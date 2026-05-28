Bharti Airtel估值受益于行业顺风提升，DBS上调新电信至“买入”评级

该券商亦将其目标价从5.36新元上调至5.46新元

新电信的人工智能与云业务，在其数据中心和人工智能部署的初期阶段，已创造了2500万新元的收入。 照片：商业时报资料图

【新加坡】DBS Research将 新电信 的评级从“持有”上调至“买入”，主要因为该集团持股27.5%的印度上市公司Bharti Airtel估值有所提高。

在周二（5月26日）发布的一份报告中，DBS亦将这家电信公司的12个月目标价从5.36新元上调约1.9%至5.46新元，较周四下午4.35新元的交易价有显著的上涨空间。

此次评级上调主要受新电信区域联营公司公允价值评估的推动，其中Bharti Airtel的公允价值从每股2000卢比上调至2300卢比。

在新电信的估值中，Bharti Airtel占其区域联营业务分部加总估值的约64%，占集团总估值的49%。

DBS预计，一个主要的短期催化剂即将出现，即新电信的竞争对手Reliance Jio预计将在今年申请首次公开募股，这可能为印度全行业的资费上调铺平道路。

此外，近期的股价回调导致新电信的控股公司折价从3月份的7%扩大至17%。

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DBS预测，作为关键股价驱动因素，该电信公司的运营公司（OpCo）息税前利润（Ebit）将在2027财年增长5%，然后在2028财年加速增长至10%。

Optus仍有望推动增长

其澳大利亚子公司Optus，以及新电信的数据中心业务和增长引擎NCS，预计将继续推动运营公司息税前利润的增长。

展望未来，DBS分析师Sachin Mittal预计Optus将实现“强劲复苏”，这可能支持集团在2027财年实现中个位数的息税前利润增长。

然而，由于行业整合前景不明，新加坡消费者业务表现疲软，可能会拖累2027财年运营公司息税前利润的增长。

预计2028财年增长将加速至10%，这主要得益于其GPU即服务产品的增长，以及新加坡消费者业务的潜在复苏。

重新入场的机会？

新电信股价估值折价的扩大，与兴业银行（RHB）分析师的观点不谋而合。他们在5月22日指出，近期的价格波动为“重新入场”该股提供了潜在机会。

他们还指出新电信在人工智能和云计划方面取得了“初步成功”，其数据中心和人工智能部署的初始阶段创造了2500万新元的收入，同时投资资本回报率达到11.1%，2026财年的股息也创下新高。

尽管如此，DBS的Mittal也强调了主要风险，包括印度卢比（INR）、泰铢（THB）和印尼盾（IDR）等区域货币的贬值，以及可能阻碍复苏的澳大利亚市场“非理性竞争”。

Optus也可能面临激烈竞争带来的阻力，不过基本情景假设是其营业利润将逐步恢复。

该公司此前曾面临压力，包括自2021财年以来的累计亏损，以及运营中断，例如2月份发生的一次大规模服务中断，该事件影响了约20万名客户。

新电信的业绩

该券商指出，在新电信公布2026财年下半年业绩后，分析师和市场的普遍预测已将该集团2027财年和2028财年的盈利预测分别下调了约7%，从而使这些预测值更接近DBS修正后的预测。

周四，这家电信巨头公布2026财年第四季度核心净利润为6.72亿新元，环比下降10%，但同比增长11.8%，使得全年核心净利润达到28亿新元。

因此，多家券商表示该业绩“略低于预期”。

花旗银行（Citi）分析师指出，新电信的基础利润略低于预期，原因是第四季度表现疲软，受新加坡业务放缓影响，其经常性利润环比下降了约10%。

DBS的Mittal也持类似观点，他表示核心净利润比市场普遍预测低约6%，原因是新加坡和澳大利亚的贡献“低于预期”，这给运营公司的盈利带来了压力。