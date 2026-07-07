新加坡管理大学启动资本市场倡议；主席Piyush Gupta称市场增长需持续改革

新加坡资本市场倡议亦将促进生态系统参与者之间的合作

【新加坡】新加坡管理大学（SMU）主席兼DBS前总裁Piyush Gupta表示，强大的资本市场并非偶然形成，它的建立需要深思熟虑的监管、健全的制度、以证据为基础的决策以及持续的对话。

Gupta在周二（7月7日）举行的新加坡资本市场倡议（Singapore Capital Markets Initiative, 简称SCMI）启动仪式上发表讲话时指出，新加坡正是一个通过持续的政策努力来加强资本市场的例子。

我国的首次公开售股市场在2025年筹集了超过20亿新元，而在股市检讨委员会（Equities Market Review Group）推出首批举措后，机构资金净流入已连续延长至第九个月。中小型股的交易额也大幅上涨。

Gupta说：“我们学到的是，需要采取微小的、稳健的步伐来激活市场的增长和势头。因此，很多时候我们可能会觉得这些只是微不足道的举措，但实际上，这些微小行动的集合往往意义重大。”

SCMI是在新加坡管理大学杨邦孝法学院的亚洲商法中心旗下启动的，旨在推进资本市场的研究，同时促进学术界、监管机构、决策者、投资者和行业领袖之间的合作。

其首届会议是与经济合作与发展组织（OECD）和欧洲公司治理研究所（ECGI）联合举办的。

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该倡议将通过开展以政策为导向和与行业相关的研究，在法律与金融的交叉领域，成为一个进行政策对话和发挥思想领导力的全球平台。

其研究议程将包括股票和债券资本市场、风险投资和私募股权，以及私人信贷和另类金融。

新加坡管理大学表示，SCMI的推出，正值全球资本市场经历重大结构性变革之际。许多经济体的首次公开售股（IPO）活动已急剧下降，而私募股权、风险投资和私人信贷正在“重塑企业融资”。

这项新倡议将由Aurelio Gurrea-Martinez教授，以及来自法学院的Dan Puchniak教授和Nydia Remolina助理教授共同领导。

Gurrea-Martinez教授说：“随着资本市场和企业融资的不断发展，在法律与金融交叉领域进行严谨研究的需求空前高涨，尤其是在亚洲，这里现在拥有全球超过55%的上市公司和超过一半的全球风险投资活动。”

保持势头

Gupta表示，新加坡和本区域的更大机遇还在未来。

他说：“这不仅是为了在上市和交易这些既有赛道上取胜——大型金融中心在这些领域已经根深蒂固，更是为了帮助定义下一代的市场。”

他指出，要实现这一目标，需要解决几个关键问题，包括如何保持亚洲资本市场的势头、改善流动性和估值，以及吸引长期资本。

Gupta说：“这些问题不是任何单一机构能够独立回答的。它们需要严谨的研究、跨学科的思维、以证据为基础的决策和协作。”

他补充说，这种合作精神是新加坡管理大学、经合组织和欧洲公司治理研究所之间合伙业务的基础，也是启动SCMI的驱动力。

他补充道：“现在是学术界和政策界就这些问题进行交流互动的最重要时刻。”

Gupta还指出，未来的经济增长将日益依赖于亚洲为创新提供融资的能力，而持续的创新反过来又将依赖于资本的有效配置。

他指出，该区域的长期目标之一是创建一个统一的亚细安资本市场，尽管进展缓慢。

他回忆说，自己曾在2007年加入亚细安资本市场委员会（Asean Capital Markets Committee），并与区域内的资本市场监管机构和中央银行合作了几年以推进该倡议。然而，近二十年后，进展仍然有限。

然而，Gupta相信，如今科技可以通过减少现有障碍来帮助加速一体化进程。

他说：“这种连接可能不是通过恢复旧的交易联系来实现，而是在未来几年通过在整个亚洲建立共享的、以技术为支撑的基础设施来实现。”