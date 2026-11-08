正向租金复归支撑新加坡房地产信托近期的韧性

REIT WATCH

但受资产组合出租率、汇率波动和融资成本影响，派息表现不一

百利宫购物中心的贡献帮助CICT在今年首九个月实现了10.4%的净房地产收入增长。 照片：海峡时报

【新加坡】截至周四（11月5日），大多数新加坡房地产投资信托 (S-Reits) 已发布其截至9月30日期间的财务业绩或业务更新。

虽然正向租金复归成为整个行业的主题，但由于资产组合出租率、汇率波动和现行融资成本影响了每单位派息 (DPU) 的表现，各信托的派息情况依然不一。

今年迄今为止交易最活跃的五只S-Reits均报告了正向租金复归。它们是： 凯德综合商业信托 (CICT)、 凯德腾飞房产投资信托 (Clar)、 吉宝数据中心房地产投资信托 、 丰树物流信托 (MLT) 和 丰树泛亚商业信托 (MPACT)。

其中，CICT、吉宝数据中心房地产投资信托和MLT的净房地产收入 (NPI) 和/或DPU录得增长。

在其第三季度的业务更新中，CICT表示其2026年首九个月的NPI同比增长10.4%，达到9亿6540万新元。

这主要归功于Paragon、Gallileo以及对CapitaSpring的进阶式收购所作出的贡献，但部分被脱售武吉班让广场和亚洲广场第二大厦的交易所抵消。

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其零售和办公资产组合的租金复归率分别为4.6%和7.1%。

Clar为首九个月续签的租约录得9%的正向租金复归率。稳定的租赁活动使其资产组合保持了90.1%的高出租率，其中新加坡资产的表现优于行业平均水平。

在此期间，Clar完成了近18亿新元的增值性收购。作为其持续资产组合更新战略的一部分，它还以2亿8170万新元的价格脱售了三处新加坡资产，较独立市场估值溢价25%。

按备考基础计算，预计这些资产脱售将使其资产组合出租率提升至91.5%。

吉宝数据中心房地产投资信托报告了业内最高的租金复归率之一，对已锁定的租约（不包括尚未开始的续约）达到了14%。与此同时，其可派发收入和DPU也实现强劲增长，同比分别上升了16.7%和11.7%。

管理人将此增长归因于更强劲的运营、收购以及在Keppel DC Singapore 3和4中有效权益的增加。但这些增长被与收购相关的融资成本和更多的已发行单位部分抵消。

MLT在2027财年第二季度维持了2.1%的平均正向租金复归率（若不包括其中国投资组合，则为4.2%）。其新加坡租约录得5.3%的增长，而其中国投资组合则下跌了1.7%。

在新加坡重建项目和印度收购项目贡献的推动下，加上现有投资组合的内生增长，其收入和NPI同比分别增长了1.4%和1%。这些增长被资产脱售部分抵消。

MPACT为2027财年到期的租约取得了3.5%的正向租金复归率，但新加坡的正向租金复归被香港和中国的负向租金复归所削弱。

其2027财年上半年的NPI下降了6.5%，主要受海外贡献疲软、已脱售资产不再贡献收入，以及新元兑日元和港元走强等因素拖累。

除了五只交易最活跃的S-Reits外，10月份表现最强的三只S-Reits是 Acrophyte Hospitality Trust (Acro-HT)、 星狮地产信托 (FCT) 和 新达房地产投资信托 。

Acro-HT第三季度表现更为强劲，同店NPI同比增长6.6%。这得益于稳健的平均每日房价、入住率增长和持续的成本控制。

然而，在2026年首九个月，由于已脱售酒店不再贡献收入，以及在能源价格高企和利率上升背景下水电费和保险成本的增加，同店NPI微跌了1.5%。

FCT公布2026财年DPU为0.1235新元——创下新高——这得益于强劲的运营表现。由于收购了纳福城南翼以及大部分商场的现行租金上涨，NPI增长了15.7%。

截至9月30日，零售资产组合的承诺出租率（不包括Nex和白沙购物中心）为99.7%。与此同时，零售资产组合的租金复归率（不包括Nex、后港购物中心和白沙购物中心）为6.6%。

FCT的管理人预计新加坡的郊区零售市场将持续保持韧性，而在后港购物中心、Nex和长堤坊开展的定向资产提升计划，预计将支持其进一步增长。

新达房地产投资信托报告其DPU同比增长13.4%至0.02017新元，这归因于其新加坡办公和零售资产组合更强劲的运营表现以及较低的融资成本。

在其新加坡资产中，该信托第三季度为办公资产组合录得7.3%的租金复归率，为零售资产组合录得11.2%的租金复归率。

大华继显研究在10月份指出，在坚挺的资产估值和持续的低债务成本支撑下，S-Reits保持了防御性和韧性。该机构维持对CICT和MPACT的“买入”评级。

星展集团研究表示，租金增长和资产管理举措仍然是DPU扩张的重要驱动力，预计在2026财年至2028财年期间，其复合年增长率将保持在约3%的水平。新交所研究

作者是新交所资本市场发展总监。

欲了解更多关于新加坡房地产信托行业的研究和信息，请访问sgx.com/research-education/sectors，查阅S-Reits & Property Trusts Chartbook。