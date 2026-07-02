The Business Times
business-time-50

博彩业增长、人工智能提振供应链：标普列出亚太区当前值得关注的五大行业

赌场和办公房地产投资信托基金表现亮眼，但市场炒作、能源冲击和贸易紧张局势将决定最终的赢家和输家

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jul 2, 2026 · 08:00 AM
    • 中东地区的持续动荡，可能会抑制新加坡和马来西亚博彩业的预期增长。
    • 中东地区的持续动荡，可能会抑制新加坡和马来西亚博彩业的预期增长。 图片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】新加坡和马来西亚的博彩业预计将得到提振，但标普全球评级（S&P Global Ratings）认为，中东地区的持续动荡可能会抑制其增长。

    该机构在周三（7月1日）的一份报告中指出，得益于资产升级和“马来西亚旅游年”活动带来的游客量增长，新加坡和马来西亚的博彩总收入（Gross gaming revenue, GGR）应会“小幅攀升”。

    因此，Las Vegas Sands旗下的滨海湾金沙、 Genting Singapore旗下的 圣淘沙名胜世界以及Genting Malaysia旗下的云顶世界在来年的收入可能会有所增长。

    标普表示，由于“支持性的签证政策和在线博彩业的复苏”，菲律宾的博彩总收入也可能恢复增长。

    尽管这些本地催化剂激发了市场的乐观情绪，但更广泛的亚太地区正在应对一个复杂的局面，既有人工智能驱动的科技热潮，也面临地缘政治供应链风险。

    以下是标普对该地区博彩业及其他四个行业的预测。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report
    作为其耗资68亿新元的“RWS 2.0”转型计划的一部分，圣淘沙名胜世界于2025年推出了主要新景点。图片：《商业时报》资料图

    博彩业

    2025年，新加坡的滨海湾金沙完成了一项耗资18亿美元的多年期再投资计划，对这家综合度假村进行了全面升级。

    该项目包括对全部三座酒店大楼、酒店大堂和金沙空中花园的全面翻新，同时推出了新的高端餐饮和零售服务，升级了VIP贵宾的抵达体验，并加强了豪华设施。

    其竞争对手圣淘沙名胜世界也于2025年开始推出主要新景点，作为其耗资68亿新元的“RWS 2.0”转型计划的一部分，内容包括新加坡环球影城的新景点、新加坡海洋馆，以及扩充豪华生活服务产业群服务。

    标普在其报告中指出，尽管新加坡和马来西亚是区域亮点，但如果中东紧张局势导致油价持续高企，旅游需求将会减弱。

    这可能导致消费者削减非必需开支，从而直接冲击对价格敏感的赌场顾客群体。

    新加坡的办公楼市场正受益于稳健的需求和有限的新增供应。图片：《商业时报》资料图

    房地产投资信托基金（Reits）

    标普指出，尽管一些门户城市的办公和零售市场复苏面临延迟，但新加坡和东京却逆势而上。

    这两个市场的办公楼行业都具有韧性，受益于稳健的需求和有限的新增供应

    标普表示，尽管如此，融资成本仍然是该地区的一个压力点。快于预期的加息和疲软的收入可能会削弱信用指标，对日本的业主而言尤其如此。

    中东冲突若持续更久，可能会迫使公用事业公司进行昂贵的现货市场采购，从而挤压利润空间。图片：彭博社

    公用事业

    标普指出，能源安全正在重塑亚太地区的政策，主要市场正在增加煤电以弥补天然气燃料的短缺。

    新加坡和台湾被认为是两个高度脆弱、依赖天然气的市场。

    中东冲突若持续更久可能引发供应短缺，迫使公用事业公司进行昂贵的现货市场采购，从而挤压利润空间。

    来自超大规模数据中心运营商的人工智能资本支出激增，正在提振半导体和人工智能服务器供应链。图片：《商业时报》资料图

    科技

    标普表示，人工智能正成为抵消全球紧张局势的一股力量。

    来自超大规模数据中心运营商的人工智能资本支出激增，正在提振半导体和人工智能服务器供应链，使该行业的盈利前景更为明朗。

    标普表示，然而，人工智能商业化的前景不明朗，加上高昂的能源成本和地缘政治冲突，最终可能减缓数据中心的建设并削弱芯片需求。

    预计2026年全球轻型汽车销量将下降2.5%。图片：《商业时报》资料图

    汽车

    预计2026年全球轻型汽车销量将下降2.5%。然而，对燃料价格的焦虑症正在推动混合动力汽车销量的激增，从而提振了日本和韩国的汽车制造商。

    与此同时，国内需求的萎缩正在促使中国汽车制造商增加出口。

    标普预计，这将大大加剧东南亚地区的竞争，直接侵蚀日本汽车制造商的市场份额。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    GamingCasinosReitsMarina Bay SandsGentingArtificial Intelligence

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Over the past three years, Singapore has overtaken Hong Kong as the top destination for Taiwanese offshore wealth.

    Taiwan’s wealthy seeks diversification to Singapore, sparking private banking race: Bloomberg

    Located along Tamarind Road, the five-storey Serenity Park condominium comprises 179 units across 10 blocks.

    Serenity Park condo owners lower asking price to S$440 million in second shot at collective sale

    From Jul 15, the minimum bid sizes for Hong Kong dollar, renminbi and yen-denominated securities contracts listed on SGX will not be aligned with those in their home markets.

    SGX to roll out post-trade custody model, changes to bid mechanics in July, cut board lots in October

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More