新电信 (Singtel) 探讨其数据中心子公司 Nxera 在纳斯达克和新交所双重上市，以及设立本地数据中心房地产投资信托 (Reit)

股东也就涉及 Optus 的泄密事件，向董事会施压，质询为何重新任命毕马威 (KPMG)

新电信表示，这两个选项目前仍处于探索阶段。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 新电信 (Singtel) 于周三（7月29日）表示，正在考虑其数据中心子公司 Nxera 在纳斯达克和新加坡交易所 (SGX) 进行双重上市，以及设立一个数据中心房地产投资信托 (Reit)。

然而，该集团在金沙会展中心举行的年度股东大会 (AGM) 上表示，这两个选项仍处于探索阶段，尚未就规模、日期和结构做出最终决定。

新电信最早在5月的财报电话会议上提出了设立房地产投资信托 (Reit) 的想法。

当时，集团首席财务官 Arthur Lang 表示，此举“能提高财务灵活性……加强回报并支持长期价值创造”。

此举是该电信公司扩大其资本循环模式以增加股东价值的一部分，也是其“Singtel28”计划的一部分。

在年度股东大会上，新电信集团总裁 Yuen Kuan Moon 并未排除 Nxera 在纳斯达克-新交所双重上市的可能性。

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他对现场约900人表示：“我们会考虑（在纳斯达克上市），我认为我们现在还处于探索阶段。目前尚未做出任何决定。因此，我们将进行评估，然后在适当的时候……再做决定。”

到2026年底，Nxera 在新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的数据中心容量将增加一倍以上，超过200兆瓦。

Yuen 预计，到2030年，新电信的数据中心业务的息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 将增长至超过3亿新元。

尽管如此，他重申了集团在数据中心投资方面的纪律。

他说：“除非我们看到有真正的客户，或者有客户愿意在我们开始建造新的数据中心之前就承诺使用我们至少30%到50%的容量，否则我们不会承诺兴建（数据中心）。”

毕马威 (KPMG) 虽受严格审查仍获重新任命为审计师

新电信重新任命毕马威 (KPMG) 为其审计师一事在股东中引起了争议。

此前，毕马威澳大利亚的员工被发现与该审计公司的另一团队分享了有关新电信澳大利亚子公司 Optus 的敏感信息。而那个团队当时正在竞标竞争对手电信公司 Telstra 的一份合同。

毕马威澳大利亚此后承认不当分享了客户信息，并对涉事员工进行了处分。

Optus 董事会主席 John Arthur 在年度股东大会上指出，三名直接涉事人员已不再负责 Optus 的审计工作。

尽管如此，他仍为重新任命毕马威为审计师的决定进行了辩护。

他说：“现在不是更换（审计师）的合适时机。”他补充说，任何更换都会增加 Optus 管理层的负担。

在2025年发生重大“三零”（Triple Zero）服务中断事件后，Optus 管理层正在进行为期多年的转型。在该事件中，客户无法拨打澳大利亚的紧急服务电话。一项独立审查发现，有两起死亡事件与中断期间无法接通的紧急呼叫有关。

新电信审计委员会主席 Gautam Banerjee 表示，集团将继续监督毕马威在新加坡和澳大利亚的表现。他补充说，新电信“将决定是继续与他们合作，还是进行全面审查并更换审计师”。

重新任命毕马威的决议在年度股东大会上获得了99.79%的赞成票。

与 STT GDC 的交易即将完成

今年2月，新电信和由 KKR 牵头的财团同意收购数据中心运营商 ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) 82%的股份，其中新电信最终将持有该实体25%的股份。

Yuen 说：“该交易预计将在未来两个月内完成，届时我们将能分享更多关于可用战略选项的信息。”

除了收购 STT GDC 外，该电信公司的其他项目和公司投资还包括持有 新加坡邮政 (SingPost) 22%的股权。

在回答股东提问时，Yuen 重申了集团对新加坡邮政的支持，因为这家邮政服务公司正在继续其多年的转型。

他说，新电信相信“新加坡邮政绝对有其价值”，并补充说，转型后该公司的价值“可能会比现在更高”。

另一位股东询问了集团对数字银行 GXS 的计划，Yuen 表示 GXS “并未被遗忘”。

同时也是 GXS 董事会成员的 Lang 表示，虽然该数字银行在印度尼西亚和马来西亚的业务表现良好，但新加坡的业务尤其具有挑战性。

其新加坡子公司 GXS Bank 在2025财年报告亏损1.321亿新元。包括 GXS Bank 和马来西亚子公司 GXBank 在内的整个业务报告亏损2.081亿新元。

Lang 指出：“挑战主要来自于新加坡本地的竞争格局。”

尽管如此，他强调新加坡业务在息税折旧及摊销前利润层面上已实现正增长。

预计到2026年底或2027年初，该业务将在税后净利润方面实现盈利。

Lang 预计 GXS 将在2028财年实现集团层面的盈利。

包括重新任命主席 Lee Theng Kiat 在内的所有11项决议均在年度股东大会上获得通过。

新电信股价周三收盘上涨1.8%，即0.08新元，至4.61新元。