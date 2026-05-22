Keppel与Tuas确认M1与Simba的交易告吹
此前，该交易的各项条件未能在延长的最终截止日期前达成
- Tuas Ltd表示，Simba正继续配合IMDA就其涉嫌频谱违规行为所展开的调查。 照片：商业时报资料图
本文由AI辅助翻译
[新加坡] Tuas Ltd和 Keppel 在周五（5月22日）上午分别发表声明，确认将M1电信业务出售给Simba Telecom的拟议交易已经告吹。
Simba的澳大利亚上市公司母公司Tuas Ltd表示，公司已终止收购M1股份的买卖协议。
该交易价值14亿新元，最初于2025年8月宣布。
Tuas Ltd表示，由于交易的先决条件未能在5月21日的延长最终截止日期前达成，公司已终止此次收购。
同样，在新加坡上市的Keppel周五表示，交易之所以终止，是因为一项关于获得信息通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority，简称IMDA）相关批准的条件未能在延长的最终截止日期前达成。
IMDA周一宣布，已暂停对M1与Simba合并提议的评估。
该局表示，这是因为其获悉Simba可能使用了未分配给它的无线电频段来提供移动服务。如果情况属实，这将构成对新加坡《电信法》的违反。
Tuas Ltd表示，Simba“正继续配合IMDA就涉嫌频谱违规行为所展开的调查”。
消息公布后，Keppel在新加坡交易所的股价于周五早盘上涨了4.3%，而Tuas Ltd在澳大利亚证券交易所的股价则下跌了0.7%。
