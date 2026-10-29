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凯德综合商业信托第三季度净房地产收入增长13.8%至3.349亿新元，主要得益于Paragon及其他收购项目的贡献

该房地产投资信托前九个月净房地产收入同比增长10.4%至9.654亿新元

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Thu, Oct 29, 2026 · 08:11 AM
    • 凯德综合商业信托于2026年7月收购了Paragon购物中心。
    • 凯德综合商业信托于2026年7月收购了Paragon购物中心。 图片：ST

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 凯德综合商业信托（ CICT ）的管理人周四（10月29日）公布，截至9月的第三季度净房地产收入（net property income, 简称NPI）增长13.8%，至3.349亿新元。

    第三季度营收同比增长15%，至4.645亿新元。

    前九个月，该房地产投资信托（real estate investment trust, 简称Reit）的NPI同比增长10.4%至9.654亿新元，营收增长10%至13亿新元。

    此次增长主要得益于Paragon的贡献（该Reit于2026年7月收购）、其位于德国的商业地产Gallileo资产提升工程后的贡献，以及其在CapitaSpring增持的股份。

    CICT以10亿新元收购了其尚未持有的CapitaSpring办公和零售部分的55%权益。

    该信托管理人在其第三季度业务更新中表示，部分增长被脱售武吉班让广场（Bukit Panjang Plaza）和亚洲广场2号大楼（Asia Square Tower 2）所抵消。该Reit于9月17日完成了亚洲广场2号大楼的脱售，产生的净销售收益约为24.5亿新元。

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    星展集团研究部（DBS Group Research）在周四的一份报告中表示，CICT仍然是其在新加坡Reits中的首选之一，因为它是一只提供约4%增长和5.3%诱人收益率的大盘股。

    在其稳健的经营基本面支撑下，前九个月的营收和NPI“表现良好”，达到了该经纪公司全年预估的75%。

    截至9月底，CICT的总杠杆率为39.7%，高于6月底的37.4%；其投资组合加权平均租约到期期限为3.1年。

    该Reit的总借款从6月底的99亿新元增至111亿新元。其平均债务成本微降0.1个百分点至2.8%。

    鉴于其强劲的NPI增长和较低的借贷成本，Jefferies的分析师Wilson Ng和Geraldine Wong预计，CICT有望实现其全年每单位派息增长4%的预测。

    截至9月底，承诺入驻率从6月底的95.6%上升至96.1%。其零售物业入驻率在9月30日基本稳定在97.3%，其中郊区和市中心购物中心的入驻率分别为99.1%和96%。

    年初至今，CICT的办公楼投资组合录得7.1%的正租金复归率，零售投资组合则为4.6%。

    该管理人预计，到2027年，其办公和零售投资组合的租金复归率将维持在中个位数水平，Jefferies的Ng和Wong认为这一预测“较为保守”。他们对该股给予“买入”评级，目标价为2.27新元。

    在零售投资组合中，郊区购物中心的租金复归率为4.6%，而市中心购物中心为4.5%。

    其零售投资组合的第三季度营收从去年同期的1.517亿新元降至1.435亿新元，NPI从1.085亿新元降至9960万新元。前九个月，该组合的营收降至4.353亿新元，NPI降至3.102亿新元。

    尽管整个投资组合的租户销售额表现健康，但仍出现了下滑。销售额的增长得益于季节性促销和新店开业，例如位于Ion Orchard的意大利餐厅Osteria Mozza和位于Westgate的冷冻酸奶店Yochi。

    不计Paragon在内，前九个月的租户销售额增长了2%。

    其投资组合中的资产提升工程正在进行中，包括预计于2027年第一季度完工的第一乐广场（Lot One Shoppers’ Mall）；新加坡广场（Plaza Singapura）和The Atrium@Orchard的工程预计将于2028年第四季度完成。

    在淡滨尼广场（Tampines Mall），CICT于2026年第三季度完成了其资产提升工程，约97%的翻新空间已签约或进入深入洽谈阶段。此次耗资约2400万新元的改造为购物中心引进了16个新品牌，包括Sephora和Goldheart。管理人预计投资回报率约为7%。

    星展集团研究部表示，随着这些项目逐步完成，预计将带来租金的增量提升。该机构维持对该股的“买入”评级，目标价为2.55新元，这意味着目标收益率为4.7%。

    与此同时，后港中心（Hougang Central）开发项目中商业部分的建设工程预计将于2027年动工，目标于2030年或2031年完工。该项目的预计开发成本为11亿新元。

    截至下午3点41分，CICT的单位价格上涨1.3%或0.03新元，报2.29新元。

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