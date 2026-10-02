为何明日赢家，未必是今日指数龙头

资本纪律，而不仅仅是技术雄心，才是下一阶段回报的核心

市场已为持有那些成长为当今指数龙头的公司的投资者带来了丰厚回报。但是，人工智能周期的下一阶段可能会考验，仅仅持有上一周期的赢家是否还足够。

主动投资与被动投资之争，通常围绕着费用、市场效率和近期表现等问题展开。这些问题固然重要，尤其是在过去十年间，要取得超越基准的回报十分困难。

但这些问题可能会掩盖一个更根本的要点：股票是对公司未来现金流的求偿权，其价格反映了当前市场对这些现金流的预期。