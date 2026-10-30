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核能潜力与数据中心热潮或被纳入新的亚细安能源总体规划

业内人士表示，亚细安电网计划项目需先制定规则，才能发挥其潜力

Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Fri, Oct 30, 2026 · 08:04 PM
    • 亚细安能源中心执行董事 Razib Dawood 表示，区域内最终或许可能实现核能交易。
    • 亚细安能源中心执行董事 Razib Dawood 表示，区域内最终或许可能实现核能交易。 照片：亚细安能源中心

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】亚细安能源中心（ACE）执行董事 Razib Dawood 表示，即将出台的亚细安电网计划（APG）新总体规划，可能会将区域内核能以及其他新兴清洁能源的发展空间纳入考量。由数据中心热潮带来的日益增长的能源需求，也可能成为展望的一部分。

    Razib 告诉《商业时报》，该中心已开始着手制定第四版《亚细安互联互通总体规划研究》（AIMS），该研究旨在探讨区域内跨境电力交易的可行性。这项研究预计将在大约一年内完成。

    他指出，自 ACE 和亚细安电力公用事业/管理局理事会负责人在 2024 年发布上一版 AIMS 以来，能源格局已发生了重大变化。

    当时的报告并未提及数据中心，但此后这些设施在亚细安各地如雨后春笋般涌现，并成为主要的电力消耗大户

    ACE 在去年 10 月预测，在 2025 年至 2030 年间，数据中心将占该区域电力需求增长的 20.7%。

    Razib 说，早前的预测无法预料到“它们会在短时间内突然需要数千兆瓦（的电力）”。他补充说，正在进行的 AIMS 审查也可能需要考虑到亚细安采用新技术的潜力。从长远来看，这些技术包括抽水蓄能、电池储能以及小型模块化核反应堆

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    当被问及时，Razib 表示，作为亚细安电网计划的一部分，区域内核能交易最终或许是可行的，这与法国向德国等欧洲邻国出口核能的情况类似。

    他也看好区域内增加风能出口的潜力，鉴于一个从老挝出口风电的成功项目将于 2025 年完工。此外，新加坡最近有条件批准了一个项目，从越南和马来西亚进口高达 1.3 千兆瓦的可再生电力，其中包括风力发电。

    需要“规则先行”的方法

    尽管如此，Razib 承认“可能会有一些怀疑者说‘你们谈论这个（亚细安电网计划）已经三十多年了……为什么是现在？’”

    但他认为，现在正是发展亚细安电网计划的适当时机，因为中东冲突引发的全球能源危机重新推动了东南亚的能源合作。在此背景下，敲定亚细安电网计划政策细节的工作仍在继续。

    例如，亚细安能源部长在去年 10 月批准了《海底电缆发展框架》的职权范围。这将为亚细安电网计划所需海底电缆的铺设、维护和保护提供便利。

    与此同时，业界一直呼吁提高这个雄心勃勃的区域互联互通项目的监管清晰度。一些亚细安电网计划的互联线路可能需要铺设超过 800 公里的海底电缆，这将打破目前 630 公里的世界纪录。

    另外，意大利电缆制造商 Prysmian 输电业务首席商务官兼高级副总裁 Alessandro Panico 敦促在发展亚细安电网计划时采取“规则先行”的方法。

    在他看来，铺设长电缆的技术可行性“并不会真正成为问题”，因为现有技术理论上允许的最大距离超过 1000 公里。

    意大利电缆制造商 Prysmian 的 Alessandro Panico 认为，“在创建一个能惠及纳税人的完善亚细安电网方面，潜力巨大”。 照片：新加坡国际能源周

    他告诉《商业时报》：“相反，目前的瓶颈在于……商业案例必须行得通。项目必须具有可融资性，而要做到这一点，我们需要政治意愿和监管框架。”

    Prysmian 在新加坡运营已超过 50 年。公司在为东南亚岛屿供电项目提供海底电缆方面拥有良好记录。其中包括连接富国岛（Phu Quoc）与越南大陆国家电网的海底电缆系统。

    亚细安电网计划将通过跨境海底电力连接进入一个新领域。虽然已有数条电网连接通过陆路跨越国界，但目前东南亚只有一个跨境海底互联线路，即连接新加坡和柔佛的线路。

    虽然 Panico 认为亚细安电网计划有潜力增加对海底电缆的需求，但他强调，实现这些项目需要政治意愿。

    他指出，区域电力贸易通常会降低价格。他补充说，“创建一个完善的亚细安电网有巨大潜力，最终将惠及区域内的所有纳税人”。

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