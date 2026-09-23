M1收购案失败后，Simba承认超用频谱；母公司Tuas全年利润激增277%

管理层将此次未经授权的使用归因于硬件和软件问题

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] Simba就其未经授权使用频谱一事披露了更多细节，该事件是其收购M1计划失败的原因之一。Simba于周三（9月23日）表示，其使用的频谱超出了监管机构允许的限制。

Simba的澳大利亚上市母公司Tuas Ltd的公司秘书Tony Moffatt在财报电话会议上说：“我们使用了部分经新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）许可的频谱，但我们的使用方式超出了许可的限制范围。”

管理层将此次对用于4G网络的2300兆赫兹频谱的未经授权使用，归因于硬件和软件问题的共同作用，但并未透露更多细节。

今年5月，在IMDA表示Simba可能使用了未分配给其的无线电频段来提供移动服务，此举将违反新加坡《电信法》后，Simba与M1之间价值14亿新元的交易宣告失败。

Tuas在其年度报告中表示，如果IMDA发现频谱被滥用，该机构尚未告知Simba将面临何种后果。

报告补充说，这些后果可能包括罚款、修改或终止Simba在新加坡的运营执照，以及对涉事个人追究个人责任。

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Moffatt指出，公司尚不清楚IMDA何时会做出决定。

Tuas执行主席David Teoh在年度报告中写道：“关于未经授权使用频谱一事，我们仍将全力配合IMDA，目前正在等待他们的正式决定。”

IMDA发言人周三在给《商业时报》的一份声明中表示，监管机构仍在调查此事。

该发言人补充说，一旦发现任何问题，当局将采取“适当的执法行动”。

利润增长超两倍

尽管监管方面存在不确定性，但得益于用户增长以及针对不同客户群体推出更多样化的套餐计划，Tuas的全年净利润增长了两倍以上。

在截至7月31日的全年中，公司净利润约为2600万新元，较去年同期的约690万新元增长了277%。

营收同比增长24%，从1.513亿新元增至1.876亿新元。

每股收益从0.0148新元增至0.0478新元，而基础息税折旧及摊销前利润（Ebitda）增长22%，达到8380万新元。

基础Ebitda不包括与从吉宝（Keppel）收购M1失败相关的370万新元“重大项目”，这些项目涉及尽职调查和专业服务费用。

为支持对M1的收购，Tuas通过配售向机构投资者筹集了3.22亿新元，并通过购股计划向现有股东筹集了4250万新元。由于交易现已取消，董事会表示尚未决定如何使用所筹集的资金。

尽管“市场竞争日益激烈”，Simba的活跃移动服务用户从上一财年末的约130万增至今年7月31日的近150万。

其光纤宽带业务在财年结束时也拥有6万2000名用户。

公司表示，移动业务的每用户平均总收入为9.42新元，其中不包括互联互通收入。随着Simba用户群的扩大，这部分收入正在增长。

更多增长途径

Tuas认为，在收购M1失败后，Simba不一定会被排除在新加坡电信市场的未来整合之外。

Moffatt表示：“我不认为若有机会出现，我们会无法参与市场整合。”

“但目前没有任何迹象表明整合可能在短期内发生。”

对于新的财年，Tuas表示，预计Simba将产生额外的1500万至3000万新元的资本和运营支出。管理层称，这将有助于其满足新加坡监管机构提出的网络安全要求。

Teoh补充说，Simba也正在“为新加坡市场开发新的创新产品”，并计划在新的财年推出。

Simba的首席执行官Richard Tan指出，该电信公司正着眼于在商业和企业领域实现更多增长，特别是在企业宽带领域。

消息公布后，Tuas在澳大利亚证券交易所的股价周三收盘下跌23.4%，即0.544澳元，至1.785澳元。

今年迄今，Tuas的股价已从7.08澳元下跌了5.30澳元，跌幅达74.8%。