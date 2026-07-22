黄金自2026年峰值已跌超20%，现在是“买入”时机吗？一文看懂最新目标价

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分析师短期内立场趋于谨慎，但预计金价长期将收复失地

汇丰银行 (HSBC) 的一份年中全球投资展望报告指出，截至6月，各国央行仍在买入黄金，这巩固了其作为美元体系外储备资产的地位。 照片：路透社

[新加坡] 今年以来，黄金一直是投资者的宠儿——尤其是在1月份金价飙升至每金衡盎司近5600美元时。

然而，此后这种贵金属的价格开始动摇，周二（7月21日）徘徊在每金衡盎司4000美元左右。

中东战争爆发导致市场动荡，投资者曾纷纷涌向黄金这一避险资产以求安全。与那时相比，金价从第一季度高点下跌超过20%是一个急剧的变化。

《商业时报》将为您解析当前黄金市场的动态，以及投资者如今应如何看待黄金。

金价为何从历史高点回落

近期黄金价格下跌的背后因素可归结为以下几点：

美元走强： 美元升值使得外国投资者持有黄金的成本增加，从而抑制了全球需求。

美元升值使得外国投资者持有黄金的成本增加，从而抑制了全球需求。 中东战事延长导致石油和能源价格再次上涨： 在更高的全球通胀和利率预期下，这些价格飙升在短期内对黄金造成了冲击。

在更高的全球通胀和利率预期下，这些价格飙升在短期内对黄金造成了冲击。 加息担忧加剧：作为一种无息资产，黄金等主要大宗商品的价格不可避免地会因此承压。如果固定收益资产的收益率上升，持有黄金的相对吸引力就会下降。

宏利投资管理 (Manulife Investment Management) 的全球多资产解决方案主管 Luke Browne 表示，在第一季度市场对黄金过度热情之后，投资者也进行了获利了结，这导致了金价的下跌。

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2026年下半年目标价

分析师对黄金的中短期前景持更为谨慎的态度。高盛 (Goldman Sachs) 在6月份将其对2026年底黄金的目标价从之前的每金衡盎司5400美元下调至4900美元。

瑞银 (UBS) 分析师表示，这是因为美元走强提高了当前持有黄金的机会成本。他们认为，黄金近期将在每金衡盎司3850美元至4000美元的区间内交易。

美国银行 (Bank of America) 也将其2026年黄金平均价格预测下调了14%，至每盎司4360美元，主要原因是实际收益率持续高企。

华侨银行 (OCBC) 集团研究部也预测，到2026年底，金价将达到4360美元。

Swissquote 高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 警告称，这也正值能源价格再次上涨时期，一些央行可能被迫出售部分黄金国库以稳定本国货币。

星展银行 (DBS) 集团研究部的多资产策略师 Sherilyn Chew 指出，在中东冲突持续的背景下，4000美元是黄金“一个相对可靠的支撑位”，但冲突可能会在短期内继续对金价构成压力。

她在7月15日的一份报告中写道：“要持续向4200美元及以上水平迈进，可能需要实际收益率出现更广泛的下降。”

然而，分析师们总体上仍对黄金持建设性看法，预计其价格长期将收复失地——因为它具有传统金融资产难以复制的保险价值。

汇丰银行 (HSBC) 的一份年中全球投资展望报告指出，截至6月，各国央行仍在买入黄金，这巩固了其作为美元体系外储备资产的地位。

众多专家仍在“密切”关注黄金。宏利投资管理的 Browne 指出，虽然目前这种避险资产可能不会“在投资组合中占主导地位”，但持仓也“并非为零”。

“我能看到黄金重回上涨通道的充分理由，”他说。“如果我们看到更多直接的财政和货币（举措），同时通胀走高，且当前的地缘政治风险加剧，那么黄金将是一个很好的投资去处。”

因此，尽管摩根大通 (JP Morgan) 的分析师可能已下调了对黄金的短期预测，但他们仍预计金价将在今年最后一个季度达到每金衡盎司6000美元。

截至6月，瑞银分析师也预计黄金在未来12个月内将向每金衡盎司5200美元迈进。

东方汇理投资研究所 (Amundi Investment Institute) 的一份年中展望报告也指出，在今年下半年，黄金仍然是实现投资组合多元化和韧性的有力对冲工具。

他们的分析师补充说，在通胀环境下，黄金历来表现出更强的相对性能——相比之下，债券的表现“取决于通胀的来源和持续性”。

Ozkardeskaya 也指出，金价的任何回调都应被视为长期投资者加强其看涨头寸的机会。

华侨银行财富咨询执行董事 Afdhal Rahman 表示，对于那些目前“很少或没有持有该资产”的投资者来说尤其如此。不过，他补充说，投资者应避免一次性将所有计划资本投入这种贵金属。

Rahman 在周一的一份报告中说：“在动荡的环境中，循序渐进的分阶段投资法可能更为合适，这能让投资者利用价格疲软的时期获利。” “根据投资者的目标、风险承受能力和偏好，黄金支持的单位信托、交易所交易基金和纸黄金等都是可以获得有效敞口的工具。”