对ETF和低成本基金的兴趣增加，但新加坡仍缺乏进一步降低基金费用的压力

随着投资者对数字技术日益精通且更具自主性，观察人士预计ETF将继续普及

观察人士表示，尽管全球投资者寻求更便宜的选择导致基金费用下降，但新加坡市场尚未形成足够压力，以摆脱高佣金模式。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尽管市场对交易所交易基金 (ETF) 等低成本产品的需求日益增长，但新加坡基金分销商的高额佣金激励机制，正阻碍着基金费用的下调。

观察人士指出，虽然全球投资者都在寻求更便宜的投资选择，从而推动了费用的下降，但在新加坡，市场尚未形成足够压力来促使业界摆脱那些能带来更高佣金的产品。

Endowus 首席执行官 Gregory Van 表示：“费用压缩的趋势在新加坡乃至亚洲其他地区可能需要更长时间才能实现。”