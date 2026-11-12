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新航80周年庆将派发特别股息？首席执行官称额外派息需经董事会批准

公司将为2027财年上半年派发每股0.02新元的中期普通股息和每股0.05新元的特别股息。

Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Thu, Nov 12, 2026 · 02:23 PM — Updated Thu, Nov 12, 2026 · 06:29 PM
    • 新加坡航空公司将于2027年5月庆祝其成立80周年。
    • 新加坡航空公司将于2027年5月庆祝其成立80周年。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 新加坡航空公司（SIA） 首席执行官Goh Choon Phong在被问及是否可能为庆祝公司成立80周年而回馈股东时表示，公司不排除派发特别股息的可能性。

    在周四（11月12日）的业绩发布会上，这位掌舵人微笑着回答：“关于新航80周年庆的特别股息……我们通常在那个时间点才会讨论股息事宜。”

    “因此，关于未来任何股息的派发，大家需要……等待我们发布的任何公告。这显然需要得到董事会和股东的批准。”

    SQ是新航的航空公司代码。

    新航在周三发布的财务业绩中宣布，将为截至9月的2027财年上半年派发每股0.02新元的中期普通股息和每股0.05新元的中期特别股息。

    首席财务官Tan JoAnn在发布会上表示，新航已准备好遵守新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）的新规定，该规定要求上市公司制定并维持股息政策。

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    该航空公司目前尚未制定股息政策。她没有就即将出台的股息政策做详细说明。

    新交所监管公司的这项规定适用于2027年1月1日或之后开始财年的年度报告。新交所监管公司表示，此举的目的不是强制公司派发股息，而是确保它们对其股息方针保持透明。

    这项新规及其他推出的措施旨在配合新交所的“价值释放”（Value Unlock）计划，通过确保能力建设能为公司治理实践带来长期改善。

    当被问及在新航迎来80周年时，他与Peter Seah是否会分别留任首席执行官和董事长时，Goh的回应引起了在场人士的笑声：“这超出了我的职权范围。”

    由于董事任期已超过九年，Seah在新航2025年常年股东大会结束后被调任为非独立董事

    自2011年起执掌新航的Goh今年63岁，刚好低于7月份上调至64岁的法定退休年龄。

    更高的客运收入支撑了新航的经营表现。 照片：YEN MENG JIIN、商业时报

    财务业绩

    与此同时，首席商务官Lee Lik Hsin表示，在半导体和云计算相关货运流的推动下，新航的货运需求在未来几个月应会继续保持“强劲”。“我们没有理由预期它会放缓。”

    虽然他拒绝透露该领域在货运业务中所占的百分比，但他形容其占比“相当可观”。

    第二季度货运收入攀升26.9%至6.86亿新元，收益率提高22.3%，载货率增加3.9%。

    新航的经营表现也得益于客运收入的增长。由于收益率上升12.2%和载客量提高2.3%，客运收入增加了15%至45亿新元。

    得益于更佳的业绩表现，以及在拨回部分过往拨备后，联营公司Air India的亏损份额减少，新航第二季度净利润增至四倍，从去年同期的5240万新元增至2.097亿新元。

    营收增长14.3%至创纪录的56亿新元，高于此前的49亿新元。营业利润从去年同期的3.984亿新元增长16.3%至4.637亿新元。

    第二季度基本每股收益为0.067新元，高于去年同期的0.017新元。

    2027财年上半年，新航的净利润从去年同期的2.385亿新元下跌43.9%至1.339亿新元。业绩主要受第一季度表现疲软拖累，当时中东冲突导致航空燃油价格飙升，冲击了经营表现。

    上半年营收从去年同期的97亿新元增长16.8%至创纪录的113亿新元。这主要得益于创纪录的2180万载客量和走强的收益率。

    尽管集团调整了机票价格和货运费率，但这些措施未能完全抵消持续高企的燃油价格带来的影响。对冲后的燃油成本占集团总支出的37%，高于之前的29%。

    每股净资产值从截至3月底的5.48新元下跌至截至9月底的5.22新元。

    该股周四收盘上涨1.1%或0.08新元，至7.25新元。

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