级。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Private wealthLegacy PlanningInsurance

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    SIA said macroeconomic and geopolitical developments, including the Middle East conflict, continue to add uncertainty to the airline industry’s operating environment.

    SIA posts S$76 million Q1 loss despite record revenue as fuel cost jumps almost S$1 billion

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    The hiring push comes as Singapore’s banks expand their wealth franchises across Asia.

    Singapore banks’ battle for wealth talent goes beyond private bankers

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More