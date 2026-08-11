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银行业资深人士Hsieh Fu Hua获委任为凯德投资副主席兼董事

他曾在新交所、淡马锡和大华银行担任领导职务

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Tessa Oh

Tessa Oh

Published Tue, Aug 11, 2026 · 06:27 PM
    • Hsieh Fu Hua加入凯德投资董事会，正值该公司“加速实现其作为全球领先房地产资产管理公司的增长雄心”。
    • Hsieh Fu Hua加入凯德投资董事会，正值该公司“加速实现其作为全球领先房地产资产管理公司的增长雄心”。 图片来源：《商业时报》资料照片

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    【新加坡】银行业资深人士Hsieh Fu Hua获委任为 凯德投资 （CapitaLand Investment，简称CLI）的副主席兼非执行独立董事，从周三（8月12日）起生效。

    现年75岁的他也将担任集团执行与可持续发展委员会、执行资源与薪酬委员会以及提名委员会的成员。

    该公司在周二发布的交易所公告中表示，Hsieh Fu Hua加入董事会之际，正值CLI“加速实现其作为全球领先房地产资产管理公司的增长雄心”

    公告指出，他的任命将拓宽董事会在金融市场、投资管理、企业治理和组织领导力方面的经验。

    CLI主席Miguel Ko说：“在我们推进增长议程、执行战略重点并实现长期价值之际，他的战略洞察力、独立视角和董事会经验将进一步加强董事会。”

    Hsieh Fu Hua引述了公司“遍布全球的业务网络、强大的资本合伙业务及其在关键领域的卓越往绩”，并指出CLI“在进一步扩大其基金管理业务方面拥有巨大机遇”。

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    Hsieh Fu Hua是财务咨询公司PrimePartners Group的联合创始人兼顾问，同时也是GXS Bank的主席。

    他也是新加坡政府投资公司（GIC）的董事，并在其他几家机构的董事会任职，包括担任新加坡国立大学（国大）和世界自然基金会（新加坡）的主席。

    这位金融业资深人士曾担任多个领导职务，其中最著名的是担任 新加坡交易所 （Singapore Exchange）的总裁以及淡马锡（Temasek）的总裁。

    他还曾担任 大华银行 （UOB）、虎航（Tiger Airways）、亚洲资本再保险集团（Asia Capital Reinsurance Group）和瀚亚投资集团（Eastspring Investments Group）的主席。

    在Hsieh Fu Hua获得任命后，CLI的董事会将由12名董事组成，其中九名为独立董事。

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