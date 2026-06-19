DBS预测Jardine Matheson有46%上涨空间；分析师预计其将超越“保守”目标

BROKERS’ TAKE

他们认为JMH的目标是“可实现的最低标准”，这加强了该集团的战略转型故事

该企业集团的战略已初见成效，其近期以24亿美元收购了澳大利亚诊断连锁机构I-MED Radiology Network。 图片来源：路透社

【新加坡】在 Jardine Matheson Holdings （JMH）于周二（6月16日）举行首次投资者日活动后，分析师普遍对其持乐观态度。

这家总部位于香港的集团当时宣布了多项目标，包括到2030年股息年增长至少5%，以及一项持续至2027年底、价值5亿美元的股票回购计划。

在新任首席执行官Lincoln Pan的领导下，该集团还致力于在2030年前实现五年期年化总股东回报率至少9%，并承诺从其投资组合中回收至少40亿美元的资本（不包括子公司 Hongkong Land和Astra的承诺）。

该公司还寻求通过外部并购，实现至少2亿美元的额外税后及少数股东权益后利润。

分析师认为，这些新的长期目标虽然保守，却是“可实现的最低标准”，并加强了该企业集团的战略转型故事。

分析师们维持了对该股股价的 积极展望。Macquarie Equity Research认为，相较于JMH周二63.55美元的收盘价，其股价有32.2%的上涨潜力。DBS Group Research则在周三的一份报告中预测其涨幅可达46.3%。

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过去一个月，在新加坡和伦敦上市的JMH及其子公司 Jardine Cycle & Carriage （Jardine C&C）的股价分别下跌了12%和16%。周四，它们的收盘价分别为63.29美元和27.18新元。

保守的股东回报目标

CGS International（CGSI）在周三的一份研究报告中表示，在分析师问答环节中，市场基调普遍谨慎，担忧主要集中在公司缺乏长期收入和净利润指引上。

另一个焦点是“看似保守的总股东回报目标，因为以五年年化计算，JMH在2025年已经实现了8.8%的回报率”。

Macquarie也表达了类似观点，称“9%的股东回报目标有点低……但似乎是一个可实现的最低标准”。

该机构维持对该股的“跑赢大市”评级，目标公允价值维持在84美元不变。

DBS给出了更为乐观的12个月目标价93美元。该行补充说，尽管JMH没有提供净利润的复合年均增长率（CAGR）目标，但它仍然“看好JMH的转型故事”。

报告指出，JMH本质上不是一家运营性企业，而是一家资产管理公司。“我们对缺乏具体的盈利复合年均增长率指引并不过分担忧，因为管理层已将总股东回报率定位为更相关的关键绩效指标（KPI），这符合一家以资本配置为主导的投资公司的特点。”

更清晰的资本配置纪律

对于40亿美元的资本回收目标，分析师们普遍欢迎该集团更清晰的资本配置纪律。

DBS注意到其“更严格的”资本配置框架，即未来投资必须 跨过超过11%的最低回报率门槛，而资产剥离则针对回报率低于7%的资产。

该行的分析师感到满意的是，“管理层也对资本部署的优先次序提供了更清晰的说明”。

未来约50%的资本配置将用于并购，剩余部分将平均分配于股息支付和股票回购。

DBS补充道：“管理层重申，进一步的收购仍然是一个关键的长期优先事项，医疗保健、财富管理和基础设施被确定为首选领域。”

这一战略已初见成效，JMH近期以24亿美元收购了澳大利亚诊断连锁机构I-MED Radiology Network。

CGSI在其报告中指出，已宣布的40亿美元资本回收计划中的大部分预计将来自Mandarin Oriental旗下的非核心房地产资产，以及非核心业务和公开市场股票。

在JMH的子公司中， Hongkong Land 近期完成了从开发商向轻资产房地产基金管理公司的重大转型。它发起了一支价值82亿新元的私募商业房地产基金，其中包括亚洲广场一号楼和莱佛士连路一号等主要资产。

与此同时，Jardine C&C正在探索出售其在马来西亚和新加坡的汽车经销业务，据称估值在2.5亿至3.5亿美元之间。

除这些业务部门外，怡和集团还包括：

在印尼上市的Astra International：一家业务涉及汽车、金矿、金融服务、重型设备、采矿和农业综合企业的大型企业集团；

DFI Retail Group ：亚洲领先的零售商，经营便利店（如7-Eleven）和包括Guardian在内的药店；

Mandarin Oriental Hotel Group：国际知名的豪华连锁酒店。

子公司展望

在运营方面，Macquarie表示，该集团最大的子公司Astra“仍在调整之中”。

该券商指出：“印尼持续的宏观逆风意味着Astra无法承诺确定的资本回收目标，任何收益都可能被再投资（例如投资于汽车零部件）或用于回购。这将随着时间的推移提高JMH的持股比例，而不是实现实质性的资本回流。”

尽管在当前印尼宏观经济逆风和日益激烈的纯电动汽车竞争背景下，Astra的复苏仍是Pan未来12个月的首要任务，但其他部门已展现出更清晰的增长路径。

Macquarie补充道：“（近期私有化的）Mandarin Oriental似乎拥有最高的增长前景，其轻资产豪华酒店模式正在快速洗牙。”

Mandarin Oriental的目标是通过积极扩张的轻资产豪华酒店项目，到2030年将其管理业务收入增加一倍以上，达到超过2.5亿美元。

Macquarie表示：“近期收购的I-MED展示并提供了一个清晰的案例，说明了在澳大利亚和新西兰诊断市场进行内生性增长和整合收购的可行性。”

DBS指出，管理层表示可能会有更多并购；但该行认为，下一笔重大交易可能要到明年才会实现。

这是因为Pan“明确表示未来12个月的三大近期优先事项是：Astra的执行、I-MED的整合以及加强高级领导团队的建设”。