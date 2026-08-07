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因第二季度盈利强劲，华侨银行股价再创新高；大华银行收复早盘失地

大华银行净利润攀升10%至14.8亿新元；华侨银行净利润增长22%至22.2亿新元

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Aug 7, 2026 · 09:39 AM
    • 两家银行该季度的盈利均超出市场预期。
    • 两家银行该季度的盈利均超出市场预期。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

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    [新加坡] 本地银行大华银行 (UOB) 与华侨银行 (OCBC) 在发布第二季度业绩后，股价走势分化。周五（8月7日）上午，大华银行股价一度下跌高达2.2%，而 华侨银行 股价则上涨了2%。

    大华银行股价在开盘时下跌1.5%，随后在上午9时06分进一步滑落至42.61新元，跌幅为2.2%（即0.97新元），交易量约110万股，总值4610万新元。该股在午盘前收复部分失地，报43.21新元，但仍下跌0.8%。

    另一方面，华侨银行股价上涨2%，之后在上午9时06分回落至29.88新元，但仍上涨1.9%（即0.55新元）。截至午盘，该股上涨3.1%至30.25新元，创下该银行股价新高。

    此前，两家银行发布的第二季度盈利均超出预期。得益于其财富管理和保险业务的强劲贡献，华侨银行的营业利润同比增长20%，达到26亿新元。

    大华银行第二季度的营业利润同比增长2%，达到20亿新元，但其上半年的营业利润同比下降4%，为39亿新元。

    大华银行的第二季度净利润上涨10%至14.8亿新元，去年同期为13.4亿新元。

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    与此同时，华侨银行同期的净利润增长22%至22.2亿新元，高于此前的18.2亿新元。

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