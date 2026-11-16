UNCOVERING THE SINGAPORE BOURSE

问题在于，这些公司中哪些能够成功在本地交易所上市，又将耗时多久

iFast首席执行官 Lim Chung Chun 表示，公司上市为其带来了“超越融资渠道的益处”。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】当 iFast 于2014年12月在新加坡交易所（SGX）主板上市时，很少有人会称其为金融科技公司。

一年后，它成为了一个管理着约56亿新元资产管理规模（AUA）的线上基金平台，而当时“金融科技”这个词主要还只在会议上被提及。

如今，其资产管理规模已达367.6亿新元，同比增长20%，并且公司还在英国经营一家持牌银行。自10月22日起，它还在其股票交易的同一家交易所发行自己的交易所交易基金。

这使得 iFast 在众多新兴公司中堪称元老。

新加坡目前拥有五家数字银行、一批机器人顾问、贷款和支付公司，这些公司多年来一直在进行私募融资。同时，政府也通过投入资金和修改规则，支持成长型公司在本土上市。

对于投资者而言，问题在于这些公司中哪些能够成功在本地交易所上市，以及它们需要多长时间。

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在iFast集团首席执行官 Lim Chung Chun 看来，资金是上市带来的最微不足道的好处。他说：“成为一家上市公司为我们带来了超越融资渠道的益处。”

在金融行业，信任和监管至关重要。上市公司被要求的治理和信息披露标准，帮助 iFast 在申请新市场和新业务线的牌照时赢得了监管机构的信任。

Lim 还认为，上市带来的客户与合作伙伴的知名度也是回报的一部分。他补充说，向股东通报情况的责任，与他所认为的公司应有的运营方式不谋而合。

中流砥柱已然在列

对于如今想在新加坡交易所进行金融投资的投资者来说，三家本地银行是显而易见的选择，而最近一个季度的业绩也表明了为何即使在市场稍有波动时，它们依然是市场的支柱。

在 星展银行 (DBS) ，由于交易收入下滑，第三季度净利润下降5%至28.1亿新元，但其九个月的利润仍达到创纪录的88.2亿新元，股本回报率（ROE）保持在17%。 大华银行 (UOB) 该季度的手续费收入创下纪录，而 华侨银行 (OCBC) 的业绩则超出了分析师的预期。

随着利率下降，银行的利润空间受到挤压，三家银行的股价在业绩公布后均有下滑。但是，一家银行即便在一个季度内损失了近三分之二的交易收入，而年初至今的股本回报率仍能达到17%，这很难说它陷入了困境。

本地股东因长期持有而获得了丰厚回报，仅星展银行一家就在前九个月宣布派发每股2.43新元的股息。这种强大的持久力很大程度上源于其财富管理业务（星展银行目前管理着创纪录的5440亿新元资产）以及多年来推动客户使用手机银行的投入。

最近一个季度的业绩表明，为何三家本地银行即使在市场稍有波动时，依然是市场的支柱。 照片：新加坡报业控股

沿着价值链再往下看， 大华继显 (UOB Kay Hian) 为投资者提供了证券经纪业务的投资渠道。在2025财年，由于市场交易活跃提振了佣金和交易收入，其营收增长13.9%至7.635亿新元，净利润随之上涨7%至2.394亿新元。

最新的机遇出现在7月，当时新加坡交易所开始为Grab和Sea挂牌新加坡存托凭证（SDRs）。

你可以将新加坡存托凭证（SDR）理解为一种本地封装：股票本身存放在纽约，但投资者可以在新加坡时区，以新加坡元进行买卖，每手10股，成本不到30新元。

两家公司总部均设在新加坡，内部都拥有规模可观的金融科技业务。Grab拥有GXS银行60%的股份，而Sea则运营着MariBank及其金融服务部门Monee。

领跑成熟曲线

在私营公司中，绿联数字银行 (Green Link Digital Bank, GLDB) 可能处于最前沿。这家批发数字银行专注于为小企业提供贷款，完全没有零售客户，这一策略至今为止效果显著：它在2025财年实现了1610万新元的净利润，是新加坡五家数字银行中唯一实现全年盈利的银行。

