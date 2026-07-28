因潜在的M1交易，星展银行上调星和评级至“买入”；合并或将推动电信业复苏

BROKERS’ TAKE

此前市场再度预期新加坡第二大和第三大移动运营商之间将达成交易

星展银行表示，除了星和与M1，新电信也将在行业整合后的环境中显著受益，且无需承担运营执行的负担。 照片：商业时报资料图

【新加坡】星和（StarHub）与M1之间的潜在整合可能重塑新加坡的电信行业格局，促使星展集团研究部（DBS Group Research）将星和的评级上调至“买入”。

该券商于周一（7月27日）设定了1.40新元的修正目标价，高于此前0.94新元的估值。

此次评级上调，是基于星展银行再度预期新加坡第二大和第三大移动运营商之间将达成交易。M1的母公司吉宝（Keppel）在今年5月与Simba Telecom的交易失败后，重申了其对行业整合的承诺。

在M1与Simba的交易告吹时，其他分析师也曾指出，星和是收购M1的“明显”领跑者。

星展银行分析师Sachin Mittal指出，若星和与M1在2026年达成交易，到2029财年，每年可产生6500万至7500万新元的“经常性协同效应”，占合并后实体2026财年预测总盈利的9%至11%。

据估计，这些协同效应将为星和的估值增加每股0.35新元，但若交易未能完成，星和的目标价可能会回落至1.05新元。

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Mittal在报告中表示：“潜在的合并消息初期可能会提振股价，但我们预计2027年的协同效应拔牙将决定股价的走向。”

星和与M1可能达成交易？

星展银行估计M1的收购企业价值为10亿新元，这是基于7至7.5倍的企业价值与盈利比率得出的。这一估值低于此前与Simba商定的14.3亿新元，原因是激烈的市场竞争导致M1的2026财年预测盈利大幅下降。

预计该交易的资金将来自几方面：可能以约4亿新元出售星和的网络安全子公司Ensign InfoSecurity，并结合6.21亿新元的新增债务。

虽然在2027财年交易完成后，净负债与盈利比率可能达到3.5倍的峰值，但星展银行预计，随着成本整合的完成，合并后第二年的盈利将增长120%，第三年增长250%。

谁将受益？

星展银行表示，虽然星和将面临整合风险，但市场领导者新电信（Singtel）将在行业整合后的环境中显著受益，且无需承担运营执行的负担。

新电信目前在新加坡拥有44%的移动用户市场份额，占据主导地位。该券商预测，随着价格竞争的缓和，新电信的移动业务综合每用户平均收入（ARPU）将从2027财年22.10新元的低点回升至2030财年的25.90新元——较2026财年基数增长13%。

鉴于新电信现有固定网络成本结构具有高经营杠杆，每用户平均收入（ARPU）的增量收益将直接转化为利润，且几乎不需要额外的资本支出。

星展银行预测，从2028年到2030年，新电信在新加坡的移动业务息税折旧摊销前利润将以8%至8.5%的复合年增长率增长。

此外，得益于四个即将到来的催化剂，新电信目前22%的控股公司折价可能会收窄至10%。这些催化剂包括：可能出售Optus的少数股权，以及在8月份完成对新科电信媒体全球数据中心（ST Telemedia Global Data Centres）的收购后，计划将其新加坡数据中心业务进行首次公开募股（IPO）。

其他催化剂可能包括：完全退出其在Gulf Development持有的剩余4.95%股份，以及进一步减持其在印度Bharti Airtel公司6%至7%的股份。

星展银行维持对新电信的“买入”评级，基于分类加总估值法（sum-of-the-parts）给出的目标价为5.46新元。

移动市场前景

新加坡移动市场已于2026年完成向5G独立组网（5G-standalone）架构的全国性转变，并关闭了传统的4G备用网络。

星展银行预计，在无法获得额外频谱的情况下，随着用户基础的增长，Simba将需要投入大量资金用于建设小型基站、基站和回程传输设施，以维持服务质量。

星展银行表示，无论Simba是维持独立运营，还是最终屈服于利润压力，新加坡恶性价格战的时代都已接近尾声。

市场整合为三家运营商——或者说实际上是两级——的市场结构，预计将恢复“理性的竞争环境”，并从2027年开始推动整个行业的每用户平均收入（ARPU）增长。