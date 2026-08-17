新加坡投资者如何利用券商AI工具分析投资组合、获取洞见

这些功能帮助投资者解读新闻、分析财报数据并获得投资组合洞见

老虎证券 (Tiger Brokers) 发现更多用户转向其AI工具，例如TigerAI。截至2026年6月，该工具的对话量同比增长了500%。 PHOTO: TIGER BROKERS

【新加坡】 富途 (Moomoo)、老虎证券 (Tiger Brokers) 和长桥证券 (Longbridge) 的更多新加坡用户正在利用人工智能来帮助他们解读市场波动、发现投资机会并做出更明智的交易决策。

这类券商提供由AI驱动的功能，从应用内助手到与ChatGPT和Claude等外部AI服务的集成，帮助投资者解读新闻头条、分析财报数据并获得投资组合洞见。

老虎证券发现，越来越多用户开始使用其AI工具，例如TigerAI。

例如，当更新后的美国对等关税于2025年8月7日生效时，投资者需要迅速了解事态发展及其对持仓的影响。老虎证券的TigerAI产品负责人 Jingxin Du 表示，大多数问询都集中在特定公司及其股价变动上。

通过TigerAI这款在Tiger Trade应用程序中提供的AI助手，投资者可以获取关于关税对特定股票、行业和整体市场情绪影响的最新信息，并相应地调整其投资头寸。

截至2026年6月，TigerAI在新加坡用户中的对话量同比增长了500%，月活跃用户增长了65%。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Du 表示，更多用户通过持续对话而非一次性查询与TigerAI互动。

这使得AI助手能随着时间的推移，更好地了解投资者的交易风格、目标和风险偏好，从而提供更具个性化的洞见和信息。

该券商平台列举了投资者如何利用该工具做出更明智投资决策的例子。

例如，一位高净值投资者计划在市场上涨期间对一只热门科技股进行短期交易。

在执行交易前，他使用TigerAI审查了资本流向、估值和风险。

该工具指出了市场情绪过于乐观以及一份即将发布的财报，建议他等待财报发布，观察公司的基本面是否发生变化。

TigerAI还指出了对该公司经营现金流的担忧，并提到股东已在高股价时减持了股份。

在该公司发布业绩报告后，股价下跌。这个工具帮助该投资者避免了在抛售前夕入市。

另一位不确定是否应继续持有一只科技股的投资者，使用TigerAI评估了该公司的技术、客户和机构活动。TigerAI强调了公司即将发布一款新产品，此后该股表现良好。

同样，在长桥证券，数据显示，过去一年中，每当新加坡和香港市场出现重大市场事件时，其日活跃用户和AI查询量都会出现明显上升。

长桥集团 (Longbridge Group) 负责人 Nowa Zhu 及其新加坡和东南亚区域负责人 Gavin Chia 在7月于新加坡嘉佩乐酒店 (Capella Singapore) 举行的一场活动间隙表示，当市场波动加剧时，用户不会盲目交易，而是会先提出更多问题。

在该活动上，长桥证券发布了一套AI原生投资产品（如Longbridge AI），以帮助客户更好地投资。AI原生应用或服务从一开始就围绕AI构建，而不是在现有工具上添加AI以提高效率。

这款智能体AI工具不会等待用户指令，而是会主动扫描市场，寻找与投资者持仓相关的发展动态，并参考其投资组合历史和过往决策。然后，它会为投资者起草一份行动计划供其审阅，但绝不会在未经用户确认的情况下执行任何交易。

Zhu 和 Chia 表示，这将孤立的查询转变为一个持续运作的系统，长桥证券预计这将成为用户的常见用例。他们补充说，其全球用户中近30%曾使用过Longbridge AI，大约18%的用户每月都会使用它。

促进投资研究

富途首席增长和营销官 Erika Chiang 表示，无论是初级投资者还是高级交易者，都可以从使用AI中受益。

对于新晋投资者而言，该技术通过将财报、市场新闻、期权链和金融术语等复杂信息翻译成更清晰的语言，有助于降低系统化研究的门槛。

Chiang 说，这可以帮助投资者提出更好的问题，并在做出自己的决定前理解他们所看到的信息。

对于中级投资者，AI可作为一种研究加速器。

他们可能已经了解基础知识，但AI能帮助他们更快地比较数据点、监控新闻和投资组合动态，并围绕行业、股票或主题来梳理思路。

Chiang 指出，对于更高级的交易者，AI的价值在于深度和工作流程效率。他们可以利用AI进行多因素分析、更复杂的筛选、期权分析、策略制定和回测。

她表示，自2025年6月推出以来，Moomoo AI在新加坡的使用率迅速增长，但她未透露具体数据。

她说：“随着客户从提出简单的市场问题转向使用AI进行研究、筛选、策略制定和工作流程自动化，他们的参与度正变得越来越深入。”

在推出的一年内，Moomoo AI的应用范围已从股票扩展到期权、首次公开募股、债券和交易所交易基金。

长桥证券将AI视为超越市场上其他参与者的战略，并计划在新加坡设立一个Longbridge AI实验室——与本地大学和行业参与者合作，同时创造就业岗位，为新加坡引进顶尖AI人才。

金融中心的下一个引擎

Zhu 和 Chia 表示，AI是新加坡金融中心地位的下一个引擎，因为它降低了了解除新加坡几大银行之外的本地公司的门槛，为每一位热忱的投资者提供了平等优势。

老虎证券的 Du 表示，该公司计划将TigerAI的角色从提供信息扩展到辅助交易，但投资者仍将保留对交易执行的完全控制权。

与此同时，富途表示将继续把AI整合到Moomoo的整体体验中，包括Moo Academy等教育资源。

Moomoo用户 Timothy Tham 当被问及是否担心AI访问其数据时表示，与直接将信息输入Claude或ChatGPT等独立的AI服务相比，他更愿意使用集成在券商平台内的AI工具。

这位30岁的公关专业人士说：“我感觉更安全，因为我相信该平台已在风险和数据隐私方面做好了尽职调查。”

他使用Moomoo AI来分析自己的投资组合，获取可能影响其持仓或其中特定公司的市场动态，并为投资组合多元化提供思路。

这为他节省了手动在互联网上搜索以了解公司表现的时间和精力。

Tham 指出：“有了AI，从不同可靠来源一次性获取整个行业的概览要容易得多。”

AI软件开发公司 Analytico AI 的创始人 S Kishan 表示，交易应用中由AI驱动的个性化洞见具有引导性，并存在其自身的局限性或偏见。

“它很少会指向‘无所作为’，”他说，并补充道，交易应用有动机让用户持续交易、查看应用或采取行动。

他补充说，任何部署AI的交易平台都应透明地说明其系统被调整以鼓励何种行为。海峡时报