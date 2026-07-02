博彩业增长、人工智能提振供应链：标普列出亚太区当前值得关注的五大行业

赌场和办公房地产投资信托基金表现亮眼，但市场炒作、能源冲击和贸易紧张局势将决定最终的赢家和输家

中东地区的持续动荡，可能会抑制新加坡和马来西亚博彩业的预期增长。 图片：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡和马来西亚的博彩业预计将得到提振，但标普全球评级（S&P Global Ratings）认为，中东地区的持续动荡可能会抑制其增长。

该机构在周三（7月1日）的一份报告中指出，得益于资产升级和“马来西亚旅游年”活动带来的游客量增长，新加坡和马来西亚的博彩总收入（Gross gaming revenue, GGR）应会“小幅攀升”。

因此，Las Vegas Sands旗下的滨海湾金沙、 Genting Singapore旗下的 圣淘沙名胜世界以及Genting Malaysia旗下的云顶世界在来年的收入可能会有所增长。

标普表示，由于“支持性的签证政策和在线博彩业的复苏”，菲律宾的博彩总收入也可能恢复增长。

尽管这些本地催化剂激发了市场的乐观情绪，但更广泛的亚太地区正在应对一个复杂的局面，既有人工智能驱动的科技热潮，也面临地缘政治供应链风险。

以下是标普对该地区博彩业及其他四个行业的预测。

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作为其耗资68亿新元的“RWS 2.0”转型计划的一部分，圣淘沙名胜世界于2025年推出了主要新景点。 图片：《商业时报》资料图

博彩业

2025年，新加坡的滨海湾金沙完成了一项耗资18亿美元的多年期再投资计划，对这家综合度假村进行了全面升级。

该项目包括对全部三座酒店大楼、酒店大堂和金沙空中花园的全面翻新，同时推出了新的高端餐饮和零售服务，升级了VIP贵宾的抵达体验，并加强了豪华设施。

其竞争对手圣淘沙名胜世界也于2025年开始推出主要新景点，作为其耗资68亿新元的“RWS 2.0”转型计划的一部分，内容包括新加坡环球影城的新景点、新加坡海洋馆，以及扩充豪华生活服务产业群服务。

标普在其报告中指出，尽管新加坡和马来西亚是区域亮点，但如果中东紧张局势导致油价持续高企，旅游需求将会减弱。

这可能导致消费者削减非必需开支，从而直接冲击对价格敏感的赌场顾客群体。

新加坡的办公楼市场正受益于稳健的需求和有限的新增供应。 图片：《商业时报》资料图

房地产投资信托基金（Reits）

标普指出，尽管一些门户城市的办公和零售市场复苏面临延迟，但新加坡和东京却逆势而上。

这两个市场的办公楼行业都具有韧性，受益于稳健的需求和有限的新增供应。

标普表示，尽管如此，融资成本仍然是该地区的一个压力点。快于预期的加息和疲软的收入可能会削弱信用指标，对日本的业主而言尤其如此。

中东冲突若持续更久，可能会迫使公用事业公司进行昂贵的现货市场采购，从而挤压利润空间。 图片：彭博社

公用事业

标普指出，能源安全正在重塑亚太地区的政策，主要市场正在增加煤电以弥补天然气燃料的短缺。

新加坡和台湾被认为是两个高度脆弱、依赖天然气的市场。

中东冲突若持续更久可能引发供应短缺，迫使公用事业公司进行昂贵的现货市场采购，从而挤压利润空间。

来自超大规模数据中心运营商的人工智能资本支出激增，正在提振半导体和人工智能服务器供应链。 图片：《商业时报》资料图

科技

标普表示，人工智能正成为抵消全球紧张局势的一股力量。

来自超大规模数据中心运营商的人工智能资本支出激增，正在提振半导体和人工智能服务器供应链，使该行业的盈利前景更为明朗。

标普表示，然而，人工智能商业化的前景不明朗，加上高昂的能源成本和地缘政治冲突，最终可能减缓数据中心的建设并削弱芯片需求。

预计2026年全球轻型汽车销量将下降2.5%。 图片：《商业时报》资料图

汽车

预计2026年全球轻型汽车销量将下降2.5%。然而，对燃料价格的焦虑症正在推动混合动力汽车销量的激增，从而提振了日本和韩国的汽车制造商。

与此同时，国内需求的萎缩正在促使中国汽车制造商增加出口。

标普预计，这将大大加剧东南亚地区的竞争，直接侵蚀日本汽车制造商的市场份额。