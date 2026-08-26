不仅仅面向穆斯林投资者：伊斯兰金融如何强化投资纪律

其更广泛的价值在于提高投资组合的韧性并产生积极的社会影响

伊斯兰金融与价值观投资及可持续投资存在交集。两者都关注资本所支持的领域。 图片来源：PIXABAY

我最常听到的一个问题是，伊斯兰金融是否与非穆斯林投资者相关。我的答案是肯定的。

这并不意味着伊斯兰金融试图改变其本质。它仍然坚定地植根于伊斯兰教法原则。

其更广泛的意义在于，它对每一项投资都提出了以下问题：这笔资本为谁融资？业务背后有多少债务？回报是否有实体经济活动作为支撑？这项投资是鼓励负责任的所有权，还是助长过度投机？

对于传承财富的家族、管理业务收益的企业家，以及决定未来几十年资本配置的投资者来说，这些问题都至关重要。

根据伊斯兰私营部门发展公司和伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的报告《2025年伊斯兰金融发展报告：50年指数级增长》中的数据显示，2024年全球伊斯兰金融资产达到5.98万亿美元，同比增长21%。

仅凭规模并不能证明其投资价值，但这表明伊斯兰金融已不再是全球市场的边缘角色。

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超越“排除法”

人们通常通过其排除的投资领域来解释伊斯兰投资。然而，排除法只是该框架的一部分。

符合伊斯兰教法的投资既要考虑投资的财务特征，也要考虑其基础业务的性质。某些行业会被排除，同时财务筛选会考量债务和利息收入等方面。

这为资本的分配和回报的产生带来了更强的纪律性。

在这一点上，伊斯兰金融与价值观投资及可持续投资存在交集。

两者都关注资本所支持的领域。它们的重叠之处包括道德筛选、负责任的商业行为、透明度、管理人责任以及避免从事被认为对社会有害的活动。

这两个框架并不能相互替代。

伊斯兰教法合规性以伊斯兰原则为基础，而环境、社会和治理 (ESG) 的方法论则因供应商和市场的不同而异。

可持续标签不代表符合伊斯兰教法，同样，符合伊斯兰教法也不意味着其在环境或社会方面表现优异。

投资者仍需了解他们持有的是什么，其结构如何运作，回报如何产生，以及风险何在。

投资纪律可影响投资韧性

符合伊斯兰教法的股权投资通常会采用行业和财务比率筛选。

这可以限制对高杠杆公司的投资敞口，并鼓励对资产负债表质量和商业活动进行更严格的审查。

历史指数数据显示，在某些时期，特定的伊斯兰教法合规基准表现优于传统基准，而在其他时期则表现不及。

行业构成至关重要。例如，排除传统的金融机构可能会导致对科技或其他行业的敞口增加。

这并非是说伊斯兰投资总能带来更高的回报或避免市场损失。其筛选过程要求投资者更审慎地考察杠杆、财务质量和经济实质。

这可能会影响投资组合在整个市场周期中的表现，但并不能消除估值、汇率、流动性或公司特定风险。

投资韧性应是稳健的投资组合构建的结果，而非某个标签所附带的承诺。

更广泛的投资机遇

Sukuk (伊斯兰债券) 可能是伊斯兰资本市场中最广为人知的部分。它常被与传统债券相比较，尽管其结构、投资者权利和回报来源可能有所不同。

对于私人财富投资者而言，Sukuk 提供了投资海湾地区、东南亚及其他市场的主权实体、公司和项目的渠道。

这些地区正在投资于基础设施、数字化发展、能源转型和经济多元化。它们可能提供传统发达市场投资组合中代表性不足的收入和增长来源。

可持续 Sukuk 也体现了伊斯兰金融与可持续金融之间的共同点。

国际资本市场协会、伊斯兰开发银行和 LSEG 报告称，从2017年到2024年第一季度，已发行的可持续 Sukuk 总额超过420亿美元，用于支持符合条件的环境和社会目标。

多元化并非自动实现。其效益取决于投资者的现有持仓，以及发行人、行业、地区、货币和基础信用风险。

Sukuk 投资者仍必须考虑流动性、久期和结构的法律特征。

对于非信仰投资者而言，伊斯兰投资最好被视为更广泛投资机会中的一个补充部分，而不必是传统资产配置的替代品或一个独立的防御性类别。

从财富创造到管理人责任

对于富裕家族而言，投资表现只是挑战的一部分。

他们还在思考治理、继承以及下一代是否准备好承担伴随财富而来的责任。

伊斯兰财富管理对这一过程有宏观的看法，涵盖了财富的创造、积累、保值、净化和分配。其对负责任的所有权、风险共担和长期管理人责任的强调，能引起不同背景家族的共鸣。

在我们与客户的交谈中，讨论的重点很少是寻找另一款产品，而更多是关于构建投资组合和为特定目的而投资。

财富应实现什么目标？风险应如何管理？如何让家族成员为拥有所有权做好准备？如何在不削弱创造财富的价值观或企业的情况下转移资本？

我们已将伊斯兰财富管理发展为一种咨询能力，而非一系列独立的产品。

与2025年同期相比，我们集团的伊斯兰财富管理费收入在2026年上半年翻了一番，这反映了市场对一种能将投资决策与长期管理人责任相结合的方法的需求。

伊斯兰金融的更广泛价值并不在于它能保证安全或提供卓越回报。

相反，它为资本、风险和责任带来的纪律性，有助于提高投资组合的韧性并产生积极的社会影响。

它要求投资者仔细审视自己持有的资产，回报的产生方式，承担的财务风险，以及财富旨在服务的目的。

这些是每一位长期投资者都应该准备好回答的问题。

作者是马来亚银行 (Maybank) 集团伊斯兰财富管理主管