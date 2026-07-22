股市焦点：AEM、和记港口信托、第一房产、MoneyMax
- 由于 Advantest 提交了修订后的诉状，AEM 所卷入的专利侵权纠纷将继续。 图片来源：《商业时报》资料照片
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【新加坡】以下公司出现新动态，或将影响其周三（7月22日）的证券交易：
AEM 控股 (AEM Holdings) ：半导体公司 Advantest 已对 AEM 控股提起首次修订诉讼，这场始于2025年10月的专利侵权纠纷因此延长。AEM 周二表示，公司“拥有广泛的专利组合，并尊重他人的知识产权”，并否认了这些指控。该消息发布前，AEM 股价周一收盘上涨4.9%（0.43新元）至9.28新元。其以美元交易的股票收盘持平于4.10美元。
和记港口信托 (HPH Trust) ：该信托管理人周二 公布，截至6月30日的上半年净利润飙升85%，至4.905亿港元（6260万美元），去年同期为2.651亿港元。上半年每单位派息为0.05港元，与去年同期持平。公告发布前，该股周二收盘下跌1.6%（0.003美元）至0.189美元。
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