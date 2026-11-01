从拉面到9.90新元的牛排：日本食品控股削减三分之一门店，凭借Steak 99扭亏为盈

该餐饮运营商表示，其清真餐饮概念表现出令人鼓舞的业绩和增长潜力

2022年2月，位于AMK Hub的味千拉面。根据谷歌搜索结果，该门店此后已改装为Steak 99餐厅。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】日本食品控股 (Japan Foods) 在削减了近三分之一的新加坡门店，并将业务重心转向清真餐饮概念和经济实惠的餐食后，已成功扭亏为盈。

这家在新加坡上市的餐饮运营商自2023年以来一直处于亏损状态。

该集团经营着包括味千拉面 (Ajisen Ramen) 和 Yakiniku Shokudo 在内的多个日本料理品牌。截至9月30日，其餐厅数量为46家，少于一年前的68家。

除了关闭业绩不佳的门店外，该公司还将部分现有餐厅改造为新概念餐厅，其中包括其自有的清真品牌 Steak 99。Steak 99 于2025年10月推出，截至9月30日，其门店数量已增至14家。

因此，在截至9月30日的六个月里，日本食品控股录得净利润23.4万新元，而去年同期则亏损330万新元。尽管由于餐厅网络缩减，其收入下降了18%，至3020万新元，但仍实现了盈利。

在回应《海峡时报》(The Straits Times) 的提问时，日本食品控股表示，其清真餐饮概念表现出令人鼓舞的业绩和增长潜力。

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“清真餐饮也使我们能够迎合更广泛的客户群体，包括穆斯林和非穆斯林食客，为我们接触更广阔的市场提供了机会，”该公司表示，并补充说将继续投资于清真和非清真品牌。

Steak 99 提供9.90新元起的牛排和无限量供应的配菜，其上半年创造了950万新元的收入，占集团总销售额的近三分之一。

除了开设新门店，该品牌还接管了之前由味千拉面经营的门店，包括位于 Plaza Singapura、Bedok Mall 和 Tampines Mall 的分店。

日本食品控股还在其“99”系列下推出了 Wagyu Steak 99、Shabu Suki 99 和 Yaki Zakana 99 等品牌。每个品牌都提供一款9.90新元的超值菜单项目，旨在吸引注重成本的食客。

该公司将监控这些新品牌的业绩和顾客的反应，以决定其下一步的行动。

当被问及如何决定关闭哪些门店以及是否计划关闭更多门店时，日本食品控股表示，公司会定期评估旗下各餐厅和品牌的业绩，以评估其长期生存能力。

这包括停止经营业绩不佳的品牌，并在适当时提前终止租约。

该公司预计，在截至2027年3月31日的财年中，关闭门店的步伐将会放缓，因为其将专注于提高剩余门店的效率和业绩。

随着日本食品控股采取措施削减成本，这些变化重塑了其餐厅业务组合。截至9月30日，味千拉面的门店数量从一年前的12家减至8家，而 Tokyo Shokudo 的门店网络则从14家缩减至2家。

包括 Menya Musashi 和 Osaka Ohsho 在内的其他品牌，已不在该集团的门店网络中。

因此，销售和分销费用下降了27.8%，至2230万新元，这反映了人力成本、水电费和租赁资产折旧的降低。行政费用减少了22.4%，至140万新元，而其他运营费用则近乎减半至74.7万新元。

尽管已恢复盈利，但日本食品控股预计，由于运营成本不断上升、持续的人力短缺以及来自本地和外国运营商的激烈竞争，新加坡的餐饮业在2027年仍将充满挑战。

该公司还预计，由于经济不确定性、全球贸易和地缘政治紧张局势对消费情绪构成压力，食客将继续对价格保持敏感。

该集团宣布派发中期股息每股0.0013新元，将于12月15日支付。去年同期未派发中期股息。

在凯利板 (Catalist) 上市的日本食品控股，其股价于周四（10月29日）收于0.10新元，上涨超过5%。这使其市值略高于1700万新元。THE STRAITS TIMES