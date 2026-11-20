市场普遍下跌拖累新加坡股市下滑1.4%；Anthropic纳斯达克上市首秀未能提振大盘

纵观整体市场，下跌股有276只，上涨股仅67只。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】受华尔街隔夜跌势影响，新加坡股市周五（11月20日）上午大幅低开。备受期待的Anthropic纳斯达克上市首秀未能提振整体市场情绪。

截至上午9时30分，海峡时报指数（STI）下跌1.4%，即68.48点，报5011.01点。整体市场中，下跌股以276只远超上涨股的67只，成交量1.9亿股，成交额3.454亿新元。

银行股和芯片股领跌。 星展银行 (DBS) 下跌1.5%或0.99新元，至66.35新元。 华侨银行 (OCBC Bank) 下跌2.5%或0.69新元，至26.73新元。 大华银行 (UOB) 下跌1.5%或0.54新元，至35.60新元。

在其他海指成分股中，岸外、海事与能源专业公司 Seatrium 跌幅最大，股价下跌4.7%或0.08新元，至1.63新元。

整体市场中，科技股也普遍下跌。截至上午9时36分， AEM 重挫7.9%至5.80新元； UMS 下跌6.4%至1.62新元； CSE Global 下滑5.2%至0.73新元； Frencken 下跌7.1%至1.58新元； Addvalue Tech 下跌3.9%至0.098新元。

金矿股 CNMC Goldmine 股价大跌5.3%至0.80新元。金价周三触及一年多来的最低点，之后在周四收复部分失地。分析师表示，金价走弱可能会挤压CNMC的采矿利润率，尤其是在运营成本居高不下的情况下。

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亚洲其他市场方面，日本日经225指数下跌4.4%，韩国综合股价指数（Kospi）早盘下跌4.3%。香港恒生指数下跌1.5%，马来西亚吉隆坡综合指数（KLCI）下滑0.6%，印度尼西亚雅加达综合指数微跌约0.3%。

华尔街股市周四收低，原因是Anthropic的超大规模首次公开募股（IPO）未能重燃市场对人工智能相关股票的热情，其股价在早盘飙升后出现回落。

Anthropic股票开盘价为每股111.50美元，并迅速攀升至每股115美元的高点，较发行价高出38.6%，但收盘时涨幅收窄至17.1%。

作为史上规模最大的首次公开募股（IPO），Anthropic的发行价于周三晚间定为每股83美元，并被广泛视为对人工智能交易热情的下一个重大考验。该股在临近中午时分开盘交易。在公司市值短暂突破2万亿美元后，其上涨势头开始减弱。