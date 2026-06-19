新加坡炼油商Aster仍在寻求并购，并随着资产成熟对IPO持“开放”态度
该公司的电力业务也在探讨从巴淡岛向新加坡输入能源的可能性
- Aster副首席执行官Andrew Khor表示，公司计划将其新加坡工厂生产的更多沥青销往印度尼西亚。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】尽管中东能源危机带来不确定性，新加坡的Aster Chemicals and Energy仍在积极寻求收购，并探索新的增长途径，包括从印度尼西亚向新加坡输入电力。
其副首席执行官Andre Khor告诉《商业时报》，当时机成熟时，公司也对首次公开募股的机遇“持开放态度”。
“我们不是为了昙花一现，仓促进行首次公开募股（IPO），”同时担任雅加达上市公司Chandra Asri集团首席财务官的Khor表示。
“当我们把公司拿去首次公开募股时，它将是一个经过彻底转型的、焕然一新的平台。但我们的进展非常迅速。”
Aster是Chandra Asri与大宗商品巨头Glencore成立的合资企业，双方持股比例为80:20。在过去一年里，该公司收购了Shell位于布公岛的炼油厂以及位于裕廊岛的多项能源和化工资产，而Chandra Asri则收购了ExxonMobil在新加坡的加油站网络。
当被问及上市时间表时，Khor表示，随着这些资产日趋成熟，并且“业务扭转和转型基础更加稳固时，那么（IPO的）窗口期就可能出现”。
他补充说，公司正在“积极接洽”新加坡经济发展局、工业地产业主裕廊集团（JTC Corporation）和新加坡交易所，商讨如何为新加坡的能源和化工行业做出贡献。
寻求交易机会，发挥印尼-新加坡协同效应
Khor正在能源、化工和基础设施领域寻找更多收购机会。后者包括港口、陆路或海路物流以及水务基础设施。
他补充说，在收购Esso后，Aster也对零售、交通和房地产领域的合伙业务持开放态度。今年三月，该公司与连锁超市Cold Storage合作，接管了FairPrice Group在Esso加油站的零售业务。
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实现Aster的新加坡设施与Chandra Asri在印尼的资源之间的协同效应，是另一个关键重点。
Aster Power——该公司的电力和蒸汽发电业务——正在探讨从印度尼西亚巴淡岛向新加坡输入能源的可能性。这与新加坡在亚细安电网计划下从邻国输入清洁能源的宏愿相符。
Khor说：“很多事情仍在酝酿中，但明确的是，我们有一个计划，我们有Aster Power，并且正在积极探索如何发展新的业务线。”
Aster还计划将其新加坡工厂生产的更多沥青销往印度尼西亚。随着道路建设需求的增加，印尼对这种原油衍生物的需求正在增长。
Khor说：“我们不只是直接出口产品，而是会考虑将（沥青）进口到印度尼西亚，进行储存、分销和混合，然后再服务于我们的终端客户。”
对于生产塑料所需的重要石化产品乙烯，该公司也采取了类似的做法。
今年五月，该公司宣布投资8000万美元，以将其布公岛工厂的乙烯出口能力提高一倍，并深化与Chandra Asri位于印度尼西亚沿海城市芝勒贡的裂解装置的整合。
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