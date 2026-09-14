翡翠餐饮关闭世界城分店，为2026年内关闭的第三家分店

此举是业务评估和运营审查的一部分，使其在新加坡的剩余分店数量降至15家。

世界城分店于9月1日最后一天营业。在此之前，该公司已于2026年早些时候关闭了位于Hillion Mall和新达城（Suntec City）（如图）的分店。 照片：商业时报资料库

【新加坡】翡翠餐饮（Crystal Jade）已关闭其在世界城（Great World）购物中心的“翡翠港式小厨”分店，这是该连锁餐饮集团在对其新加坡业务和分店网络进行审查之际，于2026年关闭的第三家分店。

在此之前，该公司已于2026年早些时候关闭了其在Hillion Mall和新达城（Suntec City）的分店。

该公司还于2025年6月关闭了其在荷兰村（Holland Village）的“拉面小笼包”分店，但其在附近One Holland Village购物中心的“翡翠港式小厨”分店仍在营业。

在最近这次关闭之后，翡翠餐饮旗下六个餐饮品牌在新加坡还剩下15家分店。

翡翠餐饮在周六（9月12日）的一份声明中表示，关闭分店是公司对其业务和分店网络进行持续评估和审查的一部分，以确保公司能顺应不断变化的市场条件和长期业务重点。

世界城分店的最后营业日是9月1日。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

据中文报纸《联合早报》（Lianhe Zaobao）报道，根据一份日期为9月2日并张贴在店外的通知，该店面已被业主，即世界城购物中心的运营商GWC Commercial收回。

根据一份日期为9月2日的通知，该店面已被业主，即世界城购物中心的运营商GWC Commercial收回。 照片：《联合早报》读者提供

翡翠餐饮表示：“我们的员工始终是我们的首要考量。”并补充说，与之前的分店关闭一样，受影响的员工已得到直接通知，并在可能的情况下获得集团内部的重新部署机会。

该公司表示：“我们感谢支持这家分店的顾客。新加坡仍然是我们的本土市场，我们致力于在这里保持可持续的长期发展。”

翡翠餐饮于1991年在新加坡成立，曾是该国增长最快的中餐集团之一。2015年，该集团在全球拥有120家餐厅，其中47家位于新加坡。

根据最新数据，在2026年的前七个月，餐饮业倒闭数量同比上升25.1%，达到2101家。与此同时，新注册的餐饮企业有2594家。 《海峡时报》