首席执行官 Melvin Teo 表示，该银行自2024年9月以来每个月都实现盈利，并有望在2026财年获得更高收益。

上市计划已提上日程。GLDB在4月参加新加坡交易所的“10 in 10”系列活动时透露，正在评估未来的首次公开募股。Teo 也表示，上市仍然是该银行的战略选择之一，但他不愿透露具体时间和地点。

绿联数字银行正在考虑在新加坡交易所上市。 照片：新加坡报业控股

目前的重点是持续扩大规模，以便当GLDB上市时，能以足够的规模和发展势头，在开市钟声敲响后长久地吸引投资者的注意力。

目前的重点是持续扩大业务规模，从而确保绿联国际银行在上市时具备足够的规模与势头，在敲钟上市后的很长一段时间内，依然能持续吸引投资者的关注。

Teo 告诉《商业时报》：“我们当下的首要任务是扩大业务规模，并进一步夯实银行的基础。我们正持续评估最合适的时机与平台，以确保在推进下一步计划时，能够最大限度地为股东创造价值，并与我们的增长轨迹保持一致。”

鉴于中国房地产行业所经历的动荡，投资者必然会问及其主要股东——中国房地产开发商绿地集团。

对此，Teo 的回答是，绿地集团仍然是一个支持性的股东和合作伙伴，并且该银行现在已经能够自给自足，通过自身的盈利和客户网络为增长提供资金。

另一个有大致时间表的候选人是Financial Alliance，它是新加坡规模较大的独立财务顾问（FA）公司之一，拥有超过450名代表。

今年1月，iFast同意以1960万新元的现金收购其控股公司30%的股份，这大约是其2025财年盈利的16倍。iFast表示，该公司可能在两到三年内上市。

Lim 更是进一步表示，他希望Financial Alliance成为第一家在新加坡交易所上市的财务顾问公司。该交易已获得新加坡金融管理局的批准，目前正在等待剩余的监管批准即可完成。

新加坡交易所已敲定其全球上市板的规则，这是一条与纳斯达克合作的双重上市途径，旨在吸引希望同时利用两个市场的大型公司。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

iFast的首席执行官表示，Financial Alliance的收入和利润已经达到相当可观的规模，他估计其上市时的市值可能在1亿新元左右或更高。

这在IPO标准下规模不大，并且iFast自身的出价对该公司的整体估值约为6500万新元。但这将为投资者提供一种交易所目前尚未有的投资方式，即通过上市渠道支持那些向新加坡家庭销售保险和投资产品的顾问。

私募股权公司也洞察到了同样的趋势。

KKR于2025年7月推出了Ascend Asia，旨在收购财务顾问公司，首个目标是拥有约1100名顾问的finexis。今年5月，KKR又同意收购Infinity Financial Advisory、SG Alliance和PromiseLand Financial Advisory，使该集团旗下公司增至四家，顾问总数超过2000人。私募股权公司进行整合收购时，通常会考虑退出策略，而上市是常见的途径之一。

构建长期发展势头

在这些公司之后，还有一长串正在迅速成长的公司。

Endowus、Syfe和StashAway等财富平台，中小企业贷款机构Funding Societies，以及Liquid Group、MatchMove和YouTrip等支付公司，都已花费数年时间建立客户基础，并且大多数在需要时仍能进行私募融资。

以Endowus为例，它在最新一轮融资中筹集了超过7000万美元，其在新加坡和香港的客户资产总额已超过100亿美元。

财富平台和支付公司已花费数年时间建立客户基础，并且大多数在需要时仍能进行私募融资。 照片：PIXABAY

Smartkarma的研究主管 Pranav Rao 表示，最接近IPO的金融科技公司已经表现得像上市公司。它们要么已经盈利，要么有明确的盈利路径，治理结构健全，并且其收入模式可让投资者有信心地进行预测。

