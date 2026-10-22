欧洲政治动荡，欧元兑新元汇率逼近三个月低点，或将进一步走弱

截至格林威治标准时间周四凌晨2时42分，1欧元兑1.43新元

分析师表示，持续的政治不确定性可能使欧元兑新元进一步承压。 照片来源：路透社

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【新加坡】因生活成本上涨和公共服务压力引发的欧洲部分地区政治动荡已对欧元构成压力，导致欧元兑新元汇率在周三（10月21日）徘徊于近三个月低点。

2025年，欧元兑新元升值6.76%，但2026年迄今已贬值4.8%。周三，1欧元兑1.43新元。截至格林威治标准时间周四凌晨2时42分，1欧元兑1.43新元。

分析师称，持续的政治不确定性可能会使欧元兑新元进一步承压，不过其未来走势也取决于利率预期和更广泛的经济状况。

Julius Baer 亚洲研究部主管 Mark Matthews 表示，欧元兑新元的疲软在很大程度上可归因于经济增长的差异。欧洲经济增长约1%，而新加坡的经济增长约为5%。

他表示：“法国的骚乱只是让情况雪上加霜。”

他补充说，这场动荡也凸显了更深层次的财政和经济挑战，因为在公众对学校资金、对乌克兰的财政援助以及生活成本上涨感到不满之际，法国政府正试图控制其预算。

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法国的抗议活动始于9月，最初是由于学校设施不足和教师短缺，随后范围扩大，加入了对生活成本上涨和公共服务质量下降的担忧。

葡萄牙也有数千人集会，要求政府就住房成本和其他生活开支上涨问题采取行动。与此同时，意大利因生活成本上涨和公共服务恶化而引发的抗议活动演变为暴力事件，示威者在米兰及其他几个北部城市与警方发生冲突。

CMC Markets Singapore 的销售交易员 Eugene Koh 预计，短期内欧元兑新元将进一步走弱。

他说：“若持续跌破1.43新元，可能会下探1.42新元，甚至1.40新元。”

Koh 表示，欧元正面临能源成本上涨、增长前景疲软以及整个欧洲政治和财政不确定性带来的压力。

欧洲天然气价格已升至每兆瓦时80欧元（89.91美元）以上，而欧元区国家9月份的通货膨胀率攀升至3.8%。

Koh 说：“这给欧洲中央银行 (ECB) 造成了一个两难的权衡：加息可能有助于抑制通胀，但可能会进一步拖累经济活动。”

相比之下，新元继续受益于新加坡金融管理局 (MAS) 允许货币升值的政策。

Koh 表示，尽管金管局在10月份维持其货币政策不变，但其现有立场继续为新元提供支持，并有助于抑制输入性通胀。

他指出：“不过，能源价格的持续下跌、政治紧张局势的缓解，或欧洲央行采取更鹰派的立场，都可能引发欧元反弹。”

华侨银行 (OCBC) 外汇策略师 Christopher Wong 表示，如果法国的政治不确定性持续存在，欧元兑新元在短期内可能面临进一步压力。

但他告诫称，不应想当然地认为欧元在近期下跌后会继续走弱。

华侨银行预测，到2027年第一季度，欧元兑新元汇率将为1.43，这表明汇率将有所企稳。不过，欧洲市场情绪的进一步恶化可能会给欧元带来额外压力。

Pictet Wealth Management 亚洲首席投资官 Kelvin Tay 表示，法国在稳定其公共债务方面尤其面临重大挑战，预计到2029年，其债务利率将超过名义经济增长率。

他指出，该国大部分公共开支，包括养老金、医疗保健和国防，都难以削减，而其本已高昂的税收负担也限制了增加额外收入的空间。

不过，法国的财政困境不太可能对亚洲产生重大的直接影响。但如果投资者对主权债务风险日益警惕，对其借贷成本上升的担忧可能会蔓延到其他政府债券市场。

Tay 说：“在这种情况下，由于强大的政府基本面，例如高额外汇储备和巨额经常账户盈余，人民币和新元可能会成为亚洲最稳定的货币。”

他补充说：“在全球不确定性加剧的情况下，新加坡政府债券也可能因避险需求而受益。”

Julius Baer 亚洲固定收益研究主管 Magdalene Teo 表示，欧洲正在发生的事件提醒我们，在债务负担和预算赤字的成本变得根深蒂固之前，维持财政纪律是“至关重要的”。

她补充说，新加坡的AAA信用评级反映了其财政韧性、庞大的国库和健全的治理。Teo 说：“这将巩固新元的避险吸引力。”海峡时报