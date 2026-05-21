新电信寻求参与电信业整合的明确指示；分析师称批准“门槛极高”

集团亦考虑进行房地产投资信托的首次公开募股，为长期投资创建“永久性资本池”；此番言论正值 M1 与 Simba 的交易失败之后。

新电信集团总裁 Yuen Kuan Moon 表示，四家电信公司并存的局面“绝对是不可持续的”。 图片来源：SINGTEL, 联合早报

【新加坡】在 M1 出售给 Simba Telecom 的计划宣告失败后，新电信（Singtel）正向监管机构“寻求澄清”，以明确其是否能够参与新加坡电信领域的整合。

新电信集团总裁 Yuen Kuan Moon 在周四（5月21日）举行的2026财年全年业绩发布会上表示：“我们一直积极寻求参与行业整合。”

他指出，如果监管机构批准，集团将考虑参与市场整合。

Yuen 发表上述言论之前，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）于周一宣布，正在调查有关 Simba 使用未分配给其的无线电频段的指控。

这位总裁表示：“当然，如果我们能够参与整合，我们肯定会评估机会所在，以及如何帮助提升整个新加坡电信行业。”

他表示，四家电信公司并存的局面“绝对是不可持续的”。

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他补充道：“正如你在许多其他市场，尤其是在本区域所看到的，即使是更大的市场也已经进行了整合。”他以泰国、印度和印尼为例。

监管批准门槛高

华侨银行（OCBC）分析师 Chu Peng 和 Ada Lim 告诉《商业时报》（The Business Times），新电信若要获得监管部门批准以竞购 M1，其门槛“非常高”。

他们表示：“即使获得批准，我们认为现阶段收购一家国内电信公司可能不具备战略吸引力。”他们补充说，这样做“可能会增加杠杆，并从更高优先级的项目中分流资金”。

Aletheia Capital 消费与互联网研究主管 Nirguanan Tiruchelvam 同样指出，新电信提出收购 M1 的可能性“不大，因为该集团正寻求分散国内市场的风险敞口”。

在回答公司如何应对新加坡电信市场激烈竞争的问题时，新电信新加坡总裁 Ng Tian Chong 指出：“尽管市场竞争激烈，我们仍非常注重通过我们的网络以及客户体验来实现差异化。”

他举例说，公司特意将新电信在新加坡的电信服务划分为三个品牌，每个品牌分别针对不同的消费群体。

潜在的房地产投资信托首次公开募股

该集团正在考虑进行潜在的房地产投资信托（Reit）首次公开募股（IPO）。

新电信集团首席财务官 Arthur Lang 表示，这是其创建“永久性资本池”战略的一部分，新电信可以持续利用这些资本池进行长期投资。

他补充说：“这可以是以长期投资的形式，也可以是像房地产投资信托（Reit）那样的上市实体，我们可以持续向其注入资产。”他表示，这种方法“能提高财务灵活性……增强回报并支持长期价值创造”。

Lang 表示，潜在的房地产投资信托首次公开募股不一定会涉及新电信的数据中心资产，并称这是集团可选择的一种资本再循环方案。

他没有提供潜在房地产投资信托上市的时间表。

可能为 Optus 引入少数股权合作伙伴

在周四发布的另一份声明中，新电信表示，对其全资澳大利亚子公司 Optus 引入澳大利亚合作伙伴持有少数股权持开放态度。

此前，公司对 Optus 进行了一项独立审查，后者近年来面临了一系列危机。

该调查提出的建议之一是，董事会应确保 Optus 的总裁和高管团队有能力管理公司的改革。

新电信已承诺全力支持 Optus 解决其根本性问题，并表示致力于该子公司的转型。公司此前披露，过去五年已向 Optus 投资超过93亿澳元（约合78亿新元）。

Yuen 表示，澳大利亚仍然是一个有吸引力的市场，因为它只有三家移动网络运营商，如果管理得当，其市场结构是可持续的。

然而，他承认 Optus“目前并未达到应有的水平”。

在回答是否有特定的市场挑战导致此项决定的问题时，他表示，寻找本地合作伙伴的决定与所面临的任何挑战是“分开的”。

“为 Optus 寻找一个持有少数股权的本地合作伙伴，这与我们的战略和运营方式并无不同。我们相信引入志同道合的本地合作伙伴的价值。”

2026财年业绩

新电信周四公布，在截至3月31日的下半财年，其净利润为22亿新元，较去年同期的28亿新元下降20.9%。

这家电信公司将利润下降主要归因于其印度联营公司 Airtel 的特别收益减少。

这导致每股收益（EPS）从去年同期的0.1688新元降至0.1335新元。

剔除特别项目后，集团下半财年的核心净利润从之前的13亿新元增至14亿新元，增幅为10.6%。

营收为74亿新元，较去年同期的72亿新元同比增长2.7%。

董事会建议派发每股0.103新元的期末普通股息，在截至3月31日的财年中，股息总额达17亿新元。

这包括每股0.07新元的核心股息和每股0.033新元的价值实现股息，使新电信的全年股息总额达到创纪录的每股0.185新元。

在2026财年全年，集团净利润从前一年的40亿新元增至56亿新元，增幅为39.5%。

受其区域联营公司 Airtel 和 AIS，以及运营公司 NCS、Digital InfraCo 和 Optus 的增长推动，新电信的全年核心净利润同比增长12.1%，从25亿新元增至28亿新元。

周四，新电信股价收于4.70新元，下跌0.32新元，跌幅为6.4%。

Therese Soh 补充报道