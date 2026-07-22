黄金自2026年峰值已跌超20%，现在是“买入”时机吗？一文看懂最新目标价
分析师短期内立场趋于谨慎，但预计金价长期将收复失地
- 汇丰银行 (HSBC) 的一份年中全球投资展望报告指出，截至6月，各国央行仍在买入黄金，这巩固了其作为美元体系外储备资产的地位。 照片：路透社
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 今年以来，黄金一直是投资者的宠儿——尤其是在1月份金价飙升至每金衡盎司近5600美元时。
然而，此后这种贵金属的价格开始动摇，周二（7月21日）徘徊在每金衡盎司4000美元左右。
中东战争爆发导致市场动荡，投资者曾纷纷涌向黄金这一避险资产以求安全。与那时相比，金价从第一季度高点下跌超过20%是一个急剧的变化。
《商业时报》将为您解析当前黄金市场的动态，以及投资者如今应如何看待黄金。
金价为何从历史高点回落
近期黄金价格下跌的背后因素可归结为以下几点：
- 美元走强：美元升值使得外国投资者持有黄金的成本增加，从而抑制了全球需求。
- 中东战事延长导致石油和能源价格再次上涨：在更高的全球通胀和利率预期下，这些价格飙升在短期内对黄金造成了冲击。
- 加息担忧加剧：作为一种无息资产，黄金等主要大宗商品的价格不可避免地会因此承压。如果固定收益资产的收益率上升，持有黄金的相对吸引力就会下降。
宏利投资管理 (Manulife Investment Management) 的全球多资产解决方案主管 Luke Browne 表示，在第一季度市场对黄金过度热情之后，投资者也进行了获利了结，这导致了金价的下跌。
2026年下半年目标价
分析师对黄金的中短期前景持更为谨慎的态度。高盛 (Goldman Sachs) 在6月份将其对2026年底黄金的目标价从之前的每金衡盎司5400美元下调至4900美元。
瑞银 (UBS) 分析师表示，这是因为美元走强提高了当前持有黄金的机会成本。他们认为，黄金近期将在每金衡盎司3850美元至4000美元的区间内交易。
美国银行 (Bank of America) 也将其2026年黄金平均价格预测下调了14%，至每盎司4360美元，主要原因是实际收益率持续高企。
华侨银行 (OCBC) 集团研究部也预测，到2026年底，金价将达到4360美元。
Swissquote 高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 警告称，这也正值能源价格再次上涨时期，一些央行可能被迫出售部分黄金国库以稳定本国货币。
星展银行 (DBS) 集团研究部的多资产策略师 Sherilyn Chew 指出，在中东冲突持续的背景下，4000美元是黄金“一个相对可靠的支撑位”，但冲突可能会在短期内继续对金价构成压力。
她在7月15日的一份报告中写道：“要持续向4200美元及以上水平迈进，可能需要实际收益率出现更广泛的下降。”
然而，分析师们总体上仍对黄金持建设性看法，预计其价格长期将收复失地——因为它具有传统金融资产难以复制的保险价值。
汇丰银行 (HSBC) 的一份年中全球投资展望报告指出，截至6月，各国央行仍在买入黄金，这巩固了其作为美元体系外储备资产的地位。
众多专家仍在“密切”关注黄金。宏利投资管理的 Browne 指出，虽然目前这种避险资产可能不会“在投资组合中占主导地位”，但持仓也“并非为零”。
“我能看到黄金重回上涨通道的充分理由，”他说。“如果我们看到更多直接的财政和货币（举措），同时通胀走高，且当前的地缘政治风险加剧，那么黄金将是一个很好的投资去处。”
因此，尽管摩根大通 (JP Morgan) 的分析师可能已下调了对黄金的短期预测，但他们仍预计金价将在今年最后一个季度达到每金衡盎司6000美元。
截至6月，瑞银分析师也预计黄金在未来12个月内将向每金衡盎司5200美元迈进。
东方汇理投资研究所 (Amundi Investment Institute) 的一份年中展望报告也指出，在今年下半年，黄金仍然是实现投资组合多元化和韧性的有力对冲工具。
他们的分析师补充说，在通胀环境下，黄金历来表现出更强的相对性能——相比之下，债券的表现“取决于通胀的来源和持续性”。
Ozkardeskaya 也指出，金价的任何回调都应被视为长期投资者加强其看涨头寸的机会。
华侨银行财富咨询执行董事 Afdhal Rahman 表示，对于那些目前“很少或没有持有该资产”的投资者来说尤其如此。不过，他补充说，投资者应避免一次性将所有计划资本投入这种贵金属。
Rahman 在周一的一份报告中说：“在动荡的环境中，循序渐进的分阶段投资法可能更为合适，这能让投资者利用价格疲软的时期获利。” “根据投资者的目标、风险承受能力和偏好，黄金支持的单位信托、交易所交易基金和纸黄金等都是可以获得有效敞口的工具。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Ng Khee Siong, managing director of Borneo Motors parent Inchcape Singapore, resigns
Early payout from Philippines’ Maharlika Investment Fund raises eyebrows over its true nature
Malaysia data centre boom enters ‘reset mode’ as resource, funding realities bite: S&P
Kingsford Group inks deal to buy Tan Boon Liat Building at lower reserve price of S$950m