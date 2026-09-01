大华银行私人银行任命UBS的Dominique Boer为亚细安市场主管

Boer曾在UBS和Credit Suisse担任高级职位，将于9月17日履新。

Dominique Boer的任命正值大华银行加强其区域财富业务拓展之际，该集团的目标是到2030年将其财富管理收入翻一番。 图片来源：大华银行私人银行

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【新加坡】大华银行私人银行已任命Dominique Boer为其亚细安区域市场主管，该银行正继续在该区域扩展其财富管理业务。

该银行周二（9月1日）表示，Boer将于9月17日加入大华银行 (UOB) 并常驻新加坡。她将向大华银行私人银行主管Chew Mun Yew汇报。

她将负责该私人银行亚细安业务的增长和战略发展，包括深化客户关系以及在区域财富走廊进行扩张。

在加入大华银行之前，Boer曾在新加坡的UBS和Credit Suisse任职，并在后者工作了约十年。

她拥有35年的金融服务经验，涵盖私人银行业务、零售银行业务，以及中小型企业和企业银行业务。

在过去的二十年里，她曾担任高级私人银行职位，负责包括菲律宾、印度和澳大利亚在内的亚太地区市场。

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她的任命正值大华银行加强其区域财富业务拓展之际，该集团的目标是到2030年将其财富管理收入翻一番。

该银行已将亚细安视为其财富管理业务增长的关键来源，尤其是在该区域富裕和高净值人士数量不断增加的背景下。

大华银行在新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和越南为超过八百万名客户提供服务。该行希望利用其与企业家、家族企业和企业客户的现有关系，以捕捉这些市场创造的更多财富。

该银行也一直在该区域的其他地方扩展其私人银行业务。

今年7月，大华银行私人银行表示，其目标是到2030年，将在香港实现资产管理规模增加五倍和财富收入增加五倍，同时将其客户顾问人数增加两倍至约60人。