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老虎证券母公司UP Fintech因中国调查罚款，第一季度转为亏损2690万美元

该集团将投入高达5000万美元，用于一项为期一年的股票回购计划

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Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Tue, Jun 2, 2026 · 06:30 PM
    • 老虎证券目前拥有128万个入金账户，第一季度新增了28,900个。
    • 老虎证券目前拥有128万个入金账户，第一季度新增了28,900个。 REUTERS

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    【新加坡】数字券商老虎证券的母公司UP Fintech于周二（6月2日）公布，截至3月31日的第一季度净亏损为2690万美元，与去年同期的净利润3040万美元相比，由盈转亏。

    此举的背景是中国政府对非法资金和证券活动展开了打击行动

    在纳斯达克上市的UP Fintech曾于5月22日披露，其子公司被中国证券监督管理委员会北京监管局认定“在中国大陆未经许可从事跨境证券业务，以及与基金和期货业务相关的非法活动”。

    该局对其处以总计约3.081亿元人民币（5820万新元）的行政处罚，并没收约1.031亿元人民币的违法所得。

    此次调查中另外两家被点名的公司是Longbridge Securities和Moomoo的母公司Futu

    UP Fintech表示，上述罚款和资金没收已反映在其第一季度的财务业绩中。

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    董事长兼首席执行官Wu Tianhua表示，集团“诚恳接受”处罚，并补充说，这不会“对我们的业务运营或长期发展产生重大不利影响”。

    UP Fintech还宣布了一项高达5000万美元的股票回购计划，该计划将在一年内实施，直至2027年6月1日。公司预计将用现有现金余额为回购提供资金。

    该集团第一季度收入增长26.3%，至1.549亿美元，高于去年同期的1.226亿美元。其营业利润率保持在34.8%的“健康”水平。

    UP Fintech在第一季度新增了28,900个入金账户，使其总数达到128万个，同比增长11.3%。该集团表示，新增入金账户“绝大多数”来自新加坡和香港。

    第一季度总交易额增长49%，达到3239亿美元；客户总资产增长28.4%，达到589亿美元。

    新加坡的交易活动“保持强劲”，第一季度总交易额同比增长140.5%。总交易订单也比去年同期增长了28.9%，实现了连续第九个季度的增长。

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