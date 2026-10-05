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资媒局：新加坡数码经济从业人员达22.22万人，占国内生产总值20%

该领域产值从前一年的1360亿新元增至2025年的1440亿新元

Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Mon, Oct 5, 2026 · 05:19 PM
    • 非科技领域的科技从业人员同比增长5.3%至13万零900人，而科技领域的科技专才人数则增加1.8%至9万1300人。
    • 非科技领域的科技从业人员同比增长5.3%至13万零900人，而科技领域的科技专才人数则增加1.8%至9万1300人。 照片来源：《商业时报》资料照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】资讯通信媒体发展局（IMDA）于10月5日（星期一）发布的一份报告显示，在非科技领域对科技人才需求不断增长的推动下，新加坡的科技从业人员在2025年增长了3.8%，达到22万2200人。

    这份《2026年新加坡数码经济报告》指出，科技劳动力的扩张与新加坡数码经济的增长同步。新加坡数码经济的规模从2024年的1365亿新元增至2025年的1441亿新元。

    数码经济——涵盖信息与通信业以及该行业以外的数码化进程——其产值在2025年占新加坡国内生产总值的19.3%，高于2024年的18.8%。

    资媒局表示，信息与通信业以外的行业，例如金融和制造业产业群，雇佣了59%的科技专才。

    信息与通信业包括电信、软件和信息技术等行业。

    非科技领域的科技从业人员从2024年的12万4400人同比增长5.3%至13万零900人，而科技领域的科技专才人数则从前一年的8万9600人增加1.8%至9万1300人。

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    被归类为科技专才的职位包括人工智能、数据和网络安全。资媒局指出，这些都是增长最快的科技职业之一。

    总体而言，科技专才占新加坡总就业人口的5.4%，高于2024年的5.3%和2023年的5.2%。

    科技职位的月薪中位数为8000新元，较2024年的7950新元略有增加。

    资媒局表示，这一薪酬“显著高于”5000新元的整体居民月薪中位数，并补充说：“科技职位继续提供优厚的薪酬。”

    各行各业的数码化

    在新加坡数码经济持续增长的背景下，市场对科技专才的需求也相应地持续增加。

    资媒局指出，数码经济同比增长5.6%，超过了名义国内生产总值3.1%的增长率。

    数码经济的增值主要源于新加坡经济的数码化努力，这得益于非科技领域（包括制造业产业群、金融和保险业）的数码化进程。

    2025年，所有非科技领域的数码化贡献了970亿新元的名义增值，比2024年的936亿新元增长了3.6%。

    在非科技领域中，金融和保险业处于领先地位，贡献了391亿新元，其次是批发贸易，录得293亿新元。

    数码经济的增长也反映在新加坡的科技领域中。

    资媒局表示：“（信息与通信）行业在新加坡经济中持续展现出强劲的增长势头。”

    科技领域的名义增值从前一年的428亿新元增至2025年的471亿新元。

    资媒局指出，该领域的规模占新加坡国内生产总值的比重也从前一年的5.9%增至6.3%，使其成为“增长最快的领域之一”。

    随着数码经济的增长，资媒局表示将继续投资于员工的能力建设。

    在该局的加快培训专才计划（资讯通信业）下，目标是在未来三年内为4万名科技专才提供技能提升培训，涵盖部署代理式人工智能等高级人工智能技能。

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