在他团队追踪的近150家私营公司中，他认为少数几家支付基础设施公司正朝着这个标准努力。

除GLDB外的其他四家数字银行则相对靠后，部分原因是它们的母公司财力雄厚，在银行仍在站稳脚跟之际，没有明显的理由出售股份。

GXS、MariBank和Anext目前仍处于亏损状态，不过GXS的亏损已连续两年收窄，Anext的首席执行官 Qiu Kai 也表示，该行仍有望在2027年前实现盈亏平衡。

这批公司中最引人注目的可能根本不是一家银行。

10月20日，Sea的创始人 Forrest Li 在一份备忘录中告诉员工，该集团计划将其金融服务部门Monee上市。Monee在包括新加坡在内的八个市场运营支付、贷款和银行业务。Li 没有给出时间表或上市地点，星展银行的分析师认为最早可能在2027年实现。

Rao 指出，Monee展示了大规模IPO准备就绪的状态是怎样的。其上市地点的选择将在这里受到密切关注，尤其是因为新加坡交易所在4月份敲定了其全球上市板的规则，这是一条与纳斯达克合作的双重上市途径，旨在吸引希望同时利用两个市场的大型公司。

统一市场预期

对于处于中游的公司而言，上市的最大障碍往往是估值。

Rao 描述道，问题始于“锚定效应”：创始人倾向于根据公司最后一轮私募融资来为其估值，而这轮融资通常发生在2021至2022年的繁荣时期，并为早期投资者提供了额外保障。与此同时，基金经理则会参考交易市盈率较低的上市同行来进行定价，且后者没有任何此类保障。

可以把它想象成一套在市场顶峰时期购买的公寓，业主仍然坚持报出他当初的买价，而每一个上门的买家早已查过隔壁单元上个月的成交价。

他说，令人鼓舞的是，那些愿意在私有阶段就重新调整预期的公司，正成为最有希望上市的公司，这表明估值差距可以在IPO之前就得到弥合。

上市所带来的合规工作和股东期望可能要求很高，且充满压力。 照片：CMG

对于那些认为上市后就万事大吉的创始人，iFast的 Lim 传达了一个更直白的信息。他说，成为上市公司意味着要对股东、监管机构以及所有关注者承担更大的责任，创始人只有在有雄心和能力在未来多年实现两位数的年增长时，才应该考虑上市。

他补充道：“如果一个创始人的主要目标仅仅是筹集资金然后安逸度日，我的建议是不要上市。” 合规工作和股东的期望可能要求很高，有时甚至压力巨大。他认为上市是新责任阶段的开始，而非终极目标。

这就引出了一个问题：为什么一家金融科技公司会选择在这里上市，而不是在纽约或香港？

本身就是一家金融科技公司的Smartkarma提供了一个有用的案例。Rao 表示，公司会权衡所有选择，寻找资本成本与战略价值的最佳匹配，而新加坡交易所肯定在考虑之列。他补充说，如果交易所能够扩大其上市的金融科技同行的范围，超越目前的公司，并继续推进资本市场改革，那么新加坡交易所的排名会更高。

这是每个小型市场都会面临的“先有鸡还是先有蛋”的问题。创始人们希望在自己上市前，市场上已经有一批可供比较的上市同行，而这批同行恰恰是由其他等待同样时机的创始人组成的。

催化新篇章

总得有人先行一步——而现在排队的公司中有几位可能的先行者。GLDB已经实现盈利并公开考虑进行IPO；Financial Alliance的合作伙伴希望其在两到三年内上市；而Monee的上市地点选择将向整个地区揭示大型金融科技公司认为它们的投资者在何方。

哪怕只有一两家公司在这里上市并表现良好，其他创始人就有了他们一直期盼的上市同行参照。

在等待期间，银行、大华继显和新加坡存托凭证为投资者提供了充足的投资选择，而iFast则提醒人们故事可以如何发展。十二年前，它只是一个不起眼的线上基金平台，很少有人认为它是金融科技公司；如今，它为客户管理着近370亿新元的资产，经营着一家银行，并在交易所上市自己的基金。

下一批上市公司不一定需要达到那么大的规模才值得等待。它们只需要出现就够了。