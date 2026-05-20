区域市场表现疲软 新加坡股市收低 海指跌0.5%
Wilmar International领涨蓝筹股，股价上涨2.2%
【新加坡】新加坡股市周三（5月20日）收低。
基准的海峡时报指数（Straits Times Index，简称STI）下跌0.5%，或27.43点，收于5044.91点。
Wilmar International 领涨新加坡蓝筹股，股价上涨2.2%或0.08新元，收报3.73新元。
该股是周二表现最差的海指成份股，当日下跌了1.6%。
周三海指成份股中跌幅最大的是 Yangzijiang Shipbuilding ，该股下跌3.3%或0.13新元，收报3.81新元。
本地银行股均收低。 DBS 下跌1.1%或0.70新元，收盘报61.30新元。
OCBC 下跌0.8%或0.19新元，报23.24新元； UOB 则下跌0.4%或0.16新元，报37.59新元。
在指数成份股中， Frencken 为最大上涨股，上涨8.5%或0.24新元，收于3.05新元；而 First Resources 为最大下跌股，下跌5.9%或0.19新元，收于3.03新元。
纵观整个股市，下跌股数量超过上涨股，前者为344只，后者为258只。全天共有16亿股证券交易，总值23亿新元。
主要区域股指均收跌。
香港恒生指数下跌0.6%，日本日经225指数下跌1.2%，韩国综合股价指数（Kospi）下跌0.9%，马来西亚富时综合指数（FTSE Bursa Malaysia KLCI）则下跌0.6%。
