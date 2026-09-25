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分析师：星和或能以低于Simba出价的价格收购M1，但融资构成挑战

分析师建议，作为交易的一部分，星和可能需要发行新股或直接向吉宝发行股票

Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Fri, Sep 25, 2026 · 08:00 AM
    • Macquarie Capital 分析师 Foo Zhiwei 表示：“我们认为，星和需要通过协商降低价格或创造更高的协同效应，才能使这笔交易可行。”
    • Macquarie Capital 分析师 Foo Zhiwei 表示：“我们认为，星和需要通过协商降低价格或创造更高的协同效应，才能使这笔交易可行。” 图片来源：商业时报资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 分析师表示， 星和 (StarHub) 收购 M1 电信业务的价格可能会低于 2025 年与 Simba 达成的 14.3 亿新元企业价值，但为这笔收购融资可能具有挑战性，或需要星和进行股权融资。

    Macquarie Capital 分析师 Foo Zhiwei 估计，M1 的企业价值在 11.6 亿至 12.5 亿新元之间；Bloomberg Intelligence 分析师 Chris Muckensturm 则认为其价值在 11 亿至 12 亿新元之间。

    Muckensturm 说：“我们相信星和的出价能比 Simba 的出价低 16% 至 22%。”

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    StarHubM1KeppelM&A

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