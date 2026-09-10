辉立资本旗下Web3公司Symphony押注哈萨克斯坦，以推动中亚市场业务

该数码资产公司已获得监管批准，可提供代币化投资产品。

Symphony Digital Assets首席执行官Seh Huan Kiat希望，公司的哈萨克斯坦分部能借助辉立资本在中亚建立的业务关系基础，进一步发展。 照片：SYMPHONY DIGITAL ASSETS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】两年前，Symphony Digital Assets首席执行官Seh Huan Kiat首次踏足哈萨克斯坦的阿斯塔纳时，对这个中亚国家的数码经济机遇并没抱太大期望。

“我一进到城里，看法就完全改变了，”他在接受《商业时报》（The Business Times）独家专访时说。“我带了一些哈萨克斯坦货币，但从没用过现金。所有东西都用手机支付。”

虽然新加坡、迪拜和香港等金融中心是公认的数码资产枢纽，但令Seh感到惊讶的是，哈萨克斯坦的监管机构和金融公司竟如此认真地探讨代币化和数码资产。

如今，Seh正通过Symphony押注中亚地区的这项技术。Symphony是新加坡经纪和财富管理集团辉立资本 (PhillipCapital) 旗下的Web3公司。

Symphony的哈萨克斯坦分部现已获得阿斯塔纳金融服务管理局 (Astana Financial Services Authority, AFSA) 的牌照批准，可以作为中介机构从事数码资产交易和安排代币化证券交易。

该监管机构负责监管阿斯塔纳国际金融中心 (Astana International Financial Centre, AIFC)。AIFC是哈萨克斯坦首都的一个金融中心，其法律框架以英国普通法为基础。

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AIFC的一位发言人告诉《商业时报》，该公司目前正在等待最终批准，之后便可开始为客户提供服务。

Symphony选择哈萨克斯坦作为其首个海外业务的据点，是基于辉立资本在该国乃至整个中亚地区已建立的业务关系。

Seh认为，在新加坡以外的地区存在更清晰的应用场景，因为那里的投资者在跨境资金转移或获取外国投资产品方面可能会遇到更多阻力。

“新加坡的服务已经非常完善，”他说。“稳定币和代币化只有在全球范围内才真正有意义。”

AIFC告诉《商业时报》，它认为新加坡和哈萨克斯坦在金融科技、数码资产、代币化、资本市场和金融基础设施等领域有潜力建立更紧密的联系。

该发言人补充说：“国际公司可以进入新市场并抓住中亚的机遇，而本地市场则能从国际专业知识、投资以及新金融产品和服务的开发中受益。”

AFSA、AIFC管理局和新加坡金融管理局自2018年起便展开合作，当时三方签署了一项合作协议，旨在加强新加坡与哈萨克斯坦之间的金融科技联系。

一个天然的市场

Symphony于2024年成立，旨在将辉立资本的数码资产业务与其传统金融业务分开运营。

该公司最初专注于加密货币，但后来开始研究如何将同样的技术应用于传统投资。

Seh指出，货币市场基金就是这样一种资产类别，它通常持有短期债务工具，为投资者的现金带来回报。

基金代币化可以让持有稳定币的投资者参与传统投资，而无需先通过银行系统将资金转回传统金融体系。

Seh认为，中亚可能为这类产品提供一个天然的市场。

“我们认为这里存在真实的需求，因为（该地区的）人们因跨境汇款已经持有大量USDT，”他说。USDT由Tether公司发行，是一种旨在维持与美元1:1锚定价值的数码代币。

他补充说：“如果他们能将这些USDT投资于受监管的货币市场基金，就可以产生收益，而不是让稳定币闲置。”

这类产品对持有者可能特别有用，因为包括USDT在内的许多稳定币，并不会向持有者支付其背后国库所产生的收益。

辉立证券 (Phillip Securities) 以Symphony为技术合作伙伴，于2025年推出了一只代币化货币市场基金。该基金的底层基金管理着超过8亿美元的资产。

该模式还在持牌数码资产交易所中加入了做市商机制，让投资者可以通过二级市场获得流动性。这意味着投资者不必经过基金传统的赎回流程，而这个过程可能需要好几天。

Seh指出，Symphony也在探索其他代币化的现实世界资产——无论是通过其哈萨克斯坦实体还是辉立资本的分销渠道。他补充说，商品资源丰富的哈萨克斯坦为这些可能性创造了条件。

AIFC表示，潜在的可代币化资产包括房地产、金融工具、金属、矿产和其他大宗商品。

但Seh认为，除非产品有明确的应用场景，否则Symphony不应仓促地将更多资产上链。

“问题是，如果你要将某个东西代币化，你为什么要这么做？”他说。

例如，对于传统股票，Seh认为代币化的好处不大，因为主要市场的结算速度已经相当快。

他认为，从长远来看，公司可以为数码资产投资者提供辉立资本横跨多个全球市场的全套投资产品。

“对我来说，分销是最重要的，”他说。

目前，当务之急是让哈萨克斯坦的业务步入正轨。

Seh说：“我们的首要任务是确保在哈萨克斯坦的业务运营稳定，并为当地客户提供优质服务。”