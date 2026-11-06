CDG Zig和Kumpool从11月16日起加入新马跨境德士计划

两国也将把各自的持牌跨境德士配额从目前的300辆提高到500辆

CDG Zig和Kumpool将加入GrabCar的行列，成为优化版跨境德士计划下的持牌运营商。 照片来源：CDG

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【新加坡】本地交通运营商 康福德高 (ComfortDelGro) 旗下的Zig平台和马来西亚共乘服务运营商Kumpool，已获准从11月16日起在优化的跨境德士计划下提供跨境德士服务。

两国交通部于周五（11月6日）表示，从同一天起，新加坡和马来西亚也将把各自的持牌跨境德士配额从目前的300辆增加到500辆。

两国交通部表示：“通勤者和司机将迎来更多的跨境点对点出行选择、更大的便利以及更好的通勤体验。”

CDG Zig和Kumpool将加入GrabCar的行列，成为该计划下的持牌运营商，通过各自的平台提供跨境服务。

该计划于今年5月4日推出，旨在使新加坡和马来西亚之间的跨境旅程更加灵活和便捷。

优化措施包括为电召载客预订设置指定的接客点、更灵活的下客安排、增加德士配额，以及增设额外要求以支持对非法国内点对点行程的执法。

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2026年4月，陆路交通管理局 (陆交局) 授予GrabCar为期三年的许可证，允许乘客通过Grab平台预订跨境德士服务。

《商业时报》此前报道，从新加坡万山街 (Ban San Street) 到柔佛州新山拉庆 (Larkin) 的Grab行程，标准四人座车的起价为80新元，而豪华六人座车的费用可达180新元。

两国交通部指出，乘客们表示，他们很赞赏可以在新加坡任何地点以及在柔佛州新山、依斯干达公主城、森林城市、古来和士乃的运营边界内进行点对点下客的灵活性。

家庭和商务旅客也从可使用更大型和更豪华的车辆中受益。

来自新加坡交通部、马来西亚交通部、陆交局以及马来西亚陆路公共交通机构的官员们继续合作，以进一步改善跨境德士服务。

陆交局局长Ng Lang表示，增加配额是加强两国互联互通的重要一步。

此次配额扩大实现了两国交通部于2025年12月5日首次宣布的、每个国家拥有500辆持牌跨境德士的目标。

该配额在2026年5月4日推出优化的跨境德士计划时，已从每个国家的200辆德士提高到300辆。

在此之前，私人交通运营商已在准备利用跨境出行的需求。2025年9月，康福德高宣布，前往柔佛州新山的旅客可以通过其热线从新加坡任何地方预订跨境德士服务。

然而，该服务最初在更严格的接送客安排下运营。在新加坡注册的德士只能在柔佛州新山的拉庆中央车站 (Larkin Sentral Terminal) 接送乘客，而在马来西亚注册的德士则仅限于在梧槽 (Rochor) 的万山街终站 (Ban San Street Terminal) 接送。

具体的运营条件

虽然更高的配额和新运营商的加入将扩大可用服务的范围，但该计划也规定了具体的运营条件，以规管德士可以接送乘客的地点。

持牌跨境德士必须满足特定的识别要求。它们的车辆必须有显眼的车顶标志、独特的跨境德士识别贴纸和指定的车牌前缀，以便于识别。

进入新加坡的马来西亚注册跨境德士还必须安装新加坡的第二代电子道路收费系统 (ERP 2.0) 车载单元。

尽管下客安排更为灵活，但接客权并非对等。规则根据跨境德士是在新加坡还是马来西亚注册而有所不同。

目前，在Grab旗下运营的新加坡注册跨境德士可以在新加坡任何地方接载乘客，并将其送至柔佛州五个指定运营区域内的任何地点。然而，它们不能在这些区域内自由接载乘客。

在柔佛州，新加坡注册的Grab德士只能从四个指定地点接载乘客：拉庆中央车站 (Larkin Sentral Terminal)、Toppen购物中心、Angsana Johor Bahru Mall以及The Mall, Mid Valley Southkey。

拉庆中央车站传统上是乘客搭乘路边载客德士前往新加坡的上车点。另外三个购物中心是为获得跨境电召载客服务运营商许可证的运营商增设的指定接客点。

相比之下，在该计划下运营的马来西亚注册跨境德士可以在柔佛州获批准的运营区域内接载乘客，并将其送至新加坡的任何地方。