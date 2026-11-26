新加坡基准指数继11月20日跌破5000点后收复部分失地

日本日经225指数是区域内上涨的指数之一。 图片：彭博社

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【新加坡】在美国市场隔夜交易动荡以及新关税消息出炉后，亚洲股市周四（11月26日）小幅收高。

新加坡基准海峡时报指数 (STI) 收市上涨0.7%至4962.64点。在全球科技股普遍遭抛售的背景下，该指数曾在11月20日跌破5000点，如今已收复部分失地。

全场上涨股335只，下跌股191只。共有8亿9590万股证券转手，总交易额达14亿新元。

亚洲股市并未受到美国贸易代表办公室 (USTR) 周三宣布的新关税措施的影响。

日本日经225指数和韩国综合股价指数 (Kospi) 分别收高0.9%和0.3%，香港恒生指数则上涨1.2%。马来西亚富时综合指数微升0.6%，澳大利亚ASX指数上涨0.8%。

美国贸易代表办公室指责新加坡及其他13个贸易伙伴在非市场驱动的条件下生产过剩商品，因此这些国家可能面临美国的新关税。

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根据“301条款”，新关税税率可能高达20%，并将在明年1月经过意见征询和听证程序后，于2027年初生效。

然而，这些关税将扣除此前因“强迫劳动”问题而宣布的12.5%的“301条款”关税，因此总体关税负担将低于所宣布的20%。

就中国而言，如果未能致敬去年北京和华盛顿达成的贸易休战协议，20%的关税税率可能会翻倍至40%。

在华尔街隔夜市场，标普500指数下跌0.25%至7182.78点。纳斯达克指数在早盘一度暴跌5%后，最终收盘仅下跌0.62%，报23585.80点。

近期上市的 Anthropic 收盘报82.79美元，跌破其83美元的首次公开募股 (IPO) 发行价，引发了市场对人工智能热潮可能破灭的新一轮担忧。

Swissquote 高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 周三表示：“Anthropic 是衡量投资者对该行业情绪的良好指标。增长所需付出的成本，正盖过其前沿模型的能力和公司快速增长所带来的兴奋感。”

Nvidia 股价也收低至149.30美元。此前，其首席执行官 Jensen Huang 经历了动荡的两周，在失势后又因 Trump 的干预而迅速复职。

Julius Baer 的新一代研究分析师 Enrico Chinello 表示，Huang 的迅速复职表明，美国将 Nvidia 视为“一项战略资产，而不仅仅是一家上市公司”，并且中美在人工智能领域的竞争正日益演变为一场算力之争。

他观察到，中国现在正被迫激励其国内芯片供应商，以尽快缩小与美国同行的差距。

Chinello 补充说：“这些动态——即美国保护本国技术的努力和中国建立国内芯片制造业产业群能力的愿望——在最近腾讯与 Oracle 之间一笔70亿美元交易被取消的事件中表现得尤为明显。”

由于美国和中国似乎都在推动国内产能建设，东南亚的数据中心开发商正被夹在中间。

尽管如此，Chinello 仍对云计算和人工智能领域持建设性看法，虽然对于那些依赖跨境算力的需求和产能部分而言，“地缘政治风险正在上升”。