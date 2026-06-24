因人工智能风险敞口低及宏观数据支撑，新加坡科技股未受全球抛售潮影响

RHB分析师表示，隔夜抛售潮与包括Nvidia在内的人工智能硬件股有关

亚洲股市周二大幅下跌，韩国市场跌幅尤为惨重，其Kospi指数一度暴跌超过6%，后于周三上午反弹。 图片来源：EPA

【新加坡】得益于对拥挤的人工智能交易风险敞口较低以及国内宏观经济的支撑，新加坡的科技股正在避开一场全球性的抛售潮。

、 和 等科技股在周三（6月24日）处于波动状态，在小幅上涨与微跌之间摇摆。只有 持续下跌，截至午间跌幅约为3%，该公司正处理一桩董事会纠纷的连锁反应。

RHB分析师 Alfie Yeo 表示，其他市场隔夜发生的由科技股引领的抛售与包括Nvidia在内的人工智能硬件股有关。他指出，提供存储芯片整合元件制造的存储芯片股 SK Hynix 和 Samsung 也受到了影响。

Yeo 补充道：“部分原因是市场对利率上升的担忧、该领域估值过高，以及未来回报相对于初始投资的清晰度不足。”他指出，市场担心央行可能会维持高利率或进一步加息。这类成长股依赖低利率来维持其未来收益的高现值。

《商业时报》分析了为何新加坡市场比大多数市场更能经受住这场风暴。

亚洲股市周二遭受重创

周二，由于投资者将资金从今年表现最佳的部分科技股中轮出，亚洲股市大幅下跌。MSCI的区域股票指数在创下历史新高后，下跌了超过2%。

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韩国市场的跌幅尤为惨重，其Kospi指数一度暴跌超过6%，之后在周三上午反弹超过4%。

然而，随着芯片制造商TSMC的亏损对市场构成压力，Kospi指数乃至整个亚洲股市的反弹失去了动力。这导致MSCI亚太指数在上涨近1%后转而小幅走低。Kospi指数也一度盘中下跌。

OCBC股票研究主管 Carmen Lee 解释说，韩国半导体股的暴跌是由对短期内价格涨幅过猛的担忧、技术性卖盘以及获利了结所驱动的。

她表示：“基本面依然稳健，这解释了今天观察到的反弹。”

Morningstar的股票研究总监 Lorraine Tan 指出，近期的抛售潮是在四月和五月由人工智能乐观情绪推动的上涨之后发生的。由于“一些积极的盈利结果和相对不错的业绩展望”，全球股市曾一度飙升。

她补充说：“我们的观点是，随着2028年新增产能投产，芯片价格的增长将开始放缓。我们认为，过去两天出现的股票抛售，在某种程度上表明投资者情绪正在降温，因为芯片公司的股价此前已经完美地消化了所有利好预期。”

为何新加坡科技股具有韧性？

市场专家指出，本地科技股之所以能避开全球科技股暴跌的最严重冲击，主要有三个原因。

新加坡交易所 (SGX) 市场策略师 Geoff Howie 表示，第一个原因是，新加坡市场对其他市场正在平仓的、更为拥挤的人工智能和半导体交易的风险敞口较低。

OCBC的 Lee 对此表示同意。她指出，新加坡大多数科技股并未直接参与半导体产业的过热领域，因此，它们起初就没有经历那种由炒作驱动的巨大涨幅。

由于本地科技股的上涨并非纯粹依赖人工智能炒作，其估值也更扎根于切实的业务指标。

Lee 补充道：“在本地，该行业近期的表现更多是由盈利兑现、订单可见性和执行力所支撑，而非纯粹的估值扩张。”

RHB的 Yeo 指出，Frencken 和 UMS 主要为支持半导体供应链的前端设备制造商提供组件或模块，并没有直接的风险敞口。

他表示：“新加坡科技股的估值通常也更低，盈利基础更加多元化，这使其对人工智能市场情绪的变化和估值驱动的回调不那么敏感。”

此外，SGX的 Howie 指出，新加坡国内的宏观经济环境也提供了坚实的基础。周二公布的数据显示，该国五月份的核心通胀率维持在1.4%。这一数据低于市场预期的增长，也低于1.6%的预估中值。

此外，私营部门的经济学家预计，新加坡金融管理局将在其七月份的会议上维持其货币政策设定不变。

Howie 说：“即便在全球收益率保持高位的情况下，这也有助于缓解估值压力。”